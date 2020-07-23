社評：美國「封館」敵意滿滿 中美關係脆弱凶險

新冷戰氛圍籠罩

封館理由空洞模糊

冷戰時代美蘇對峙，不時高調互逐外交人員，然而冷戰結束後，大規模驅逐外交人員事件已相對少見。近年中國取代俄羅斯，成為美國眼中最大挑戰者，過去兩年，華府為了遏阻中國崛起，打壓舉措一浪接一浪，貿易戰、科技戰、文宣戰全開，人權牌、台灣牌、香港牌操作不停，中美新冷戰之說甚囂塵上。最近美國國務卿蓬佩奧四出「煽風點火」，號召西方國家杯葛、鼓勵東南亞國家就南海問題與中國對抗，甚至罕有點名抨擊中國國家主席習近平，呼籲組建國際聯盟「對抗中共威脅」。今次美國突然要求中方關閉駐休斯敦總領事館，無疑令新冷戰氛圍愈來愈濃。

2017年，特朗普政府曾下令俄羅斯關閉駐三藩市總領館，事件源起是美國國會通過議案加強制裁俄羅斯，克宮反擊要求美方大幅削減駐俄人員至455人，特朗普政府報復，要求俄方「封館」，惟國務院同時表示，希望風波告一段落，兩國可以「改善關係加強合作」。相比之下，今次華府要求中方「封館」，明顯滿懷惡意，完全看不到有改善關係之意。

今年初中國大陸爆疫，逾千名美國外交官及家人撤離。最近外媒提到，中美就這些美方人員重返中國的「後勤」安排出現爭端，中方為了防疫，要求美方人員抵埗後接受隔離檢測，美方認為有違外交人員權利，亦懷疑中方是否想趁機套取DNA樣本。「封館」消息傳出後，網上有人炒作，這是美方「報復」中方拒絕「大量美國外交官回到中國」的措施，變相「合理化」美方行動，然而內地知情人士已否認有關說法，美國交代「封館」原因，也沒有提及這方面的問題。

一般而言，驅逐外交人員若是因為涉及間諜活動，通常會有一套特定外交辭令，諸如「從事與身分不相符」的行為，然而美方今次並沒用上相關辭令。根據美國國務院的聲明，「封館」原因是要「保護美國知識產權以及美國人私人資料」，華府「不會容忍中國侵犯美國主權」。有關說法既空洞又模稜兩可，與「莫須有」分別不大，大可任意解讀。

美國鷹派咄咄逼人

試探底線可惹大禍

本周美國司法部指控兩名中國男子從事黑客活動，多次竊取美國企業資料，美方指控二人為中國國安部門服務，今年1、2月更試圖入侵一些研究新冠肺炎疫苗的美國生物公司，云云。美方關於「封館」的解說，似乎有意令人產生聯想，然而仔細推敲卻不難發現蹊蹺之處。華府一直指控中方「隱瞞疫情」不透明，若說今年1、2月「中方黑客」已看上美國生物公司的新冠肺炎疫苗研究材料，予人感覺相當奇怪。其次，華府指控外國政府利用黑客竊密，多如「家常便飯」，最近英美加三國才指控俄國竊取疫苗研究資料，英國政府還說「幾乎肯定」涉及俄國情報機關。若然美國「封館」是要報復黑客竊密，沒理由不向俄國下手。

兩國交兵，不斬來使，何况現在中美並非處於交戰狀態，不管白宮意圖為何，從北京角度而言，「封館」肯定是惡意滿滿的行為。昨天中國外交部強烈譴責美方做法橫蠻，同時敦促美方立即撤回錯誤決定，否則中方必將作出正當及必要反應。有關說法既是對美方嚴正警告，同時亦是顧全大局之舉。昨晚央視新聞聯播並無報道「封館」一事，內地官媒相對低調處理，反映中方仍希望美方臨崖勒馬。山雨欲來風滿樓，倘若特朗普執意為之，北京不可能不強硬回應，中美關係進一步惡化，對全球是禍非福。

疫下特朗普選情嚴峻，操作「中國牌」已成為他主要爭勝手段。特朗普本已行事難測，為了扭轉選情，不排除他會採取更冒進行動。與此同時，華府鷹派視中國崛起為大患，不斷向華施壓，試探北京底線，凡此種種，皆增添了中美關係的不確定性。最近美國兩艘航母在南海軍演，美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾等政客，更高調表示華府應承認「台灣作為一個獨立國家的合法性」，作為「對中國最嚴厲的懲罰」，有關主張形同玩火，絕對有可能觸發戰爭。現在中美最需要是加強對話管控分歧，降低誤判風險。美國防長埃斯珀表示有意今年內訪華，對於兩國溝通對話理應是好事，可是以當下中美形勢，加上「封館」風波，實在令人懷疑成事的可能性。

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