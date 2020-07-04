社評：國安人事任命「埋班」管治架構新秩序成形

中央特區聯繫人

駱惠寧角色更重

港區國安法生效未及一周，法院便要處理相關案件。剛過去的「七一」，有男子駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，撞傷多名警察，被控一項煽動他人分裂國家罪及一項恐怖活動罪，成為首名涉及港區國安法的被告。特區政府表示，特首已按港區國安法規定，在徵詢港區國安委和終審法院首席法官意見後，指定6名法官負責處理國安案件；其他維護國安機關，包括律政司的國安案件專門檢控科，以及警隊維護國安部門等，亦已迅速就位。各項人事任命陸續公布，最受注目的當然是中央指派的國安顧問，以及新成立的駐港國安公署負責人。

根據港區國安法，國安顧問會就維護國安工作，向港區國安委提供意見，至於駐港國安公署的職責，則包括監督、指導特區履行維護國安職責，並依法辦理危害國安案件，在特定情形下行使有關案件管轄權。駱惠寧作為中共中央委員，今年初來港出任中聯辦主任，有本地分析認為他是「過渡人物」、「折衷人選」，亦有港區人大成員指出，駱惠寧是封疆大吏，收拾殘局、整頓吏治、改革制度是其強項。半年過去，駱惠寧先後負起多項重任，現時更身兼港澳辦副主任、中聯辦主任及特區國安顧問三職，突顯他是中央與特區最重要的聯繫人。

顧問的角色權力可大可小，往往視乎出任者的身分和影響力。對中央來說，駱惠寧兼任港區國安顧問，以其歷練、地位和權威，可望有效發揮指導、監督和支持特區政府維護國安工作，在推進中央對港工作方面亦更有效率。當然，換個角度看，駱惠寧以國安顧問身分提供意見，分量也一定特別重。國家安全是中央事權，涉及的信息和形勢分析，遠超地方政府的能力，從這一角度看，中央指派國安顧問協助特區政府，有現實操作需要，不過日後國安顧問與港區國安委如何互動磨合，確要妥善處理。駐港國安公署署長一職，由廣東省委秘書長鄭雁雄出任，不少人都提到當年他處理烏坎村事件時，曾形容「境外媒體信得過，母豬都會上樹」。國安公署在香港如何具體運作，外界並不了解，公署與警方維護國安部門的磨合，相信也要一段時間，對港人來說，最重要是公署人員依法辦事，遵守全國性法律和本港法律。

有台灣學者形容，港區國安法的誕生，源於三方的誤判：中共高估了特區政府處理示威運動的能力、港府低估了示威運動的「後座力」、示威者和反對派則低估了中央處理國家安全主權問題的決心。香港社會兩極化，不同政治光譜人士對港區國安法的看法南轅北轍，惟相信所有人都認同，港區國安法為香港帶來深刻變化。新的政治秩序和管治架構正在形成，中央角色亦比昔日更明顯。

管治架構起變化

重新磨合要中庸

行政長官會同行政會議，以往一直是特區的決策權力核心，港區國安委的成立，對特區權力結構帶來什麼影響，值得密切留意。港區國安委由特首、三名司長、保安局長及多個紀律部隊負責人組成，理論上只負責維護國安事務的決策，然而港區國安法提到，特區須開展國安教育，提高港人國安意識和守法意識，對於學校、社團、媒體、網絡等涉及國安的事宜，特區政府應當採取必要措施，「加強宣傳、指導、監督和管理」。換言之，維護國安並不止於打擊懲治層次，還包括教育、宣傳等範疇，港區國安委的決策涵蓋面可以相當闊，實際操作有可能與行政會議存在一些重疊，兩者如何分工配合，某程度將反映日後特區不同決策機關的權力分佈。

駱惠寧來港後曾表示，維護國家安全，法律是最後防線，但不能事事留在最後防線，因此應將防禦「前移」，營造良好社會輿論環境，反對危害國安活動。一國兩制要行穩致遠，一些明顯偏離了「一國」的現象，當然需要正視，不過維護「兩制」的初心亦要堅持，社會上一些過激主張，諸如在學校課室增設閉路電視監察教師授課等， 明顯過了火位，不合理不合度。當局行使權力維護國安，須講求中庸克制，如何重新磨合，考驗各方智慧。

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