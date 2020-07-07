社評：中國經濟V形反彈 華府難阻外資逐利

內地股市牛氣冲天

美大行增在華投資

內地疫情緩和，經濟活動回復正常，上月初北京豐台區出現的疫情，已大致受控，經濟復蘇勢頭未受影響。內地6月份服務業和製造業PMI（採購經理指數）雙雙上升，綜合PMI升見55.7的水平，是2010年12月以來最高。中國首季GDP受疫情影響，下跌6.8%。放眼下周公布的第二季GDP數據，內地和外國經濟分析師普遍估計，數字將由負轉正，審慎者估計增長約0.6%，樂觀者估計增幅隨時超過2%。

環顧當下全球主要經濟體，中國經濟一枝獨秀。早前IMF進一步調低2020年全球經濟預測，由原先萎縮3%，改為萎縮4.9%，美國作為全球最大經濟體，預料將萎縮8%，歐元區、加拿大、拉丁美洲萎縮幅度由8.4%至10.2%不等。印度疫情惡化，經濟增長預測亦由正轉負，唯獨中國仍然可望錄得全年增長，約為1%。疫下中國經濟實現了V形反彈，是國內外不少投資者和經濟學家的看法。外資持續流入，內地股市牛氣冲天，滬深300指數突破2015年股災以來的下降軌，創下5年新高。昨天內地股市急升近6%，帶動區內投資氣氛，本港恒指收市升近千點，日本等地股市亦紛紛升見近月新高。誠然，環球經濟進入不明朗時期，市場變幻難測，然而不少分析都相信，未來一段時間，資金將持續流入內地。

中美鬥爭正酣，近月更有蔓延向金融領域之勢，先有美國聯邦政府退休基金叫停投資中國企業，接着白宮又出手打擊在美上市的中國企業，阻撓中資在美集資，不過正如美國智庫彼得森國際經濟研究所最新分析所言，全球金融市場緊扣相連，白宮迫使中概股退出美國市場，無法打擊中國增長，中資企業仍有很多方法在環球市場融資，美國私募基金仍在投資中資企業，中概股改在香港上市，美國投資者一樣可以越洋投資。

國際投資者逐利，考慮的是風險和回報，不講意識形態；發達國家央行齊齊量化寬鬆「印鈔」救市，市場資金氾濫，也總得找地方投資。對國際投資者來說，中美角力帶來的風險，當然需要考慮，不過放眼全球，當下疫情穩定、經濟勢頭又好的主要經濟體，首推中國。過去數月，北京加快開放市場步伐，放寬對外資管制，高盛、摩根士丹尼和美國運通等美國大行，近月紛紛擴大在華投資、拓展業務。儘管華府欲將打擊中國的戰線擴至金融領域，可是當下經濟現實，卻是美國金融機構在中國愈來愈活躍。彼得森研究所認為中美金融脫鈎「不太可能」，原因亦在於此。

中美GDP差距縮窄

華府面臨追趕壓力

近月中國與西方關係，因為疫情和香港問題而變得緊張，然而另一邊廂，中國同時又是帶動全球經濟復蘇不可或缺的力量。以汽車業為例，中國作為全球最大汽車市場，近月汽車銷量回升，成為多國車企希望所在。疫情陰霾下，中國決定今年續辦國際進口博覽會，多國出口商也視之為及時雨。西方多國急欲重振經濟，出於現實利益考慮，未必想緊跟美國腳步，跟中國鬧得太僵。在美國，不少政商界人士期望經濟可以V形反彈，可是近期美國疫情再度惡化，多州重新收緊防疫限制，反而令人關注美國經濟萎縮會否加劇。疫下中美經濟一升一沉，兩國GDP差距有可能顯著拉近，華府感受到中國從後趕超的壓力，為了保持世界一哥地位，會否有更激烈的打壓中國舉措，同樣要拭目以待。

過去一年多，香港經濟先後受中美貿易戰、反修例風暴以及疫情打擊，陷入深度衰退，惟觀乎近期數據，經濟似乎終有見底迹象。本港6月份PMI升至49.6，是2018年4月以來最高，數字貼近50，反映營商環境隨着防疫措施逐步放寬，逐漸企穩。除了旅遊業未能恢復外，零售業和服務業的情况都有起色，政府開始向全民派錢1萬，對刺激消費市道亦有幫助。未來本港經濟走勢，究竟是Ｕ形反彈，還是持續低位徘徊，現階段仍要觀望。內地經濟Ｖ形反彈，對香港經濟一定是好事，不過當下港人對前景的憂慮，主要是政治問題而非經濟問題，經濟回穩無疑人人樂見，可是如何處理政治信心問題，同樣相當重要。

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