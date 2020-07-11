社評：疫情急轉直下 辦書展陷兩難

疫情遍地開花

停課減少人流

由本周二出現復課後首宗學生確診，到昨天決定全面停課提早放暑假，教育局這次宣布來得有點突然，畢竟局方日前才表示，沒有迹象顯示學校成為感染源頭，本地防疫專家亦認為可以多觀察數天，不過新一波疫情惡化之急，確是超乎很多人想像。過去數天，本地感染病例急增，老人院、學校及食肆相繼「失守」，繼周四單日錄得34宗後，昨天又新增32宗本地感染個案，沙田水泉澳邨明泉樓出現群組感染，一天新增11宗病例。新一波疫情最令人擔心之處，是病毒散佈甚廣，短短3天內，當局發現超過20宗源頭不明病例，病者住處遍及港九新界至少9區，追蹤接觸者有一定難度。

今年初疫情爆發以來，本港中小學生如常返學的日子，前後合計不夠兩個月。長時間停課，對學生課業影響巨大，雖然學校有安排網上授課在家學習，然而學習效率始終大打折扣，倘若情况許可，最理想當然是讓學生如常上課學習，可是如果疫情不幸惡化，人人也得面對現實，逆勢而為只會加劇疫情。最近美國因為復課問題，出現不少爭議，原因便是總統特朗普無視疫情，堅持要學校秋季全面復課，白宮為了達到目的，一方面向美國疾控中心施壓，要中心修訂「太過嚴苛」的復課指引，另一方面則考慮以撥款獎勵和懲罰措施，威迫利誘各州盡快復課。

疫情應對不容一廂情願，決策罔顧疫情現實，隨時付上高昂代價。今年2月至5月，本港奮力抗疫，先後擊退兩波疫情，為社會經濟活動重開創造條件，若有其他選擇，無人希望又再大幅收緊限制，問題是香港病毒檢測能力仍嫌不足，亦未能像內地那樣，及時拿出一套精準化防疫策略，疫情急轉直下，真要收緊也沒辦法。政府宣布提早放暑假前，已有十多間中小學因為有家長以至學生確診，自行決定停課。從社區防疫角度看，提早放假確可減少學生上下課跨區流動、減少交通工具人流；當局參考4、5月中學文憑試的經驗，容許學校自行決定是否繼續考試，特別是小五呈分試以及中三至中五的重要考試，保留彈性避免一刀切，也是合適做法。

本周初政府針對食肆等處所，再度收緊防疫措施，一大原因是場內顧客會除下口罩，相比之下，疫下校園師生時時刻刻戴口罩，已經成為慣例。現在中小學提早放暑假，雖然當局強調只是想減少市面人流，並非校園出現了重大爆發風險，然而有關決定向社會發出的信息，始終是避免人流密集，即使戴了口罩，最好還是減少社交接觸。香港書展下周三起一連五天舉行，以往書展平均有近百萬人次入場，儘管今年主辦單位要求所有入場人士必須戴口罩，可是疫情惡化下，書展應否如期舉行，社會上明顯亦有懷疑聲音。

書展叫停牽連大

勉強舉行無幸福

放眼全球，多個國際著名大型書展早前已宣布延期或停辦。由大約50個書商組成、涉及200多個書展攤位的香港書展關注組，對如期舉辦書展感到憂慮，建議政府延後舉辦書展，至於本地防疫專家則意見不一。何栢良日前表示，倘若做好人流管理確保不會過分擠迫、強制入場人士戴口罩及探熱，場內嚴禁飲食，書展仍可以繼續舉行；袁國勇則提到，若要舉行書展，場館必須頻密換氣，市民除了戴口罩，翻閱書本後一定要搓手消毒。另一位專家許樹昌則認為，出於防疫考慮，最理想是今年停辦，若要如期舉行，亦要控制入場人數。

書展開鑼在即，各大小書商已進入物流運輸、貨物調動的最後籌備階段，現在叫停當然可惜，可是書展出入者眾，就算人人戴口罩，書本始終是人人任翻；會場人流眾多，也難保人人百分百做足個人衛生工夫，感染風險不可能是零。書展如期舉行還是取消，確是一個艱難的抉擇。鑑於大型活動籌備需時，而疫情又總是反覆不定，如果這次書展臨時叫停，其他大型活動的主辦單位必會三思，在疫情威脅全面消除前，是否值得冒着臨時流產的風險再去主辦，這對香港社會復常當然有很大影響，可是當下疫情急轉直下，亦是不爭事實；做足戴口罩等措施，是否等於萬無一失，恐怕也無人可以作此擔保。書展停辦固然遺憾，可是勉強亦無幸福，若因嚴限社交距離諸多束縛，導致人潮疏落，相信亦非主辦單位和書商所樂見。書展取消與否，疫情防控應是優先考慮，當局應以防疫專家意見為依歸，審慎而為。

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