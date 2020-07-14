社評：疫情迴圈未突破 抗疫疲勞須克服

疫情惡化快且急

收緊防疫屬必須

抗疫要成功，最重要是全民都有防疫意志和決心，然而叫人憂慮的是，經過半年奮戰，很多人都出現抗疫疲勞。過去個多月本港疫情緩和，部分食肆和商戶的防疫措施漸漸流於門面工夫，一些市民也開始對疫情變得麻木，防疫意識鬆懈下來，不戴口罩者增多，公共場所口沫橫飛者亦大不乏人。本地防疫專家袁國勇對此亦深以為憂，擔心要到出現很多病人、多人死亡，市民的警覺才會再度提升。

香港經過千辛萬苦，克服了首兩波疫情，社會經濟活動自5月底以來得以逐步重開，若然「有得揀」，無人希望重返疫情高峰期嚴厲封禁的日子，可是若要與疫共存，首要規律就是必須面對疫情現實，不能自欺欺人，當疫情「無到」。由上周五中小學提早放暑假，到昨天宣布書展延期，對於香港社會經濟重開復常，無疑是一大挫折，然而第三波疫情病例遍佈港九新界，患者散落10多條屋邨，至少5個群組持續爆疫，反映病毒滲透社區，出現大量傳播鏈，衛生防護中心表示難以追蹤密切接觸者，重新收緊防疫措施嚴限社交距離，已變成唯一選擇。

昨晚政府宣布一系列新的防疫措施，限聚令再次收緊到4人，健身中心等12類處所亦要再度停業，重回第二波疫情高峰期狀態，至於食肆晚上6時後不准堂食只可外賣，以及強制市民必須戴口罩乘坐公共交通工具，更是之前未有的防疫措施。公共服務方面，雖然政府未有宣布公務員在家工作措施，僅提出彈性上班及午膳，以免影響公共服務，惟同時亦呼籲私營機構，倘若情况許可，可讓員工在家工作。政府今次推出的社區防疫措施，某程度較上次疫情高峰期時更嚴，至於是否足以迅速將疫情遏制下來，仍是未知之數。

政府收緊控疫措施是否太遲，各方意見不一，有人認為收緊控疫措施應該爭分奪秒，當局應該更早出重招；港大專家袁國勇則認為，當局先用一個「不算太嚴」的控疫方案，觀察數天看看疫情是否繼續惡化始再收緊，做法並非不合理。疫情能否迅速受控，是抗疫成敗唯一衡量標準，政府出招是否太遲，有待「賽後檢討」，不過正如袁國勇所言，所有人亦得思考，嚴厲防疫措施縱然有效，可是如果疫情每隔兩三個月便反覆出現一次，次次都馬上「去盡」大幅收緊措施，社會又是否能夠不斷承受這種折騰。

加強追蹤檢測能力

力求走出疫情迴圈

放眼世界，很多成功遏制疫情的國家，在社會經濟活動重開後，疫情都出現反覆。如何遏阻疫情蔓延、是否一定要再度採取全面封禁措施，多國政府均有進退維谷之嘆。澳洲墨爾本上周便因為區內疫情反覆，連續多天單日錄得過百宗病例，被迫再度頒布禁足令；韓國自5月底以來，持續每天平均有數十宗病例，未有進一步惡化大爆發，可是亦無法回落至單位數；日本情况亦差不多，及至過去一周，疫情更有顯著加劇之勢，試過單日新增逾400宗確診。

世上沒有地方能夠長期處於封禁狀態，各地疫情經驗顯示，只要一放鬆控疫，疫情就會反彈，這就是疫下新常態，要走出這個疫情迴圈，一點也不容易，環顧各國，能夠迅速有效遏制疫情反彈的國家屈指可數，目前以中國最為成功，亦最有希望突破疫情迴圈。當然，各地民情國情不同，內地的嚴厲控疫經驗，其他地方很難照搬，可是若不設法走出疫情迴圈，防疫措施就只能不斷在收緊與放寬之間大幅搖擺，社會與經濟運作每隔數月便要幾近停擺一次，民眾抗疫疲勞反覆積累，很難真正消退，長遠下去也不是辦法。

今次港府再度大幅收緊防疫措施，已是爆疫以來第三輪，控制當下疫情當然是最優先，不過各方亦須思考中長期對策，做到疫下「可持續開放」。綜合內地、韓國等地的做法，加強病毒檢測和追蹤接觸者，是遏制疫情反覆的關鍵。現在港府打算引入內地私營機構協助做病毒檢測，對整體提升香港檢測能力有一定幫助。韓國政府為了加強疫情追蹤能力，引入了二維碼制度，要求民眾進入酒吧等人多的室內場所時要登記。韓國的抗疫手法，存在私隱爭議，以香港目前的政治環境，一定有甚大阻力，可是如果未來疫情真的不幸反覆出現，所有人亦得思考，香港有什麼方法可以加強疫情追蹤能力。

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