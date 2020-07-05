社評：德美關係陷低潮 結構矛盾難緩解

軍費支出分歧深

美國撤軍影響大

德美本來文化意識形態接近，特朗普本人就是德國移民後裔，二戰後德美一直是堅定盟友，美國也是德國統一的最大推動者。默克爾2005年上台後，積極修復前任施羅德政府反對美英攻打伊拉克給雙方留下的嫌隙，2009年奧巴馬上台後，德美關係更有較大改善。

但特朗普上台後，強調美國優先，輕視盟友關係，令德美矛盾和分歧愈積愈多，特朗普在Twitter與正式場合中口沒遮攔，更令這些分歧被攤上枱面。德方也不得不反擊，隨着雙方爭論升級，令人懷疑德美同盟關係是否已經變質。

德美間的矛盾首先是貿易摩擦。根據美國商務部數據，2016年歐盟整體對美貿易順差為1463億美元，其中德國一國就佔648億美元，在所有對美貿易順差國中僅次於中日，位列第三。特朗普上台伊始，就對此口誅筆伐，不僅在布魯塞爾的歐盟總部破口大罵「德國人非常壞」（「The Germans are bad, very bad」），更威脅要對歐洲的汽車進口增加關稅，而德國是歐洲汽車主要生產地。

特朗普對德國軍費支出不滿是德美近期矛盾的引爆點。早在競選時，特朗普就承諾要讓盟國增加國防開支，以減少美國的負擔。上任後，他一再督促北約成員國將國防支出提高至GDP的2％以上，而作為北約第二大經濟體，德國2019年的國防開支僅佔其GDP的1.38%，並表示要到2031年才達到佔GDP2%的目標。為表達不滿，特朗普下令美軍從德國撤走9500人，將駐德美軍降至25,000人，這些撤走的部隊部分可能派駐德國的鄰國波蘭，波蘭現政府民粹主義傾向嚴重，與德國為首的歐盟向來不和，卻獲特朗普青睞。

美國撤軍對德國地方經濟會有影響，駐紮約18,500名美軍的萊法州正在建造美國境外最大的軍醫院，為此項目，美國撥款約9.9億美元，德國政府也斥資1.51億歐元。當地另有12,000名美軍文職人員和25,000名軍眷，美軍還聘用了7200名當地人，是當地最大僱主，亦是重要經濟支柱。不過，默克爾似不為所動，強調美軍駐德「也為了保護美國的利益」。

德國同俄羅斯的能源合作，是德美另一個爭議焦點。美方批評德俄繞過烏克蘭的北溪2號天然氣管道工程，令德國被俄羅斯「完全控制」，去年底美國更宣布對該項目實施制裁。德國認為美方制裁是對德國和歐洲內政的干涉，外長馬斯表示，歐洲的能源政策應由歐洲決定，不是由美國決定。德方更揚言，如果美國進一步制裁，德國將會報復。

全球治理話不投機

爭吵合作長期並存

德美兩國近年在伊朗核問題、氣候變化、移民等諸多全球治理問題上，全部話不投機。在上周聯合國安理會會議上，德國和英、法一道，對美國提議延長對伊朗武器禁運表態反對，德國代表明言，美國退出伊核協議「非常不幸」，「實際上違反了國際法」。

德美之間的一個重要分歧是歐洲一體化進程，這才是德美國家戰略中難以調和的深層次矛盾。特朗普是首名公開阻撓歐洲一體化進程的美國總統，他不僅對英國脫歐讚賞有加，又與疑歐的民粹政客如英國獨立黨前黨魁法拉奇、法國極右翼政客瑪琳勒龐等有「良好互動」，惟美國不樂見歐盟深度融合，卻並非特朗普個人政見，而是兩黨的主流共識。

由於德國是歐盟的締造者和領導核心，本月起又出任歐盟輪值主席國，德美間的分歧很容易上升為歐美間矛盾，為整個跨大西洋同盟關係蒙上陰影。不過，儘管目前德美有許多在短期內難以調和的矛盾分歧，但兩國仍有較為穩固的同盟基礎和文化淵源，也有千絲萬縷的政經聯繫，在經濟、政治、防務等領域都互有需要，因此，爭吵或會有，反面不可能，兩國仍可保持聯盟與合作的基本關係。馬斯前日受訪時也稱，德國仍視美國為重要伙伴，盼改善雙邊關係。另一方面，德美國家戰略中的根本矛盾將長期存在，德國必將進一步推動歐洲一體化，以減少依賴美國，美國也必會強化對歐盟這一潛在競爭對手的約束與控制。合作與分歧並存，將是未來德美關係的最主要特徵。

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