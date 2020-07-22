社評：疫苗競賽中美英領跑 救世優先政治須靠邊

中美英研究有進展

疫苗效用未有保證

全球約有140個新冠肺炎疫苗研究項目，當中約有20個「候選疫苗」開始臨牀試驗，惟大多數仍處於第一或第二階段試驗，進入關鍵第三階段的屈指可數。疫苗第一階段臨牀測試，旨在確認「候選疫苗」的安全性、有否嚴重副作用，接受測試人數一般不出數十人；第二階段測試一般數百人，最大目標是了解接種者體內有否免疫反應；第三階段則是確認疫苗是否真能令到接種者免疫，又或即使感染病毒，病情也會較輕。

本周一，3款「候選疫苗」均公布令人鼓舞的初步試驗數據，可以全力展開第三階段測試，負責研究的分別是英國牛津大學與英瑞合資藥企阿斯利康團隊、由內地專家陳薇領導的康希諾生物公司團隊，以及美國輝瑞藥廠與德國BioNTech的合作團隊。研究新冠肺炎疫苗爭分奪秒，這3支團隊處於全球領先地位，另外，內地國藥集團和北京科興生物的團隊，亦分別跟阿聯酋及巴西當局合作，展開約有萬人參與的第三階段測試；美國Moderna團隊的第三階段測試，最快亦可本月底展開。

以往從來沒有針對冠狀病毒的疫苗，全球各地科學家多路並進，以不同方法研發疫苗，漁翁撒網有助增加成功機會，惟不代表疫苗一定可以很快面世，若有人以為數月內就有「疫苗救世」、現在毋須再忍痛控疫，極可能要付出慘痛代價。德國疫苗專家 Jonas Schmidt-Chanasit甚至懷疑，根本無法研製出一種人人注射後都可終身免疫的「超級疫苗」，較有可能是同時出現多種疫苗，各自對不同群組「多少起到一些作用」，可見將來人類仍要與疫共存，日常生活無法全面復常。

根據以往經驗，臨牀試驗首兩個階段，快者有機會一年半載完成，可是第三階段隨時要花數年，伊波拉病毒疫苗研發神速，前後也要5年；更甚的是，能夠進入第三階段測試的「候選疫苗」，最終「修成正果」比率只有17% ，成功者「十中無二」，明年初若有新冠肺炎疫苗投產已是萬幸，不過如此趕急研製，效力未必理想。第二階段測試確認疫苗成功引發抗體，跟疫苗能夠令人完全免疫，是兩碼子的事，倘若免疫效果達不到七成或以上，未必能遏阻疫情。中德研究員發現，新冠肺炎病人癒後不久，體內抗體水平大降，有可能再受感染，意味即使有了疫苗，效用也可能短暫。

疫苗是全球公共財

「美國優先」有違公義

疫苗研究成功無保證，就算真的有疫苗面世，也有可能淪為富國禁臠，又或成為大國操縱其他國家的工具。國際社會面對今次疫情，並未同舟共濟，美國沒有發揮領導角色，反而一味講「美國優先」，以本傷人，抗病毒藥物瑞德西韋未來3個月的供應，幾乎被美國全數買起，惹來歐洲不滿。早前華府提出「神速行動」計劃，鎖定西方大約10款有機會成功的「候選疫苗」，早早與藥廠簽訂投資協議，一旦製成要優先供貨給美國，有美國官員表明，滿足了美國人所有需要後，疫苗有剩才給其他國家民眾使用。

誠然，除了美國，中法德意等國亦有跟本國或他國藥廠簽署預購合約，希望國民日後有疫苗使用，然而合理合度保障基本供應，跟意圖掃走大量珍稀資源是兩回事。華府的目標，是明年1月有3億劑疫苗到手，背後意思是全美3億人只要願意注射，即使低風險人士一樣可打疫苗，單是這一點已有違公道原則，皆因公共衛生專家主張，疫苗面世後，應該先讓最有需要人士使用，諸如世界各地抗疫醫護和高風險群體。中國承諾疫苗製成後會將之作為全球公共財，與其他國家分享，法德等歐洲國家也表示，會讓所有國家公道合理取得疫苗，然而美國從未作過類似承諾。

在美國，有評論揣測中國製成疫苗後，將會供應給發展中國家以及一帶一路國家，藉以擴大外交影響力，然而不管動機如何，願意積極與其他國家民眾分享疫苗，總比自私自利好。國際通力合作研發疫苗共享，當然最理想，政治現實做不到，退而求其次，就是疫苗百花齊開，發達國、發展國以至不同陣營國家，都有機會從友邦取得疫苗，不會出現有國家由於政治原因而被孤立斷絕疫苗供應。政治還政治，救世要優先，最危險的情况，是一個國家盡收天下疫苗，囤積居奇，利用它來支配國際秩序，又或作為開天索價的政治武器。

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