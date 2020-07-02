社評：維護國安權力大 當局運用須克制

七一街頭再成「戰場」

國安執法尺度待觀察

港區國安法對香港有何長遠影響，仍須拭目以待，然而法例實施翌日，港島區情况並不平靜，灣仔與銅鑼灣一帶再度出現催淚煙，有人堵路反對港區國安法，部分人繼續高喊港獨口號，亦有所謂「藍色」商戶遭破壞縱火，警方一度出動水炮車驅散堵路人群，拘捕約370人，當中10人因為攜有或展示港獨標語旗幟，被指違反港區國安法。

揮動港獨旗幟是否違反港區國安法，本地法律專家有不同意見，有人認為不能一概而論，要視乎具體案情，是否涉及組織、策劃、實施相關罪行。對於今後再叫「光復香港，時代革命」會否違法，律政司長鄭若驊表示，不能單憑叫個別口號決定是否有罪，而是要審視整件事的背景，諸如涉事者的行為及犯罪意圖，能否被客觀理解為提倡港獨。法律條文提到，四大罪行必須要有犯罪意圖，要能夠證明才可定罪，絕大部分案件都由香港管轄，並跟從香港法例辦事，不過港區國安法是新事物，具體執法司法尺度，各方並不清楚。昨天警方首度引用港區國安法執法，尺度寬緊是否恰當，還看日後司法機關如何處理，不過觀乎港區國安法條文細節，法例確實賦予當局很大權力。

先談特區政府方面的權力。根據港區國安法，由特首出任主席的「維護國家安全委員會」，其決定不受司法覆核，其工作不受特區任何其他機構、組織和個人干預，工作信息毋須公開，決定亦不受司法覆核。法例同時亦訂明特首有多項權力，包括在諮詢港區國安委及終審法院首席法官後，「指定若干法官」列入審理國安案件名單，以及批准對有合理懷疑涉及危害國家安全犯罪的人，進行截取通訊和秘密監察。中央駐港國安公署方面，法例訂明公署人員須遵守全國和特區法律，依法接受國家監察機關的監督，惟同時亦提到，公署人員依據港區國安法執行職務的行為，不受香港特區管轄，港府需為公署執行職務提供便利和配合。

平情而論，西方情報機關亦有很大權力，一些反恐情報部門在秘密監控和截取通訊方面，所受掣肘實際亦很有限，中情局前特工斯諾登便曾大爆華府內幕。然而無論如何，港區國安法許予特區政府和國安機關的權力的確很大，當局運用權力，必須審慎克制。雖然港區國安法明確規定保障港人按照《基本法》及各項國際公約享有的自由權利，然而法例文字是死的，執行者才是生的，未來法例具體執行，如何平衡個人權利和國安需要，始終是很多港人最關心的問題。

「立法假想敵非泛民」

震懾不應及於一般人

港澳辦副主任張曉明認為，香港偏離了一國兩制正確軌道，制定港區國安法是要「糾偏」，往「一國」方向拉近一些，並不是要改變一國兩制。從中央的角度，港區國安法為維護「一國」劃下紅線，可是不少港人擔心的是法例出手過重，往「一國」方向拉近一些的力度過猛，導致「一國」壓倒「兩制」，即使法例原來目的就如中央所言，只是想震懾港獨、暴力分子和外部勢力，實際執行效果卻令一般人也感受到「震懾力」。

中央保留管轄權，應付極少數嚴重危害國安的犯罪案件，在香港引發一些人對「送中」的憂慮。中央官員希望紓緩香港各界對立法的憂慮，全國人大常委會法工委主任沈春耀強調，中央亦不願意看到出現困難局面和重大現實威脅，要行使案件管轄權。張曉明則提到，制定港區國安法「絕對不是」把泛民視作假想敵，立法只為打擊極少數犯罪分子，而非整個反對派陣營，更不是為了9月立法會選舉取消參選人資格鋪路。張曉明相信時間和事實會證明一切，各種疑慮恐懼會隨着時間流逝化為烏有。情况若是這樣當然最好，不過內地與香港出現信任問題，冰封三尺非一日之寒，若要「重新出發」重拾良性互動，離不開「大事小以仁、小事大以智」。當局行使維護國安權利克制合度，有利緩和緊張關係，逐步重建信任。

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