社評：美國制裁未見殺着 香港獨特性靠自己

「取消」香港特殊地位

形象影響大於實質

近年中美關係急轉直下，「香港牌」對華府的利用價值愈來愈大，亦有一些人呼籲華府推出制裁措施，逼北京在香港問題讓步，早在一年多前，已有人提過使用「取消香港特殊地位」這張牌。支持者認為，這是迫使北京退讓的一張王牌，有港人則擔心美國此舉會令香港金融中心地位毁於一旦。招數將出未出，往往最具震懾力，一旦招式使了出來，反而讓人有機會看穿虛實。特朗普高調宣布不再承認香港特殊地位，對香港的國際形象和聲譽當然有影響，不過細察華府最新公布的具體措施，對香港實質影響有限，遑論危及香港國際金融中心地位。

香港回歸後，美國將香港與內地區別看待，目的是方便在港伸張商業利益，可是華府對待香港，其實亦不乏「防範安排」，例如港人赴美免簽證多年來缺乏進展，一大原因是華府考慮到「中國因素」。自從6年前美國對中國大陸公民開放10年多次往返簽證，香港與內地在赴美簽證待遇方面已變得相對接近，現在華府取消特區護照與中國護照持有人的差別待遇，實際分別未必太大；全球疫情可見將來仍會持續，美國疫情成災，短中期也不會有太多人赴美。

至於美國不向香港出口敏感科技，美國地質調查局與中大一項有關地球科學的合作項目叫停，突顯新措施對兩地學術交流的潛在影響，不過根據中大說法，相關合作協議去年底到期後，其實未有再續期。平情而論，華府對於中方有可能透過香港取得敏感高科技，向來就有很多防範，新措施將這一潛在缺口封死，對本港部分科研機構有一定影響，然而商業影響有限。說到底，港美在敏感高科技方面的「大刁」並不多。早幾年香港機場斥巨資引入美國雷神公司的雷達系統，安全問題惹來關注，現在美方「落閘」，類似的生意交易當然難再出現。

香港是美國賺取最高貿易順差的單一經濟體，順差金額高達2400億港元，香港輸往美國的貨品一年才數十億元，美方撤銷出口許可證豁免，對香港經濟影響微乎其微。誠然，香港一年從美國賺取500億元服務貿易順差，主要涉及旅遊、金融及運輸，理論上，美方可以取消這方面對香港的特殊待遇。過去一段時間，港美兩地常有人表示，美國會出重招打擊香港金融體系甚至動搖聯匯制度，早前美方人士也向媒體放風，聲言美國有此考慮，然而不久後美媒便報道，華府擱置打擊聯匯制度的提議，因為這會傷害美國利益。

港難阻止外部操作

一國兩制做好自己

香港百多年既是東西方的商業橋樑，同時亦是情報活動中心，港英時代，香港是英國遠東區最重要情報站，各國情報人員雲集。中央在港實施港區國安法，打擊勾結外部勢力活動，矛頭對內亦對外，香港角色從此不再一樣，對一些國家來說，必須優先確保「自己人」安全，減少駐港人員規模、暫停執行與港引渡協議等舉措，並不叫人意外。過去兩年中美鬥爭白熱化，華府操作香港牌制華，制裁措施大方向不外有二，一是令北京直接叫痛，一是令香港叫痛，鼓動港人反抗，然而中美貿易戰已說明，北京忍痛力遠比華府想像高；制定港區國安法則反映，北京決心維護國家安全和主權，不會向華府乃至西方世界退讓。倘若華府選擇重招打擊香港，一方面有損美國利益，一方面也令人質疑為何要傷害港人，道德高地難企得穩。《華爾街日報》指出，在香港問題上，華府眼前選擇有限，原因亦在於此。

當然，特朗普行事難測，不排除日後白宮兵行險着，推出更凌厲重招。舉例說，《香港自治法案》授權制裁損害香港自治的人，以及跟他們有業務往來的銀行，理論上華府可以運用相關權力，不惜一切打擊香港銀行體系，又或重罰以香港為據點、總部在英國的匯控，不過美方若去到這一步，北京亦必有「核彈級」反制行動。這亦是為何花旗、高盛、摩根大通等大行，目前都在盤算如何在中美鬥爭下走鋼線，希望可以繼續推動在香港和內地的業務，同時又可避開制裁地雷。中美角力不斷升級，香港牌本小利大，華府一定會繼續操作下去，別人要做什麼，香港難以左右，唯一能做的是堅持「一國」同時維護「兩制」，一邊讓中央安心，一邊爭取那些無意操作香港問題的國家所認同。

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