社評：立法會急速崩壞　歲月蹉跎害民生

暴力形式林林總總

沒有最亂只有更亂

立法會本周舉行任期最後一次會議，議事堂繼續上演「流會」公式戲，有議員告別在即，有議員早已放眼9月立法會選舉，就算現在議事規則容許主席決定任何時間復會、讓會議迅速重開，如果「尊貴」議員們無心議事，會議「無限復活」亦無多大意義。

回顧今屆立法會的情况，恐怕只能以一句「沒有最亂只有更亂」來形容。 本屆立法會一起步便發生宣誓風波，議事堂上出現「HONG KONG IS NOT CHINA」（香港不是中國）的標語，事件引來全國人大主動釋法，最終法院裁定 4名當選者宣誓無效，喪失議員資格。現在回看，立法會宣誓風波中所出現的種種政治衝突元素，某程度已為日後立法會以至全港亂局埋下伏筆。2017年梁振英卸任特首，林鄭月娥接任，行政立法關係有過短暫蜜月期，林鄭與泛民就教育、社福等民生議題，取得一些進展，泛民與建制對立狀態亦略有緩和，然而相對緩和的政治氣氛，隨着高鐵一地兩檢以及議事規則修訂爭議，很快便煙消雲散。去年的逃犯條例修訂風波，更令行政立法關係全面破裂。

反修例風暴爆發後，香港實際已進入「全方位政治戰爭」狀態，「七一」暴力衝擊立法會，不僅令立法會硬件設施受到嚴重破壞，同時也是立法會癱瘓的開始。經過3個多月搶修後，立法會雖然能夠重開，可是實際只能勉強維持低度運作。反修例風暴戰既在街頭亦在議會，政治鬥爭先行，「攬炒」成為主旋律，內務委員會超過半年無法選出主席，導致大量立法工作未能處理。 泛民建制各有惹火人物，惡言相向無日無之，議事堂上肢體衝突愈演愈烈。

立法會是社會的縮影，議會失效失序失能，反映了香港的崩壞，同時亦令社會問題不斷加深。截至上周，立法會大會今個年度只完成17條法案，莫說土地房屋等備受爭議的重大問題束諸高閣，很多民生法案亦被迫擱置又或中止審議，一手樓空置稅、規管電子煙等胎死腹中，之前所做的相關工作付諸東流，蹉跎歲月叫人遺憾。

立法會本應是解決問題的機構，而不是製造更多問題的地方。立法會的崩壞到如斯地步，民主派認為錯在特區政府和中央寸步不讓，建制派認為問題在於泛民敵視中央，但凡涉及內地的問題全都要說不。有人不滿議會「多數派暴力」恃着過半數優勢，大石砸死蟹，亦有人抨擊議會「少數派暴力」不擇手段鑽空子，但求癱瘓政府。誰是誰非，不同陣營支持者各執一辭，實際是各方都有責任。立法會主席梁君彥形容，現在的情况是「有人做初一，就有人做十五」，當下香港的問題，是積累多年下來的結果，爭辯誰先做「初一」，跟討論「有雞先還是有蛋先」並無多大分別。與其為這種沒完沒了、無補於事的爭論浪費時間，不如回歸基本，認清立法會存在的意義。

躋身立會為阻議事

埋首鬥爭罔顧民困

議會的存在，就是為了議事，議員人工超過10萬元，加上各類實報實銷津貼，每月實收公帑約為30萬元，如果議員的主要「工作」，就是設法阻撓議事、不讓議會運作，確是相當諷刺。當然，立法會不能淪為橡皮圖章，可是議員們眼裏也不應該只有政治鬥爭，耽誤甚至妨礙改善民生的工作。立法會議員莫乃光和張超雄決定告別議會，作為泛民成員，兩人都嚴辭抨擊政府，惟亦不約而同提到，議員加入議會，都是希望幫市民做事。莫乃光指出，不論哪個派別，總有議題需與政府商討；張超雄則表示，議會是一個可以將弱勢聲音放大的重要平台，希望議會除了抗爭之外，還能為民生、弱勢的聲音留多些空間。

當下香港政治陷入死鬥困局，9月立法會選舉，有泛民中人明言，爭取躋身議會，目標就是癱瘓政府，爭取「五大訴求」，民主派初選結果顯示，這種激烈主張似乎有一定市場，然而這是否最符合社會整體利益，值得商榷。香港各類問題堆積如山，劏房戶、基層市民、老弱一群急須關顧，他們的需要，不應因為政治鬥爭而被忽略被犧牲。香港要走出當下困局，必須逐步重建良性政治互動，一隻手掌拍不響，各方都有責任，就算政治氣氛再惡劣，中央、特區政府、泛民和建制派都不應緊閉溝通對話之門，否則問題永遠無法解決。

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