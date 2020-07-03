社評：多國關注港區國安法 「助港」更似吸納港人才

西方「助港」各有盤算

英修訂BNO底蘊未明

西方主導世界秩序百多年，香港在此格局下作為東西方橋樑，長期以來是西方在中國以至東亞區伸張利益的跳板。踏入21世紀，中國崛起，世界格局起變，香港回歸後，繼續是東西方橋樑，然而具體角色作用卻漸漸出現微妙變化，更大程度變成中國「走出去」的跳板。過去一年香港形勢丕變，中央制定港區國安法，應付港獨和外部勢力干預，這是一個牽動大局的變化，港人關注立法帶來的影響，西方陣營亦在盤算自身利益。

港區國安法通過，以西方為主的27個國家發表聯合聲明反對，除了是意識形態宣示，同時亦有自身利益考慮。不過西方陣營亦非鐵板一塊，各國在港在華利益不一，反應必有差異。歐盟一邊堅持自身價值觀與利益，一邊與美國保持距離，不想在中美鬥爭中淪為被利用對象。歐盟領導人強調與華保持對話，對於港區國安法的反應，迄今停留在外交批評層面；日本在香港有很多商業利益，亦是美國盟友，當然要表達關注，可是日本在華利益太大，必須考慮北京反應。相比之下，美國及其「五眼聯盟」成員，考慮就不太一樣。

中美鬥爭正酣，當下華府看重操作香港問題的政治利益，多於商業利益；英加澳紐四國作為五眼情報聯盟成員，某程度都要跟隨華府「起舞」；英國是香港的前宗主國，倫敦當局反應若不強硬一些，更有可能在國內外被小瞧。5月全國人大決定立法後，美國總統特朗普宣布「開始」中止香港特殊地位待遇，參眾兩院先後通過《香港自治法》，授權華府對內地與香港官員，以及與之有往來的金融機構，實施簽證與金融制裁。英國政府則表示，準備為持有英國BNO護照的港人，「提供成為英國公民的新途徑」，澳洲亦表示有意仿效。北京則強烈批評美英等國干涉中國內政。

平情而論，美英等國的行動，均屬意料之內，相信北京早已預備好反制措施。迄今為止，華府停止給予香港不同於內地的經貿優惠待遇，包括出口許可豁免、停止向香港出口防衛產品和軍民兩用技術，對香港影響有限。當然，如果華府真的從制裁金融機構入手、妨礙正常交易，事態將嚴重得多，可是美資在香港和內地的利益亦會重挫。中美貿易戰打了兩年，白宮若有一劍封喉絕招，相信早已用上，特朗普尋求連任，當下需要保住中美貿易協議，早前《華爾街日報》才透露，中方一再暗示，美國若在台灣和香港問題踰越紅線，北京未必再履行協議。港美貿易美方有順差，香港美國商會昨天才表示，將繼續以香港作為國際商業業務基地，《香港自治法》為華府提供了新的政治操作工具，可是華府若要運用，實際亦有很多顧慮。

過去一年，香港局勢急轉直下，人心浮動，移民查詢急增。倘若倫敦真的毋懼嚴重損害中英經貿關係，修訂有關BNO護照逗留期等規定，准許合資格港人在英國工作或升學5年，之後申請定居再尋求成為英國公民，相信會有一些港人躍躍欲試，然而必須留意的是，BNO持有者若要在英國逗留，必須找到工作或讀書交學費，其間亦很難指望可享住屋醫療福利津貼。英國民眾公投脫歐，某程度也是為了向東歐移民搶飯碗說不，不會接受數十萬甚至上百萬港人移居，英國修訂BNO規例，實際執行起來，大有可能變成以吸納香港小撮人才精英和有錢人為主的計劃。港區國安法通過後，日本一些議員討論的，也是如何以永久居留權和稅務優惠，吸引香港金融人才效力，以補自身不足。

重建內部良性互動

提防外力煽風點火

在美國，有民主共和兩黨參眾議員提出《香港避風港法案》，主張向「面臨政治逼害」的港人提供難民身分，配偶、子女等將得到同樣待遇。有關法案設計，頗有透過提供「逃生門」，間接鼓勵更多港人出來對抗北京和特區政府，給香港局面火上加油的意味。香港淪為國際不同力量博弈漁利之地，別人怎麼做，香港難以左右，只能從內部做起，因應新形勢新局面，設法維護香港自身利益，無論社會內部還是香港與內地關係，都要設法重建良性政治互動，多向積極方向發展，香港社會繼續撕裂下去，只會不斷被人玩弄利用。

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