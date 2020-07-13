社評：神州半壁澤國 治水勿輕小河

洪水屬於天災，相較大部分位於溫帶海洋性氣候帶的歐美國家，中國處於季風性氣候帶，面臨更多不確定性，從大禹治水的傳說可見，自古以來，治水從來都是治國的一大主題。按傳統說法，2020年屬「閏四月、吃樹葉」的災年。據國家氣候中心監測數據顯示，今年赤道中東太平洋持續維持「厄爾尼諾」狀態，6月以來西太平洋副熱帶高壓持續偏強，為華南持續降雨提供了充足的條件。截至6月30日，全國平均降雨量較常年同期偏多7.3%，有75個縣日降雨量突破當月紀錄，32個縣日降雨量突破當季紀錄，很多地方雨量打破歷史同期紀錄。

豪雨天災引氾濫

鄉村治水有盲點

不過，今年的洪水兇猛程度，遠不及1998年長江大洪水，但仍有這麼多地方遭災，就需要檢討近20多年水利設施建設的缺失。經歷1998大洪水之後，內地着力治理主要流域的大江大湖，重視興修水利。20多年來，大型骨幹樞紐水庫防洪減災效益顯著，目前，3900公里長江幹流的堤防已達到防洪標準，形成以「控制性水庫」為骨幹的水庫群。3萬多個監測站點，協同氣象衛星、天氣雷達，再借助智能的防洪預報調度系統，令長江幹流水位調控，號稱可做到「厘米級」。

中小江河流域治理就相形見絀。有國家減災委員會專家指出，偏僻且分散的中小河防，因數量多，受影響人口相對少，在撥款方面往往被忽視，而這些中小河流正是今年南方洪水的受災重點。這些小河流因河道狹窄，長期缺乏疏浚，一場豪雨到來，很快就氾濫成災。而這些中小河流堤壩建設標準低，防洪能力弱，過去出現險情主要靠村民自己搶險堵漏，但現在農村青壯勞動力大多外出打工，及時搶險能力更不如以往。而目前洪水監測預警，在國家和省級做得不錯，但到市、縣、鄉村一級，就顯不足。可見，治水的最後一公里，才是目前最需要加強的盲點。

另一方面，根據水利部數據，內地現有9.8萬多座水庫中，4000多座大中型水庫保養運作良好，在保證自身安全的同時，還能發揮防洪功能；至於另外9.4萬多座小型水庫，則存在不同程度隱患，是防汛的薄弱環節，今次就發生個別水庫水漫堤頂、泄洪未及時通知下游甚至決堤事故，小水庫的改建及運行模式改進亟待重視。此外，對於水庫下游蓄洪區平時的管理、洪災發生時的及時通報疏散等，地方政府也應守土有責。

一場暴雨路行舟

城市排水顯窘境

如果說防洪主要是守住堤壩的話，內澇水浸則需要城市的綜合配套。近20多年內地城市化進程突飛猛進，高樓大廈的背後，如地下車庫、地下商場、地鐵等立體開發，令城市結構更加複雜，但地下排水系統落後一直未有根本改善。不僅是中小城市，即使如廣州、深圳這類超大都市，在一場暴雨過後，也經常出現道路水上行舟的奇景，暴露了城市管理的軟肋。

城市排水能力通常以可抵禦幾年一遇的內澇災害為標準，如一年一遇，一般意味可應對每小時36毫米的降雨量；兩年一遇，可抵禦每小時58毫米的短時強降雨；而五年一遇，即能抵禦每小時69毫米的暴雨。據報道，內地多數城市包括北京、上海、廣州，基本有一年一遇排水能力，而紐約、倫敦、巴黎、東京等國際大都會，都可達到五年一遇標準。

隨着季節變換，至8月洪災高危區會從江南、華南北移至淮河、黃河流域，當局已察覺到水患暴露的問題。上周總理李克強到貴州時，就專程探望了受洪水影響的農民。隨後召開的國務院常務會議提出，各地各有關部門要加強中小河流防洪、中小水庫除險和城市防澇，強化水庫、堤防等巡查防守，並提出建立合理回報機制，以市場化改革推動加快水利工程建設。當然，興修水利，功在千秋，難以立竿見影，但只要真正重視，以中國傳統治水的智慧加現今「基建狂魔」的能力，未來水淹城鄉的景象愈來愈少，應不是奢望。

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