社評：社區爆發新一波疫情 隱性傳播鏈源頭不明

一日9宗本地個案

院舍失守學校告急

本港新一波疫情爆發之前，已經連續21日沒有本地確診病例，當許多人認為「抗疫有成」之際，本地新個案宛如一盆冷水照頭淋，讓人十分沮喪。不過，全球各地國家、城市「解封」之後，確診病例反彈，此起彼伏，當局須重新收緊措施，已經是「舉世常態」；只是本港今次社區爆發一些情况和涉及的場所，更值得關注。

首先，全港多個地區同時有病例，分別涉及坪石、佐敦、沙田、屯門、慈雲山等，顯示並不局限個別地區，有遍地開花之勢。其次，昨日9宗個案，其中5宗未知源頭，即是當局並無頭緒追蹤，以阻斷傳播鏈，設若箇中涉及超級傳播者，則疫情就更麻煩了。第三，慈雲山一間護老院有確診病例，37名院友和10多名員工已經被強制檢疫隔離；院舍是高度防疫場所，主要由於院友密集，若病毒侵入，院友之間傳播率高，另外，院友年老免疫力較低，一旦感染，病况容易變得嚴重，因此在疫情之初，當局已經採取嚴格措施，防止院舍被病毒攻陷，現在失守了，情况令人不安。第四，學校復課之後，有學校因為有學生、家長確診，已經停課；學校亦是人群聚集場所，疫情會否再次影響學生學習，已經成為懸念。

病毒來源不明，食物及衛生局長陳肇始形容為「重要警號」。新冠疫症有一個特徵，就是隱蔽性強，有人即使感染了病毒，沒有病徵，卻可以傳播病毒，職是之故，雖然本港連續21日沒有本地病例，並不等於病毒消失了，而是隱性患者在默默傳播。因此，未知來源病例可能只是冰山一角，整體社會須高度重視這個警號。不過，新冠病毒雖然狡猾，就涉及食肆個案而言，只要保持警覺，並非不可以防堵。

食肆鬆懈涉病例多

政府須做更多檢測

近期疫情，從已知情况不少與茶餐廳等食肆有關。政府在疫情稍為紓緩後，為了顧及經濟景况，逐步放寬規管食肆等措施，正常而必要，只是隨着疫情表面受控，整體警覺性低了。近期食肆人頭湧湧，市民回復昔日生活，食肆業者對每桌須有一定間距的規定，並未執行，也未嚴格要求服務人員佩戴口罩。食客密集高談闊論、防堵措施拋諸腦後，此際只要有隱性患者在場，就是病毒「傳播天堂」。市民渴望在食肆與家人、朋友聚面交誼，特別是在炎炎酷暑摘下口罩，暢順地呼吸，完全可以理解，只是病毒就是等待大家忍不住、鬆懈了，然後奪回它的空間。因此，為了不被病毒打敗，包括食肆業者和市民只能繼續忍耐，酒樓食肆須遵守社交距離規定，勿讓病毒有可乘之機。設若鬆懈防疫而疫情惡化至措施收緊，惡果還是由大家承受。相信大家都不想出現這種情况。

政府因應疫情急劇惡化，宣布收緊公立醫院探訪、暫停院舍探訪等措施，限聚令再提上日程，若疫情惡化，相信也會收緊。加強檢測，是找出隱性帶病毒者，從而放寬規管的必要條件，昨晚陳肇始宣布政府投入更多資源，提高檢測能力，是正確方向。今次，期望政府在檢測方面不再猶豫，以更具成本效益方法，做更多檢測，為放寬管控使經濟逐步重回正軌，打好基礎。

新冠疫情爆發接近6個月，總體而言在政府和市民協力下，本港應對放在全球標準檢驗，應屬優等生之一。在疫情爆發到封關、美英等地學生回來兩個時段，本港隨着疫情起伏，經歷了防疫由緊而鬆、再由鬆而緊兩次轉折，今次第三波社區爆發，疫情再度考驗我們能否及時、妥善應對。新冠病毒隱蔽，一下子在社區爆發，確實嚇人，不過，這些日子以來，疫情一些規律被摸索出來了，只要整體社會行止得當，政府有力領導，市民做好基本防疫要求，毋急勿躁，則疫情就會被壓下來。不斷累積經驗，本港將更寬容地與病毒並存，等待特效藥與疫苗問世，然後香港可以宣布：我們參與打敗了新冠病毒。

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