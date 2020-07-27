社評：雙城論壇勇氣可嘉 兩岸交流比斷流好

相對而言，多了一個「台灣民眾黨」主席身分的台北市長柯文哲，今年不僅重提「兩岸一家親」、「五互相」等兩岸論述，更明確反對用意識形態來升高兩岸民眾仇恨，深化了自己的兩岸論述，在島內抗中情緒高漲的大環境中，更令人有空谷足音之感。

柯文哲延伸兩岸論述

務實交流以民生為重

台北上海雙城論壇始自2010年，由兩市政府輪流舉辦，當時的主要推手是時任上海市長韓正和國民黨籍台北市長郝龍斌，10年來兩市已簽訂了36項交流協議暨合作備忘錄。首次論壇的韓郝會，就促成了上海虹橋到台北松山的直航班機。有報道指出，上海市的12345市民服務熱線，以及後來風靡大陸很多城市的共享單車，都是雙城論壇交流的成果。

雙城論壇也並非一帆風順，2015年柯文哲在上海首次提出「兩岸一家親」、「牀頭吵牀尾和」等論點，在台灣就引起爭議，也成為柯文哲與民進黨嫌隙的開端；2016年民進黨蔡英文執政後，上海打破由市政府官員出席的慣例，派市委統戰部長沙海林到台北出席論壇，引發島內的統戰恐慌；在兩岸關係逐漸緊張、連國共兩黨的海峽論壇都已停辦的大氣候下，雙城論壇也幾度傳出可能停辦，但在柯文哲的堅持和溝通下，仍然如期舉辦，實屬難能可貴。

在今年論壇期間，柯文哲無懼其「兩岸一家親」論點被「抹紅」為登陸「通關密碼」，更進一步發展出「交流比斷流好」、「合作比對抗好」、「一家親比兩岸一家仇好」的兩岸「三好」及「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」的「五個互相」論述。

柯文哲稱，「兩岸關係目前是倒退的，兩岸論述在現階段能夠維持就不錯了」，他明確表示不贊成用意識形態升高兩岸民間仇恨，提高緊張程度，並藉此獲利；又認為台灣一方面與大陸經貿往來密切，出口數值一直在上升，另一方面又鼓動仇中或抗中氛圍，「有戰略上的矛盾」，實際上是暗批民進黨政府的兩岸政策。

柯文哲強調兩岸之間還是有實際問題要處理，包含保障在大陸的台生、台商，還有在台灣的陸配、陸生權益保障，須秉持「促進交流、增加善意」的務實精神來從事兩岸交流。因此，雙城論壇不僅僅是兩市交流的平台，也能促成讓在大陸的台灣人民被善待，同時台灣也善待在台的大陸人民。

正是堅持這種「多研究些問題、少談些『主義』」的務實基調，今年雙城論壇的很多交流看似瑣碎小事，卻全是民生所繫，如「北台都會區合作與長三角一體化發展」，雙方藉演講對談，分享區域合作現况與都會發展經驗，描繪未來城市發展藍圖；「公共交通無障礙服務和智慧出行」交流，則環繞「大眾運具弱勢服務」、「5G智慧交通應用」及「自駕巴士推動發展」等三大主軸進行；兩市衛生主管部門首腦，相互介紹新冠疫情下城市防疫政策與經驗；在產業經濟交流部分，台北悠遊卡公司也與上海同業分享兩地電子支付的經驗與挑戰。

國民黨迷失淪小綠

兩岸溝通仍有空間

與「雙城論壇」年年堅持、十年有成形成對照的是，台灣最大在野黨國民黨似乎在兩岸議題陷入困境，迷失自我。經過連場選戰失敗及兩岸緊張情勢升高，在民進黨政府主導通過《反滲透法》引起的白色恐怖氛圍下，國民黨檢討兩岸政策，有意放棄「九二共識」，兩岸政策向綠營靠攏，有漸沉溺於「小綠」之勢，突顯其進退失據的窘態。未來國民黨在島內兩岸關係的話語主導權，會否被柯文哲的民眾黨所取代，已引起台灣輿論關注。

誠然，柯文哲僅是台北市長，雙城論壇所作也僅限於城市交流，但給台灣人的啟示是，無論是基於兩岸出現「民意對撞」之勢，還是基於民進黨當局修法限制交流所帶來的寒蟬效應，兩岸絕非毫無對話溝通的餘地。只要彼此相向而行、積極尋求最大公約數，兩岸溝通對話總可以進行。今次論壇，上海方面不刻意追求政治意涵，低調務實，展現了很大靈活性；而柯文哲方面，既不為民進黨政府的威嚇所恫，也不為反中抗中的民粹所惑，敢於交流溝通，初顯了民眾黨在野的風骨；與對岸交流，求真務實，不卑不亢，也透露出政治家的智慧。在全球疫情大流行、世局大變化的今天，兩岸實務溝通，不僅有可能，而且有需要，只要雙方放下意識形態歧見，秉持務實態度，兩岸關係的未來發展終須一談，而不必終須一戰。

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