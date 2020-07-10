社評：控疫精準化 減少一刀切

疫情反覆是新常態

汲取經驗精準「落藥」

COVID-19第三波疫情在社區持續擴散，昨天再增34宗新增本地個案，當中以港泰護老中心群組人數最多，茶餐廳和的士司機群組確診病例亦見增加。為了遏阻疫情，港府宣布收緊社交距離措施，包括下令食肆入座率不得超過正常六成，不得多於8人一桌，其他不戴口罩活動處所，諸如健身中心和卡拉OK等，房間活動人數上限亦由16收緊至8，至於戲院等娛樂場所，則要嚴禁飲食。

政府開始全民派錢1萬元，飲食業原本打算趁暑假推出折扣優惠刺激生意，現在忽然迎來一盆冷水，生意再受打擊，當然相當無奈，然而疫情驟起，食肆等處所的感染風險，確比一般室內場所為高，收緊限制無可避免。目前政府並未像4、5月時般，要求個別高風險處所暫停營業，當然，如果疫情不幸顯著惡化，當局亦要因應情况而調整。過去數周，很多食肆和食客在防疫方面都有所鬆懈，現在正是業界重新做好防疫工夫的時候。

COVID-19傳染力強難以防堵，皆因它能夠以無症狀方式隱形傳播，直至造成大規模感染才被發現。日韓澳洲等地的經驗都顯示，放寬社交限制後，疫情往往會有反覆，德國漢堡大學病毒學家Jonas Schmidt-Chanasit（下稱喬納斯）亦指出，疫情在平靜一段時間後再起，並不叫人意外。疫情時起時伏是人人都要面對的疫下新常態，在人類有方法徹底克服病毒之前，所有人都要學習適應，時刻保持警惕，為防疫克盡己責。

世事變化不休，古希臘哲學家有言，人不可能兩度踏入「同一條」河流。疫情不斷轉化，香港上下防疫意識，需要回到3月底高度戒備狀態，至於防疫措施，則應該汲取這數月累積下來的經驗，本着科學抗疫原則，務求「落藥」更加精準，在可行情况下，減少使用粗放式的一刀切封禁手段。以上月初北京爆發疫情為例，當局並未像抗疫戰早期那樣採取大範圍「停擺」防控，沒有一刀切封城，而是強調「精準防控」。北京當局借助大數據等工具，以街道為單位，精準劃分風險等級，分級管控，根據疫情動態分析，決定是否封鎖某些高風險小區，同時緊盯重點區域場所和重點人群，大範圍做核酸檢測。

自從4月以來，內地當局再三強調，「外防輸入內防反彈」，防疫措施已較很多地方嚴厲，疫情一樣可以出現反覆。喬納斯認為北京控疫應對相當有效，同時不忘指出，「哪裏出現疫情，便有目標地採取措施，將會是未來各地首選的防疫策略」。當然，各地國情、政情、民情有異，內地的一套，其他地方亦未必能夠照搬，然而正如喬納斯所言，歐洲亦有相應的技術和防疫措施，一旦發現群體感染，可以快速找到傳染源和超級傳播者，從而阻斷傳播鏈，就算逐步解除旅遊禁令，疫情也不一定因此捲土重來。當下香港需要的，正是摸索一套適合港情的精準化防疫策略，從而減少在「全封」與「全放」之間不斷搖擺，又或至少設法縮小搖擺的幅度。

香港疫情再起，多位抗疫專家均認為，有需要重回3月第二波疫情爆發時的抗戰狀態，然而暫時未見有專家呼籲即時全面停課，又或重新關閉海洋公園等，普遍意見是多觀察一段時間再作決定。香港書展下周三舉行，根據以往經驗，將有成千上萬市民雲集，然而不止一名專家認為，只要做好防疫措施，包括強制入場人士戴口罩、探熱和搓手消毒，以及做好人流管理、場內嚴禁飲食、場館加強通風，書展仍可繼續舉行。

防疫常態化

書展成試點

平情而論，書展出入者眾，就算人人都戴口罩，書本始終是人人任翻；會場人流眾多，也難保人人百分百做足個人衛生工夫，感染風險不太可能是零，若真的要杜絕傳播風險，最簡單做法當然是取消書展，然而真正的防疫常態化，必須兼顧防疫和社會經濟復常，妥善平衡兩者需要。萬一本地疫情急轉直下，取消書展當然是不應排除的選項，不過香港始終需要朝防疫精準化的方向走，書展可以是一個試點，倘若成功將可立下標竿，成為疫下舉辦其他大型活動的參考。

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