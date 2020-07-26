社評：天問探火有新猷 中國航天揭新篇

火星距離地球最近時逾1億公里，最遠時有4億公里，比相距38萬公里的月球遠得多，火星探測的難度遠高於探月，自1960年代以來，人類探測火星44次，僅成功了24次。2011年11月中國首個火星探測衛星「螢火一號」寄艙在俄羅斯探測器中，展開首次火星之旅，終因俄探測器變軌失敗，於2012年1月墜落太平洋。

熒惑天問自古有之

探火之路無懼失敗

中國古人對太空充滿好奇，為火星取名「熒惑」。「天問一號」取名自楚國著名詩人屈原的長詩《天問》，詩中「遂古之初，誰傳道之？上下未形，何由考之？……明明闇闇，惟時何為？陰陽三合，何本何化？」之問，從天地離分、陰陽變化、日月星辰等自然現象，問到神話傳說乃至聖賢凶頑、治亂興衰等，表現了古人探求宇宙真理的精神。

2011年探火失利後，中國宣布兩年內不再嘗試火星探測，然後卧薪嘗膽，於2016年重啟火星探測計劃。由於火星每隔約26個月都會運行接近地球，因此中國一早就鎖定今年7、8月間的這個「窗口期」。

與9年前重僅115公斤的「螢火一號」相比，「天問一號」重達5000公斤，因乘搭的國產最新型長征五號遙四（CZ5Y4）運載火箭推力巨大，可以一舉進入地球火星轉移軌道，而毋須如外國一些火星探測器般先繞飛地球軌道，再加速飛向火星，可節省燃料和時間。因此，「天問一號」既是迄今為止飛向火星最重的探測器，也是最快到達火星的飛行器，很可能後發先至，較早3天在日本發射升空的阿聯酋「希望」號（Hope Probe）探測器更先進入火星軌道。

按照計劃，「天問一號」在明年2月到達火星附近時，將利用緊急煞車動作轉速，進入環火星軌道，預期明年4月着陸火星表面，隨後着陸器將釋放太陽能火星車在火星地表巡勘，研究火星形貌與地質構造特徵、表面土壤特徵與水冰分佈等。如果火星車能夠按計劃在90個火星日裏正常運轉，中國就將成為繼美國後，第二個完成此一壯舉的國家。

太空探測耗資巨大，但一些聽上去「高大上」的科研成果並非「堅離地」。例如，因火星有大氣層，着陸器需要配備隔熱罩、降落傘和推進器等，且都必須自動化；由於在探測器制動進入火星引力範圍時，距離地球1.93億公里，單向通訊時間差達10.7分鐘，地面無法實時監控，只能靠探測器自主執行捕獲策略；火星車巡勘時，通訊間隔更長達40分鐘，也要求火星車必須備有極高自動化和自主決策能力；這些科研成果涉及材料製造、人工智能、通訊科技等，與人類的日常生活也息息相關。

太空探索非堅離地

人類合作沒有界限

事實上，火星探測也標誌人類一直嚮往的移居太空幻想更接近事實。中國於去年4月就斥資1.5億元人民幣，在地貌接近火星的青海茫崖市，建成了佔地50多萬方呎的火星模擬基地。為實現火星探測，去年也首次在河北省懷來縣模擬驗證了着陸器在火星環境下懸停、避障以及緩慢着陸的全過程。「天問一號」攜帶的儀器中，還包括可以描繪火星地下狀况、探尋永久凍土層的探地雷達，顯示中國的火星探測計劃是既認真有內容、又雄心勃勃，是地球人探問火星的一次旅程。

中國的火星探測計劃固然主要是自主創新的成果，但「天問一號」仍是一個國際合作的平台，歐洲太空總署（ESA）和法國、奧地利、阿根廷等國家均有參與合作。值得港人驕傲的是，「天問一號」上的「火星相機」，正是理工大學研究團隊的傑作。

「天問一號」發射成功時，美國太空總署（NASA）、阿聯酋航天局（UAE Space Agency）分別祝賀，人們也要祝福美國稍後將發射的火星探測器「毅力」（Perseverance）能成功。與廣闊無垠的宇宙相較，地球只是一個渺小的星球，人類對蒼穹的探索沒有界限，任何國家在太空的一小步，都是人類的一大步。兄弟爬山，各自努力，這也是各國雖有競爭，但對太空探索成果皆樂見其成的原因。

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