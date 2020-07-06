社評：徹查高考冒名入學 捍衛公平收復人心

頂替入學毁人生

侵蝕制度公信力

經查明，這些冒名頂替入學案，有部分是因當事人不滿自己的分數成績及錄取學校，主動放棄入讀而被人乘虛而入；但不少卻是考取的當事人被蒙在鼓裏，以為自己名落孫山，而被人取走錄取通知，冒名入學，從此改寫人生命運。無論是哪一種情况，都涉及身分盜用、文書偽造等犯罪行為。

今年5月，內地先有著名偶像派歌手仝卓自爆當年為考入心儀大學，由家人透過關係更改身分，將他由重讀生改為應屆生，引發社會對改變身分高考的關注。接着，山東省兩名農家女陳春秀、苟晶先後揭發當年自己身分遭人盜用，冒名者用其身分入讀高校。近日，山東省承認，2018年集中清查中發現，在2006年以前，該省發生了242宗冒名頂替入學案，並稱由於當時信息化手段不足、信息公開渠道不暢、身分鑑別技術限制等，令作案者有可乘之機。在這些冒名頂替案中，有鄉鎮幹部替親友偽造文件，有派出所公安違規篡改戶籍姓名，有學校老師、校長配合弄虛作假，甚至有郵局職員協助截取大學錄取通知書，轉交冒名者……情節之離奇，涉案者之多，令人髮指，在一些地方，甚至形成了協助冒名頂替的產業鏈。

古時科舉是讀書人改變命運的途徑，今天的高考，也是萬千窮鄉青年寒窗苦讀，冀求改變人生命運的獨木橋，因此，每宗冒名頂替案背後，都有一個被人非法改變的人生。冒名頂替入學者，破壞的是社會對知識的尊重，擾亂的是教育的公平秩序，侵害的是公民的基本權利，改變的是他人家庭的生活軌迹。陳春秀的冒名頂替者，就以她的身分進了大學，最終做了公務員，而陳春秀本人則因高考落第，加入了打工者行列。被偷走的時光不能倒流，被置換的人生也無法重來。作假舞弊者不僅將法規制度玩弄於股掌之間，也是在踐踏寒門學子拼搏的信心，毁滅貧困家庭改變命運的希望。從腐敗程度而言，作弊者只是「蒼蠅」而非「老虎」，但他們卻對千百個受害家庭造成極大傷害。

冒名頂替案操作起來似乎很簡單，區區一個中介就可牽線完成，一個中學班主任老師就能「偷樑換柱」，反映的是制度漏洞千瘡百孔。但涉案各環節參與者眾，每宗個案都動輒涉及十多人，反映很多體制的「內部人」對制度任意踐踏，視規則為無物。這正是冒名頂替事件之所以發生的根源，也應是事後反思、補救的重點。

年代久遠不可含糊

主動清查絕不姑息

古代科場舞弊是重罪，輕則坐監、流放，重則抄家、斬首。高考和科舉一樣，都是國家選拔人才的制度，故冒名頂替者侵害的不僅是受害者個人利益，還有重大國家利益。而涉嫌偽造身分和政府公文亦屬重罪，對涉案者特別是其中的公職人員，絕不應僅限於黨紀、政紀處分，或僅取消退休待遇，而必須繩之於法。

這些冒名頂替事件雖然大多發生在十多廿年前，但絕不能因年代久遠就含糊其事，正義可以遲到，卻不應缺席，只有徹查每一宗個案，才能告慰每一名受害者。山東已經清查了，其他省份呢？全國還有多少人被冒名頂替？這些都是有關部門需要向全國人民交代的。

教育部今年強調，將加大對違規招生的監督力度，對弄虛作假、考試舞弊、騙取加分資格或企圖冒名頂替的新生，堅決取消其入學資格並嚴肅處理。但這還不夠，教育部門和高校還應主動清查以往的冒名頂替者，並公布處理結果。由於操作冒名頂替涉及環節眾多，因此，政府各部門必須把清查出的每宗冒名頂替個案詳情向社會公布，包括有哪些部門和人員參與、如何處罰這些人員，不能只是公布一個籠統數據就了事。惟其如此，才能顯示糾正錯誤、治理腐敗、維護社會公平的決心。

正如內地輿論所言，高考入學冒名頂替事件不應局限於個案層面，因為這不僅是一個人對另一個人的冒名，一個家庭對另一個家庭的侵害，更是一群人對規則肆無忌憚的破壞與冒犯，冒名頂替事件對世道人心的最大傷害正是侵蝕人民對制度公平正義的信心。因此，要收復人心必先修復規則，唯有程序公正、制度嚴格，才能保障教育公平。

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