社評：中國經濟負轉正 復產抗疫須兼顧

消費弱就業壓力大

擴大內需多策並舉

中國經濟率先走出疫情的陰影，但上半年GDP同比仍下降1.6%，從分類數字看，亦有隱憂。例如，第三產業（服務業）增加值同比仍然下降，社會消費品零售總額降幅仍為雙位數，顯示消費疲弱。從6月PMI等數據看，需求類指數明顯低於生產類指數。企業調查顯示，54%企業稱訂單不足是眼前最大困難。需求不足的直接原因是收入增長放緩，上半年內地居民人均收入實際增長按年比下降1.3%。

與收入直接相關的是就業，受疫情影響，上半年內地城鎮新增就業人數同比減少173萬，第二季末農村外出打工勞動力同比亦減少496萬人，下降2.7%。6月份全國20至24歲大專及以上人員調查失業率達19.3%，創歷史同期新高。今年內地有874萬應屆大學畢業生，就業壓力很大。

為擴內需、保就業，內地近日已恢復跨省團隊遊及「機票加酒店」業務，低風險地區電影院下周一（20日）起亦有條件營業，商務部等7部門近日再發文支持小店經濟，包括放寬臨時外擺限制、發放消費券及提供創業擔保貸款、財政貼息等。這類僱員10人以下或年營業額100萬元以下的實體店舖，以及年營業額不足1500萬元的網店，共有8000多萬間，就業人口約2億。當然，更大手筆的拉動內需，還要看政府投資的5G網絡建設、城際高鐵和城市軌道、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能等新基建項目。

按照GDP每增長一個百分點可帶動220萬人就業測算，要實現《政府工作報告》提出的城鎮新增就業900萬目標，2020全年GDP增幅不能低於4%，而要實現這一目標，下半年GDP增長須達到8.9%。而內地經濟第二季由負轉正以及全年目標的實現，很大程度上決定於防疫的成敗。

截至周四（16日），北京已連續11天新增確診個案為零。雖然新疆烏魯木齊近日又爆發本土個案，當地採取了類似北京新發地市場爆發時的封堵措施，如停止公共交通、限制小區出入、暫停出疆航班和列車等，以切斷病毒傳播鏈。惟內地專家有信心，未來內地很難再現類似1月湖北省的大面積封城。其信心建基於兩項實踐：一是1月至2月，湖北以外全國29個省區市，除廣東、河南、浙江、湖南4省外，病例數均在1000以內；二是5月東北局部疫情擴散和6月北京新發地突發疫情的及時控制，兩者皆亦證明各地有能力及時控制疫情輸入和擴散。

精準封堵疫情受控

疫下模式有危有機

雖然內地有大數據、手機追蹤等特殊手段與特殊國情，但疫情的精準防控，仍離不開對傳染病流行規律的逐步掌握。從內地專家的介紹，其精準防控舉措包括：提高民眾防控意識，呼籲有病徵者戴口罩、勿搭公共交通工具；精準確定並及時追蹤隔離密切接觸者，切斷傳播途徑；劃分疫情高中低風險區並隨時調整，盡量減少對民眾正常生活的影響。此外，當一名火車或飛機乘客證實確診，僅將其座位前、後各三排乘客列為密接者，無必要將整節車廂乃至整列火車乘客全部作為密接者；病人確診後，其首次出現症狀至就診前近距離接觸者為密接者，出現症狀前2天以內接觸者也算密接者，但無必要將出現症狀前一周乃至10天前接觸的人，都當作密接者隔離。

疫下生活其實亦催生了很多新產業、新業態，無心插柳之下，遠程辦公、網上教育、智能施工、無人配送等新模式有效化解了現實生活的部分困境。同時，以雲計算、大數據、人工智能為代表的新技術快速發展，生化科技、防護裝備、數字經濟、智能製造、生命健康等新產業構成了新經濟的增長點，對整體經濟有「失之東隅，收之桑榆」之效。

內地的經驗證明，既然新冠病毒不可能短期內消失，在復工復產與疫情防控的分寸拿揑中，既無必要過分追求零個案目標，又要把疫情控制在低水平，才是保證社會和經濟基本發展需求的最佳策略。從美國、巴西等國的反面教訓看，為保經濟而盲目放鬆防疫限制，最終都會陷入確診個案飈升與經濟萎靡不振的惡性循環之中。

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