社評：華府新冷戰宣言 中美迎危情百日

封館反制北京不卑亢

美新冷戰宣言倡對抗

國與國交往，尊嚴對等是重要外交核心原則，面對挑釁不能不還手，關鍵在於反制力度分寸拿揑。昨天中國要求美國關閉成都總領館，大體而言是一次不卑不亢的對等回應。美國國務卿蓬佩奧指控，中國駐休斯敦總領館是間諜中心；昨天外交部要求關閉美國駐成都總領館，亦提到該館「從事與身分不符的活動」，有關外交辭令背後的意思，其實就是從事間諜活動。成都總領館與休斯敦總領館規模相若，北京「封館」決定反映了對等原則，相比之下，美國駐武漢總領館很多人員因疫情撤走未歸，關閉該館是便宜了美方；若是向美國駐香港總領館或駐上海總領館出手，則有可能令事態進一步升級。中國選擇向成都總領館出手，除了表明立場，同時亦向美方傳遞了北京致力管控中美分歧的信號。日前特朗普表示可能關閉更多中國總領館，如果華府執意再出手，北京勢必再反制。

中美關係螺旋向下，互封總領館是最新一章，然而至少北京仍呼籲美方為「推動兩國關係重回正常創造條件」，反觀特朗普政府卻選擇不斷將對抗升級。蓬佩奧周四在尼克遜總統圖書館，以「共產中國與自由世界未來」為題發表演說，實際就是「新冷戰宣言」，標誌由尼克遜揭開的半世紀中美交往合作告一段落，美國要用當年對付蘇聯的方法，包括發動盟友圍堵封殺，以及從中國人民入手，推動「政權更替」。演說再三提到香港，反映未來美方一定會加強操作「香港牌」制華。

蓬佩奧指控「中共威脅美國經濟以及全球自由民主」，呼籲盟友施壓，他有信心美國可以「成功迫使北京改變行為」，因為這在之前已做過一次，那就是1991年蘇聯解體，美國一些評論形容，蓬佩奧只差「政權更替」這四個字未有清晰說出口，然而就連美國前東亞事務助理國務卿拉素爾（Daniel Russel）亦指出，蓬佩奧的口誅筆伐，反而有可能促使內地民眾更支持國家主席習近平。習近平的「中國夢」，常被西方視為民族主義操作，可是對內地大眾而言，民族復興就是百年宿願，蓬佩奧那一套論述，在內地難有市場；即使在國際層面，美國以離間分化手段對付北京，也並非如想像般容易。

冷戰與熱戰相距咫尺

中美擦槍走火風險增

中美新冷戰，貿易、金融、科技、外交、地緣政治全成鬥爭戰場。華府認定過去數十年的交往「只有」中國得益，不僅在多方面要跟中國脫鈎，同時亦要盟友與華脫鈎，然而新冷戰與舊冷戰的分別，就是當年東西方壁壘分明，雙方經貿交往有限，反之現在中國跟美國以至西方各國，多方面都有緊密關係。中國與西方陣營由價值觀到現實利益都有很多分歧，很多西方國家對中國有懷疑，可不等於拒絕與華對話合作。美蘇冷戰，西方國家跟隨美國，一大原因是蘇軍威脅就在眼前，相比之下，沒有多少西方國家認為自己正面臨中國軍事威脅。美國對華發動新冷戰，除了高舉意識形態旗幟，就只能以各種威迫利誘手段，要盟友站邊，封殺華為是一例子。要以脅迫手段逼盟友制華，本身便反映了新冷戰下美方一大弱點，蓬佩奧批評有北約成員國未有向華說不，其實是自暴其短。

短短數年間，特朗普政府將中美由既競爭亦合作的關係，推到全面對抗軌道，蓬佩奧的演說，更將中美矛盾提升到數十年所未見的高度，美國政界普遍附和，未見多少政策辯論，遑論提出異議聲音，只有小撮學者諸如奈伊（Joseph Nye）等認為美國對華政策應該更加聰明，避免受歇斯底里氛圍影響。當下美國看待中國，頗有1950年代麥卡錫主義「反共壓倒一切」的味道，疫下特朗普連任岌岌可危，操作中國牌成為僅餘爭勝武器。特朗普選情愈嚴峻，愈有可能不顧一切加大力度操作中國牌，華府鷹派亦樂意利用這一機會，挾民情傾力壓制中國崛起。

冷戰與熱戰，相距有時只有一步之遙，1960年代古巴導彈危機，美蘇劍拔弩張，冷戰後史料陸續曝光，各方始知當年爆發核戰的風險，遠比之前想像為高。昨天中國外交部抨擊蓬佩奧想在一個全球化的世界，對中國發動新的「十字軍東征」，中美互相尊重合作之路幾近斷絕，對全球和平是禍非福。每逢美國大選，常有「十月驚奇」之說，意即大選前發生衝擊選情的突發重大事件，觀乎目前中美關係之劣，未來數月兩國擦槍走火可能性不能低估。

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