社評：疫情嚴峻 該封就封

抗疫不容輕敵鬆懈

疫情惡化或需禁足

第三波疫情來勢洶洶，短短半個月，本港確診病例急增約700宗，當中近八成是本地感染，最近單日新增確診個案更首度出現3位數，比起之前兩波疫情，形勢更為嚴峻。新一波疫情除了源頭不明個案眾多、追蹤密切接觸者格外困難，爆發群體亦由之前以年輕留學生為主，變成以長者為主。COVID-19對長者和長期病人殺傷力最大，部分年輕人病情較輕，留院日數平均亦較短。新一波疫情以長者為主，意味會有更多重症病人，病歿人數可能顯著增加，病人平均住院時間亦會更長，醫療系統負荷將更大。

本地專家大多認為，第三波疫情源頭應是獲豁免檢疫的入境者，例如來自海外高風險地區的飛機機組人員或海員等，不排除有感染者在港短暫逗留期間，乘搭交通工具，引致爆發。一些專家在較早時候已指出相關風險，例如傳染病專家何栢良便說，內地及澳門疫情平穩風險較低，相比之下，當局至少應為來自其他地區的人驗病毒。上周政府調整免檢疫入境措施，要求海員和機組人員留樣本，新增輸入個案即見上升，正好印證免檢疫政策漏洞，政府必須汲取經驗教訓。當然，疫下社會經濟活動重開，疫情復熾風險難免增加，倘若社會防疫意識鬆懈下來，只要出現一名超級傳播者，疫情可以極速擴散。傳染病專家袁國勇認為，第三波爆發是因為港人「輕敵」，有關說法同樣值得所有人反思。

今年初疫情爆發，港人戰戰兢兢，部分人甚至四出搶購物資，然而正是這份緊張感，驅使港人對疫情高度警惕，反觀近月部分港人失去了對疫情應有的恐懼感，即使疫情惡化，仍然如常派對聚會、麻將耍樂，不將疫情當作一回事，袁國勇形容有一成人「完全無視防疫措施」。當下本港疫情嚴峻，抗疫不容再有絲毫鬆懈。過去10多天，當局一再收緊防疫措施，加強入境管理，中小學停課、晚市禁堂食、關閉高風險處所、公務員在家辦公等措施陸續重啟，部分防疫措施，諸如公共交通工具和公共室內場所強制戴口罩等，比2、3月時更嚴，然而相關措施成效，至少要個多星期才能反映出來。本港人口密度極高，單日確診過百，是相當危險的警號，倘若未來數天疫情惡化，確診過百日子愈來愈多，當局有必要採取更嚴厲措施，包括考慮實施禁足令。

今年3、4月歐洲疫情嚴峻，多國為了控制疫情，紛紛實施禁足令或居家令，除了提供重要服務必須上班者，大部分民眾都要盡量留在家中，出外求醫和購買食物藥物等情况除外。觀乎西方多國經驗，封城禁足是相當有效的控疫手段，可是經濟民生代價相當巨大，以英國為例，封城措施令當地4月份GDP萎縮兩成、失業率急飈，最近首相約翰遜便形容，全國封城是「核彈級」措施，不希望再有第二次，可是英國政府首席科學顧問瓦蘭斯爵士（Sir Patrick Vallance）卻表明，今冬疫情可能更嚴重，不排除再要全國封城。疫情應對第一定律，就是必須面對現實，倘若疫情真的全面失控，醫療系統面臨壓垮，就算再不願意，防疫措施也得「去盡」。

各方忍耐控制疫情

避免醫療系統爆煲

本港疫情急轉直下，抗疫系統每個環節所受壓力與日俱增。病毒檢測方面，衛生署和公院人員面對大量檢測工作，疲於奔命。私營機構檢測費用高昂，部分市民沒有病徵，為求「安心」照去公院和急症室要求檢測，進一步加重公營醫療系統負荷；有私院計劃增加病毒檢測名額，惟表示「未有餘力」協助政府檢測。檢疫、隔離設施和公院牀位方面，不少專家也擔心，倘若單日新增病例經常出現3位數，相關設施很快會不敷應用。控制疫情關鍵，離不開設法減少感染，以及提升檢測、隔離和收治病人能力，涉及本地抗疫硬件和人手的部分，很難一下子有突破，尋求外援可以是一個考慮方向，不過遏阻病毒傳播，始終是釜底抽薪之道。疫情急速惡化，這個暑假能夠「復常」，似乎已是奢望，當下首務是控制疫情，避免醫療系統爆煲，各方都要做好忍耐一段時間的心理準備。

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