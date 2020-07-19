社評：美南海劃線 開危險先例

美充警察兼法官

以華劃線一刀切

蓬佩奧的聲明，表面看是老調重彈，但與美國過往南海立場有很大區別，就是改變了對南海主權紛爭「不選邊站」的取態，不僅反對中方大部分權利主張，更具體列出中方「不能合法擁有」的海域島礁，除中菲爭議的黃岩島、美濟礁、仁愛礁外，連「南海仲裁案」未涉及的中越爭議的萬安灘、中馬爭議的南康暗沙、文萊專屬經濟區、印尼納土納大島等，乃至中方長期宣稱的「最南端國土」——曾母暗沙都包括在內。聲明在否決中方在南沙群島各島嶼12海里領海以外海域的「任何權利主張」時，還不忘加註「不影響其他國家對這些島嶼的主權主張」，因為在南海的主權紛爭中，越南、菲律賓、馬來西亞、台灣、文萊和印尼的各種權利申索相互糾纏，犬牙交錯，美方聲明在替中國劃下禁區的同時，暗示任何國家可繼續爭議。美國今次不僅充當國際警察，還充當國際法官，對南海「以華劃線」一刀切，既是其既有立場的倒退，亦開了一個危險先例。

對此，中國官方反應強烈，批評美國本身一直未加入《聯合國海洋法公約》，卻以《公約》維護者自居，暴露其在中國與南海其他沿岸國之間挑撥離間的企圖。外交部發言人華春瑩在回應史達偉的制裁威脅時更表示：中國不怕威脅，如果美國想興風作浪的話，「那就讓暴風雨來得更猛烈些吧」。

美國國務院在發聲明之前先向媒體吹風，提前做預告，希望引起廣泛關注，惟美方聲明發表後，包括越南、菲律賓在內的東盟各國卻表現謹慎，暫未有熱烈迴響。越南官媒有報道美方聲明，但官方未有正式回應；菲律賓外長洛欽在南海仲裁案4周年之日發出強硬聲明，表示仲裁結果「不容談判」，惟在蓬佩奧聲明發表後，洛欽在與中國國務委員兼外長王毅視訊對話中表示，南海爭端不是中菲關係的全部，稱將繼續與中國磋商「南海行為準則」（COC）。習近平也分別致電泰國首相和新加坡總理，獲兩國承諾續同中方加強各領域、雙邊多邊交流與合作。上周四（16日），由輪任主席國越南提議，東盟外長還罕有地發聯合聲明，對中國發生洪澇災害表示慰問。由此可見，南海周邊國家固然希望借助美國制衡中國，但多數國家對捲入中美角力十分警惕。

區內國家反應淡

擦槍走火概率升

相對於政治上的表態，美國近期在南海軍事上的動作更具挑釁性，例如，戰艦頻頻駛近中方島礁甚至駛入12海里領海，聲稱是挑戰「對於無害航行的限制」，維護「國際法所承認的自由和合法使用海洋的權利」。美軍在不足半個月內，於南海舉行兩次「雙航母」演習，首次演習期間，一架B-52H轟炸機還特地從美國本土起飛，飛行28小時，來南海與航母空中攻擊大隊聯合演習。連串動作明顯是要配合美國政府的南海大騷，而美軍在南海對上一次「雙航母」演習，已經是6年前。由於中方在南海的島礁上也部署了新型戰機和戰艦，在中美角力中，南海和台海一樣，將成為雙方軍事對峙的主戰場。

中美兩國軍隊多年前曾簽有《海上意外相遇規則》和《中美海空相遇安全行為準則》（兩者統稱為《規則》），在雙方機艦相遇並不頻繁、且距離相對較遠的情况下，《規則》可起到避免衝突的作用，但隨着雙方軍艦戰機在南海日益頻繁地近距離對峙，《規則》實施的難度勢大幅增加。換言之，現有《規則》是規範雙方的「意外相遇」，而現在雙方更多是「有意相遇」，擦槍走火的概率就愈來愈大。

與區內國家的冷靜形成鮮明對照的是，美國的區外盟友對南海都躍躍欲試。在蓬佩奧發聲明的同時，日本的防衛白皮書亦指摘中國在南海「單方面改變現狀」，並企圖把改變「既成事實化」。英國皇家海軍同日宣布，「伊利沙伯女王」號航母將率同兩艘驅逐艦和兩艘護衛艦，於明年出訪遠東，屆時將匯合美日兩國的戰艦作軍事演練，地點也很可能在南海。澳洲總理莫里森亦表示，澳洲會繼續「非常堅決地」支持美國南海「航行自由」的立場。看來，更猛烈的暴風雨恐怕很快就會來臨。

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