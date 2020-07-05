社評：德美關係陷低潮 結構矛盾難緩解

【明報社評】近期，美國與歐洲的重量級盟友德國的關係陷入了歷史新低點，兩國在伊朗核問題、氣候變化、德國軍費開支、美歐貿易乃至德國與俄羅斯的石油氣管道工程等多個問題上多有齟齬，美國總統特朗普宣布要從德國撤兵近萬人以懲罰德國，德國總理默克爾較早前以疫情為由，婉拒美方9月在華府召開七大工業國（G7）峰會的邀請，日前更質疑美國願做世界大國的意願；德國外長馬斯更明言，德美關係已發生結構性變化，暗示即使白宮換主人，德美關係都難再滿足雙方要求，云云，悲觀情緒溢於言表。德美關係對歐美關係影響巨大，雙邊關係的演變對跨大西洋伙伴關係的影響尤為深遠。
軍費支出分歧深
美國撤軍影響大
德美本來文化意識形態接近，特朗普本人就是德國移民後裔，二戰後德美一直是堅定盟友，美國也是德國統一的最大推動者。默克爾2005年上台後，積極修復前任施羅德政府反對美英攻打伊拉克給雙方留下的嫌隙，2009年奧巴馬上台後，德美關係更有較大改善。
但特朗普上台後，強調美國優先，輕視盟友關係，令德美矛盾和分歧愈積愈多，特朗普在Twitter與正式場合中口沒遮攔，更令這些分歧被攤上枱面。德方也不得不反擊，隨着雙方爭論升級，令人懷疑德美同盟關係是否已經變質。
德美間的矛盾首先是貿易摩擦。根據美國商務部數據，2016年歐盟整體對美貿易順差為1463億美元，其中德國一國就佔648億美元，在所有對美貿易順差國中僅次於中日，位列第三。特朗普上台伊始，就對此口誅筆伐，不僅在布魯塞爾的歐盟總部破口大罵「德國人非常壞」（「The Germans are bad, very bad」），更威脅要對歐洲的汽車進口增加關稅，而德國是歐洲汽車主要生產地。
特朗普對德國軍費支出不滿是德美近期矛盾的引爆點。早在競選時，特朗普就承諾要讓盟國增加國防開支，以減少美國的負擔。上任後，他一再督促北約成員國將國防支出提高至GDP的2％以上，而作為北約第二大經濟體，德國2019年的國防開支僅佔其GDP的1.38%，並表示要到2031年才達到佔GDP2%的目標。為表達不滿，特朗普下令美軍從德國撤走9500人，將駐德美軍降至25,000人，這些撤走的部隊部分可能派駐德國的鄰國波蘭，波蘭現政府民粹主義傾向嚴重，與德國為首的歐盟向來不和，卻獲特朗普青睞。
美國撤軍對德國地方經濟會有影響，駐紮約18,500名美軍的萊法州正在建造美國境外最大的軍醫院，為此項目，美國撥款約9.9億美元，德國政府也斥資1.51億歐元。當地另有12,000名美軍文職人員和25,000名軍眷，美軍還聘用了7200名當地人，是當地最大僱主，亦是重要經濟支柱。不過，默克爾似不為所動，強調美軍駐德「也為了保護美國的利益」。
德國同俄羅斯的能源合作，是德美另一個爭議焦點。美方批評德俄繞過烏克蘭的北溪2號天然氣管道工程，令德國被俄羅斯「完全控制」，去年底美國更宣布對該項目實施制裁。德國認為美方制裁是對德國和歐洲內政的干涉，外長馬斯表示，歐洲的能源政策應由歐洲決定，不是由美國決定。德方更揚言，如果美國進一步制裁，德國將會報復。
全球治理話不投機
爭吵合作長期並存
德美兩國近年在伊朗核問題、氣候變化、移民等諸多全球治理問題上，全部話不投機。在上周聯合國安理會會議上，德國和英、法一道，對美國提議延長對伊朗武器禁運表態反對，德國代表明言，美國退出伊核協議「非常不幸」，「實際上違反了國際法」。
德美之間的一個重要分歧是歐洲一體化進程，這才是德美國家戰略中難以調和的深層次矛盾。特朗普是首名公開阻撓歐洲一體化進程的美國總統，他不僅對英國脫歐讚賞有加，又與疑歐的民粹政客如英國獨立黨前黨魁法拉奇、法國極右翼政客瑪琳勒龐等有「良好互動」，惟美國不樂見歐盟深度融合，卻並非特朗普個人政見，而是兩黨的主流共識。
由於德國是歐盟的締造者和領導核心，本月起又出任歐盟輪值主席國，德美間的分歧很容易上升為歐美間矛盾，為整個跨大西洋同盟關係蒙上陰影。不過，儘管目前德美有許多在短期內難以調和的矛盾分歧，但兩國仍有較為穩固的同盟基礎和文化淵源，也有千絲萬縷的政經聯繫，在經濟、政治、防務等領域都互有需要，因此，爭吵或會有，反面不可能，兩國仍可保持聯盟與合作的基本關係。馬斯前日受訪時也稱，德國仍視美國為重要伙伴，盼改善雙邊關係。另一方面，德美國家戰略中的根本矛盾將長期存在，德國必將進一步推動歐洲一體化，以減少依賴美國，美國也必會強化對歐盟這一潛在競爭對手的約束與控制。合作與分歧並存，將是未來德美關係的最主要特徵。
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