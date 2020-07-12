社評：巴西民粹總統染疫 大流行下貧民最傷

博索納羅自去年上任以來，已因放縱亞馬遜雨林放火燒荒、干預司法等多項政策引發爭議。今次新冠疫情爆發後，他又與特朗普、約翰遜一道，被國際輿論並列為輕忽疫情的三大國際領袖。

輕視疫情專業意見

博索納羅經濟掛帥

2月當中國陷入疫情爆發的水深火熱之際，地球另一面的巴西正沉浸在嘉年華的狂歡之中。博索納羅從一開始就輕視疫情，先將新冠病毒形容為「小流感」，又不聽專業意見，先後兩名醫生出身的衛生部長，在一個月內一人被撤職，一人被迫辭職，至今巴西衛生部仍由他指定的陸軍將軍領導；博索納羅還強烈反對地方政府的封城措施和口罩令，更「以身作則」地不戴口罩出入各種公開場合。今次確診前3天，他為祝賀美國國慶，在家呼朋引類，宴請美國大使，從公開的相片看，一眾賓客無一佩戴口罩，令人側目；博索納羅月前甚至加入反封城的街頭示威隊伍，其民粹風頭在各國政客中可謂一時無兩。而他堅持反對封城隔離的理由，就是擔心影響經濟。

如果博索納羅只是以身犯險，還不過是自作孽，但他身為國家元首，對疫情視若無睹，卻令巴西人民陷入苦海。人口居世界第五的巴西染病和死亡人數直線飈升，5月成為全球第9個確診超10萬的國家，6月成為第二個感染逾百萬例的國家，到上周三，累計確診病例已逾175萬，死亡人數近7萬，兩者都僅次於美國。很多專家相信，當地檢測率低下，總體的感染和死亡數字可能更高。

博索納羅的怠政令巴西醫療體系爆煲迫在眉睫，早在5月，全國最大的亞馬遜州首府馬瑙斯（Manaus）市長就向國際公開求助，稱該市僅有一個深切治療部，卻要服務大過4個德國的全亞馬遜州，疫情下許多醫院不得不將屍體存放在冷凍貨櫃車中。現在，這名市長本人也已染疫入院並需使用呼吸機。被博索納羅撤職的前衛生部長近日警告，首都巴西利亞所在的聯邦區，深切治療設施也已接近崩潰邊緣。

在巴西染疫人群中，貧窮階層佔了很大比例，據確診和死亡病例最多的聖保羅州6月下旬一項調查顯示，約66%的死亡病例來自家庭平均月入不足560美元（約合4340港元）的社區，21%的死亡病例來自家庭平均月入在560美元至1216美元的社區。專家分析認為，低收入者新冠病亡率更高是因其能接觸的醫療資源不足，位於城市邊緣地帶的貧民社區公立醫院設備不足、效率低下，既缺乏應有的衛生條件，也缺少隔離地方，導致病毒快速傳播，確診病例大增。而且窮人所做如速遞、清潔和保安等工作，都接觸很多人，難以保持社交距離或具備良好衛生保障。由於手停口停，他們可能會在出現病徵後忍受更長時間，因此往往延誤救治時機。

死亡個案貧民居多

盼痊癒後重視抗疫

在貧富懸殊嚴重的拉丁美洲，類似巴西的情况十分普遍，全球疫情最嚴重的頭十個國家中，拉美國家佔據4位。玻利維亞臨時女總統阿涅斯上周亦宣布確診染疫，其內閣中有4名部長和兩名副部長新冠病毒檢測呈陽性。這個人口不足台灣半數的內陸窮國，至上周四累計確診病例42984例，死亡1577人。難怪世衛組織（WHO）官員指出，中南美洲已成新冠病毒密集傳播區，且疫情高峰仍未到來。

對於窮人的處境及醫療體系的困境，博索納羅皆視若無睹，即使第一夫人的80高齡祖母因染疫病倒街頭，入院因病情嚴重需要插喉，他都不為所動，沒有改變對新冠疫情的取態。

染疫後的博索納羅似乎並未反思，而是繼續表現輕佻，如見記者時除下口罩以證無恙，以致巴西報協會要入稟法院控告他播毒；他還當眾服食並推薦已被世衛證明無效的抗瘧疾藥物「羥氯喹」，其實連之前大肆唱好這款抗疫「神藥」的特朗普都已停服該藥。

年屆65歲的博索納羅屬高危年齡，但以其身體狀况和作為總統的醫療條件，很大機會安然無恙，逃過一劫。而雖然最新民調顯示他的支持度只剩下25%，但其政治生命卻可能因今次染疫而得保。從英國首相約翰遜染疫的前例看，染疫政客可獲同情分，一旦痊癒其民望反而有望反彈。人們真誠希望，博索納羅能以約翰遜為榜樣，痊癒後真正轉而重視抗疫，全力支持醫療體系和前線醫護，果真如是，才是巴西人民之福。

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