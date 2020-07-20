社評：英國為美兩脇插刀 封殺華為敵視中國

英揆稱華潛在敵國

折射英美特殊關係

華為5G技術和成本方面均有優勢，美國為了遏阻中國科技趕超，千方百計打擊華為，除了阻止華為向其他國家及地區採購所需晶片，又不斷以網絡安全為由，要其他西方陣營國家棄用華為5G設備，儘管從來沒有確鑿證據顯示，華為產品暗藏什麼「後門」。近年英國、加拿大等都有廣泛使用華為產品，在商言商，棄用華為5G設備有如搬石頭砸自己的腳，今年初英國政府才決定，允許華為有限參與5G網絡建設，然而疫下世界格局變化加快，「亞洲世紀」加速來臨，西方憂患意識加深，與中國關係惡化，疫源紛爭也好、香港問題也好，不過是表徵。約翰遜政府就封殺華為問題轉軚，原因不在於華為本身，而是國際政治環境出現變化，加上華府施壓促成。

歐洲本是華為海外業務發展重點。現在英國封殺華為，會否引起骨牌效應，影響其他歐洲國家決定，需要時間觀察。約翰遜的決定，對華為當然是一大打擊，不過英國也要付上很大代價。業界指出，單是把英國所有華為5G基站和天線撤除，最少便要5年，耗費數十億鎊。誠然，英國不用華為設備，可以改用愛立信、諾基亞等歐洲公司，然而華為設備的報價，平均只是競爭對手一半，英國為鋪設5G花冤枉錢，最大得益者卻不是英國公司。研究顯示，如果歐洲全面禁用華為設備，5G網絡發展將拖慢18個月，鋪設5G網絡成本亦將增加550億歐元，這還未計5G應用發展放慢的經濟損失。英國棄用華為，也將面對相似問題。

美國總統特朗普形容，英國封殺華為是他的「游說成果」，倫敦當局否認，不過當約翰遜形容華為是「潛在敵國供應商」，實際已在中美鬥爭中高調站邊。2003年美國揑造大殺傷力武器謊言，入侵伊拉克，時任英國首相貝理雅助美侵略，一大考慮是英美特殊關係對英國的戰略重要性；現在約翰遜跟隨美國封殺華為，某程度異曲同工。中國與西方存在意識形態分歧，亦是競爭對手，然而不等於無法戰略合作。約翰遜隱然將中國視為敵國，北京不可能無動於中，兩國就香港、南海等方面的摩擦勢必增加，有關人民幣交易中心和滬倫通等金融合作會否開倒車，也是未知之數。

美國試圖在西方拉下一道5G科技鐵幕，澳洲和英國作為「五眼情報聯盟」成員，選擇公開附和美國封殺華為，帶有外交立場宣示成分，強調與美國同氣連枝。一些國家出於不同原因，不想公然與中國為敵，但由於身為美國盟友，不得不配合華府，於是以「口頭不禁實際禁」方式處理，例如新西蘭和加拿大政府未有明言封殺，現實卻是主要電訊營運商的5G建設方案都不包括華為。至於德法等國家則屬於第三類，毋須仰人鼻息，亦不一定以美國馬首是瞻，不過由於制度和價值觀不同，它們對中國亦有疑慮，美國封殺華為，對它們來說是搞保護主義的機會。

華為遇硬鐵幕軟屏障

內地市場成最大後盾

從歐盟的角度，嚴限華為設備，可以變相幫歐洲5G設備供應商一把，亦可降低美國擴大封殺所帶來的政策風險，避免歐洲公司遭受池魚之殃。最近法國政府便說得很直白，他們不會封殺華為，現在用華為設備的電訊商，可以繼續使用，不過其他營運商應該保持不用華為設備，皆因「非歐洲與歐洲設備商的風險並不相同，我們毋須自欺欺人」。中國與西方整體關係緊張，不過西方陣營亦非鐵板一塊，細察各方盤算，認清敵我矛盾所在，才能精準反制。

5G科技戰，華為面對的既有硬鐵幕亦有軟屏障，處境當然艱難，不過華為始終有內地龐大市場這個後盾。中國三大運營商對於5G的投資，估計高達1.2萬億元人民幣，內地基站需求量（包含小基站）數以千萬計，現在建設工作才起步不久，以華為在技術和成本上的競爭力，絕對有力擊敗外國供應商；智能手機方面，華為在歐洲的市場份額雖見下降，內地市場份額卻顯著上升。儘管最近美國加強施壓，然而最新業績報告顯示，疫情下華為上半年營業收入仍能錄得一成三增長。比起西方5G市場封殺，當下華為面對的更大挑戰，也許是高端晶片供應問題。美國阻撓華為向其他國家及地區採購高端晶片，內地能否盡快提升技術突破晶片生產瓶頸，對中美科技戰走向有關鍵影響。

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