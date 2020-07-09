社評：疫下復常遭打亂 檢測能力拖後腿

北京疫情迅速受控

檢測能力作用關鍵

疫情威脅再起，香港疫下「復常」大計亦面臨考驗。書展本月中將於會展舉行，飲食業界亦準備了在7、8月推出折扣優惠，雖然當局強調相關計劃仍會如期舉行，然而萬一疫情惡化，誰都無法保證活動不受影響。中小學復課才個多月，不少學校正舉行期末考試，一旦再要停課，對師生家長影響甚大。新一波疫情爆發，暴露了不少問題。安老院舍病弱老人眾多，一旦爆疫情况可大可小，今次有院舍出事，是否因為院方防疫措施有漏洞，必須深入檢視。另外，多間學校因為有師生是確診者的密切接觸者，有的暫時停課，有的索性提前放暑假，教育局沒有統一應變指引，受影響學校唯有各師各法，停課安排混亂，情况並不理想。

疫情曠日持久，堅持防疫固然重要，同時亦要設法多讓社會經濟開放運作。有些國家疫情嚴重病歿者眾，天天上萬人確診，仍然堅持重開經濟，「救市先於救人」，當然大有問題，不過對於一些疫情緩和的地方，倘若一遇疫情反覆便全面重回「封城」狀態，對於經濟民生復常影響確也很大。過去數月，很多國家及地區千辛萬苦終將疫情控制下來，社會經濟活動得以逐步重開，眼下最大考驗是如何讓開放持續，同時兼顧防疫，避免零星爆發變成大範圍傳播。香港面對的也是同一問題。

澳洲被視為抗疫成功國家之一，最近當地疫情出現反覆，維多利亞省單日新增近200宗病例，省府墨爾本迫不得已再度「封城」6周。對於維多利亞省政府來說，這是相當艱難的決定，若有其他選擇，相信也不想走這一步。上月初北京豐台區新發地市場爆發疫情，相關病例累計超過300宗，直至最近疫情大致受到控制，北京連續兩天「零確診」。北京疫情迅速受控，毋須全面封城，原因有二，一是當局迅速鎖定爆疫地點，對數十個小區採取嚴格封控措施，阻止疫情蔓延其他社區；一是追蹤篩查工作到位，短短一個月，全市接受核酸檢查人數超過1100萬。

北京控疫經驗，再次說明了病毒檢測能力的重要。根據北京市政府的資料，疫情爆發後，當局按感染風險高低，鎖定6類人群「應檢盡檢」，全市核酸檢測人數由每日8000，大幅提高到接近50萬人。北京是首都，不愁資源不足，病毒檢測規模，其他城市難以企及，然而香港的病毒檢測能力，確也太過不濟，莫說與北京判若雲泥，就連澳門也比不上。本地防疫專家指出，香港半年累計病毒檢測數目，每百萬人計平均為4.6萬，反觀澳門方面，經折算後的比例，每百萬人計平均為22.8萬。

檢測提升姍姍來遲

港府須更積極進取

COVID-19防不勝防，香港若要與疫共存，又不想動輒回到3月第二波疫情爆發時的嚴限社交接觸狀態，唯一方法是加強病毒檢測能力，疫情反覆初現，就盡快展開追蹤，找出無徵狀感染者，及早切斷社區傳播鏈。今年初疫情爆發不久，防疫專家已再三指出，香港病毒檢測能力不足，必須盡快提升至單日檢測7000個甚至1萬個的水平，可是當局至今仍然未能達標，目前檢測能力約為每日4000個。

政府多月來一再表示正設法提升公私營部門的病毒檢測能力，包括批出超過2億元，用以提高衛生署及大學實驗室的檢測能力，以及伙拍私家醫院及私營化驗所提供檢測服務，然而觀乎實際檢測量，進展談不上理想。當局曾表示，8月份檢測能力可望達到單日7000水平，能否做到仍得走着瞧。本地防疫專家一再指出，病毒追蹤能力提升，便有條件慢慢放寬防施，現在各地都在談論籌建「旅遊氣泡」恢復旅遊，病毒檢測不足會窒礙恢復正常跨境安排，其他地方不會放心讓港人進入當地。

檢測能力提升姍姍來遲，外間難免想知問題出在哪裏，究竟是「不能也」還是「不為也」。如果問題是公營部門人手及設備不足，當局是否真的無計可施？如果問題在於私營部門不夠合作、業界利益成為絆腳石，當局是否可以考慮調整合作方式，甚或借助內地病毒檢測能力？本地防疫專家指出，澳門政府透過跟符合條件的私人化驗所合作，短時間大幅提升測試量至每日1萬，港府在這方面應當更加積極進取。與疫共存，病毒檢測必須日常化，規模要擴大，價格要降低，做不到這兩點，必會妨礙疫下社會經濟運作恢復正常。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com