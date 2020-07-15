社評：泛民激進勢力冒起 政治鬥爭將更尖銳

中央泛民更趨強硬

政治硬撼在所難免

民主派這次初選，主辦方表示電子投票與實體票合計超過60萬，相比之下，10年前部分泛民政黨發起「五區總辭」立法會補選，藉以表達政改訴求，總投票人數也不過是58萬。雖然有泛民中人指出，今次初選投票系統有漏洞，可能存在重複投票等問題，可是單看投票兩天多區都有市民在票站排隊等候的場面，投票踴躍程度確是超出各方預期。

9月立法會選舉，民主派目標是「35+」，即取得過半數議席，有泛民中人更主張，泛民成為多數派後應否決所有法案，癱瘓特區政府。初選籌備期間，泛民內部一度考慮要參選人簽署協議，承諾若躋身議會一定否決財政預算案，最終因為有人擔心這會成為當局「DQ」（取消參選資格）的理由而作罷，然而圍繞初選的政治鬥爭火藥味絲毫無減。適逢港區國安法實施，特區政府上周表示，民主派初選涉嫌違反限聚令等規例，同時還警告民主派目標若是否決政府法案癱瘓特區運作，有可能違反港區國安法的顛覆國家政權罪。中央「兩辦」（中聯辦和國務院港澳辦）亦相繼開腔，指民主派初選非法，支持特區政府依法查辦。

反修例風暴爆發後，民主派陣營與中央及特區政府一直處於政治戰爭狀態，有作用力必有反作用力，泛民中人認為，港區國安法實施，以及特區政府的違法警告，反而激起很多民主派支持者的投票意欲，這是初選投票反應熱烈的一個合理解釋。當然，一場政治戰爭中，作用力與反作用力總是互為影響。從中央的視角，現在是民主派內有人想奪取政權，欲以兩制挑戰一國。為了維護「一國」，中央可以推出港區國安法，當然也可以有更多後着。

民主派提到，《基本法》表明立法會有權否決財政預算案，行使相關權力沒理由違反港區國安法；中央看的則是政治鬥爭大局，不會讓民主派利用法律條文鑽空子癱瘓特區政府，當局就算不用港區國安法，還有很多法律或政治工具可用。早前國務院港澳辦副主任張曉明表示，港區國安法針對的小撮違法分子，並非整個反對派，似有釋出善意緩和氣氛之意，不過觀乎事態走勢，中央與民主派均趨向更為強硬，政治鬥爭有可能愈來愈尖銳。

初選熱烈振泛民士氣

實現「35+」言之尚早

反修例風暴令民主派內部出現重大變化，激進本土派力量急速膨脹，傳統泛民政黨號召力大不如前，港獨活動則由暗轉明，港區國安法的出現，雖然打擊了港獨勢頭，惟不代表這股政治勢力就此消失。去年底區議會選舉，大批政治素人當選，某程度已反映了民主派在後修例時代的劇變；今次初選結果，更進一步固化了這個新的政治版圖，很多在反修例運動表現活躍的人都獲得高票，當中不乏高舉本土派或抗爭派旗號的參選人。相比之下，傳統民主派表現難言理想，多人淘汰出局，部分現任立法會議員也只是勉強夠票入圍。民主黨鄺俊宇和許智峯得票高，主因是在反修例風暴中夠活躍，反觀該黨現任立法會議員黃碧雲，被初選對手標籤為「妥協派」，結果得票不足，無緣尋求連任。

去年區議會選舉，泛民建制傾力動員，投票率破紀錄，當日民主派得票接近170萬，這次初選投票人數，相當於去年民主派區選得票三分之一，比例相當高，很難想像有輸家可以堅持參選。然而必須指出的是，一個政治兩極化的社會，積極參與初選投票者，通常都是派系內最熱中政治的一群，見諸今次民主派初選，就是「深黃」選民以及年輕選民。整個初選投票安排，主要是便利善用手機科技的年輕人，對長者或無智能電話者較不方便，多少影響了傳統泛民支持者投票，有本地政治學者亦指出，今次初選中間選民較少，正式選舉時會多很多「和理非」（和平、理性、非暴力）和中產選民，政治光譜較闊，投票情况未必一樣。

現在距離立法會選舉仍有接近兩個月，選情尚有很多變數，就算不考慮「DQ」等情况，單看上次區選得票率，泛民為57%，仍然無法突破泛民建制六四比例，在立法會選舉比例代表制下很難大捷，至於功能組別選舉，也不一定可以大有斬獲。昨日民建聯剛公布參選名單，建制陣營的參選策略，仍待觀察。民主派初選反應熱烈，無疑為泛民爭取「35+」注入強心針，不過現在說目標有望實現，亦未免言之過早。

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