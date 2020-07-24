社評：抗疫為先沒有禁忌 尋求「內援」不應排除

本港醫療資源有限

尋求內援視乎需要

本月初第三波疫情爆發，港府一再收緊防疫措施，昨天開始強制市民在室內公眾地方戴口罩，然而疫情暫時仍未見紓緩迹象。過去數天，本地單日確診個案一再過百，昨天新增118宗病例，當中111宗為本地個案，兩者均是新高。確診病例數據屬於「滯後數字」，反映的是大約一周多前的病毒傳播情况，新近推出的一系列「加辣」防疫措施，是否足以有效遏制疫情，還得看一至兩周後的病例數據。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉明言，未來一周確診數字不會顯著下降，現在無法排除疫情進一步惡化的可能。

本港疫情嚴峻，有必要收緊社交限制，以及提升抗疫系統的承載力和作戰力，確保公共衛生和醫療系統不會被壓垮。政府短期內是否需要關閉商場等零售場所，甚或頒布「禁足令」，實施「港式封城」，本地專家有不同意見；至於加強作戰能力方面，尋求內地支援，最近成為社會其中一個討論點，有報道更稱，行政長官已向中央提出，倘若疫情持續惡化，希望中央協調馳援。食衛局長陳肇始表示，內地當局非常關心香港疫情，有向特區政府了解，跟進是否需要協助。香港疫情失控對內地必有影響，對內地當局而言，助港控疫也是助己，最近內地傳媒甚至流傳，上海已經在組建援港醫療隊；相比之下，來自香港內部的阻力更為突出。

抗疫定律第一條，就是面對現實。如果第三波疫情逐步受控、整個抗疫系統游刃有餘，最理想當然是由香港自行處理，不假外求；如果疫情不幸愈演愈烈，醫療系統瀕臨崩潰，為了控制疫情拯救人命，禁足「封城」也好，尋求「內援」也好，任何可行選項都不應排除。誠然，以當下香港社會政治氛圍，尋求「內援」有可能成為政治敏感議題，可是香港彈丸之地，人力物力客觀條件限制多多，萬一確診病例持續以幾何級數上升，本港現有醫療資源無法應付，各方都要直面現實，不應讓意識形態或政治因素妨礙抗疫。

內地控疫成績有目共睹，就連歐洲亦願意對華放寬旅遊，反而是內地當局從嚴把關，導致雙方未能互相放寬限制。本港病毒檢測能力明顯落後，無論檢測資源和人手都嚴重不足，追不上病毒散播速度，遑論有能力「全民檢測」，至於檢疫隔離設施及公院負壓病牀等，也談不上充裕。政府為了彌補檢測能力不足，最近找來兩間在港有病毒化驗設施的內地機構，為4類較高風險群組，包括安老院舍、食肆、物業管理員工以及的士司機提供免費測試，涉及大約40萬人，近日有無徵狀的士司機確診，便是得力於相關檢測，證明借助「內援」有其作用。

抗疫不應政治化

保護主義可誤事

當然，隨着檢測工作加強，確診病例一定上升，公院牀位和檢疫中心壓力愈來愈大。本地專家指出，倘若天天都有過百宗確診病例，理論上不出兩周，公院負壓病牀就有可能不敷應用。現階段當局仍有一些手段，可以紓緩病牀緊張，舉例說，鯉魚門公園度假村社區隔離設施今天啟用，可以收治一些輕症確診者，方便騰空部分公院病牀，可是如果病人繼續急增，本港可能要建設方艙醫院。內地在這方面既有「實戰」經驗，香港若有相同需要，尋求內地協助亦屬合情合理。

「內援」有不同層次，借助內地機構在港檢測，爭議相對小一些，相比之下，內地醫療隊來港馳援，面對的阻力可能較大，當中除了政治原因，以及部分人至今仍懷疑內地醫療人員控疫能力，醫生業界態度亦是一個潛在影響因素。近年常有病人組織批評本港醫生業界有保護主義問題，今次是一個機會，讓業界以實際行動反駁指控。誠然，本地與內地醫療系統迥異，由治療處理到行事習慣，必有很多差異，然而疫症當前，不應有門戶之見，歐洲爆疫期間，內地多省均有派遣醫療團隊前往多國協助，看不到為何香港與內地醫療人員一定無法合作。本地醫生組織表示，私家醫生樂意幫助政府抗疫，例如到鯉里魚門度假村幫忙，惟暫時未收到政府邀請。同心抗疫毋須計較主動被動，政府反應遲緩未作邀請，業界大可主動與當局接觸，拔刀相助。

歡迎回應 editorial@mingpao.com