社評：全球疫情破千萬關口 「疫情受控圈」雛形漸見

疫情映照社會不公

疫苗效力存在變數

疫情全球蔓延，3月初，全球確診個案才10萬宗，八成病例在中國；4月初，全球病例已急增至100萬，重災區在歐美；不足3個月後，全球確診病例又跨越另一個分水嶺，突破1000萬宗，共計逾50萬人死亡，當中以美國疫情最為嚴重，確診病例及病歿人數均佔全球四分之一；巴西居次，確診病例逾130萬宗。俄羅斯和印度分別有超過60萬及55萬宗確診，屬全球第三及第四嚴重。

各地疫情輕重，影響因素眾多，有些國家疫情嚴重，原因是當政者淡化疫情自欺欺人，不願忍受抗疫代價；有些國家則因為國力有限、醫療脆弱、貧困者眾，抗疫有心無力。疫情八大重災國之一的秘魯，其實是拉美首個採取全面強制隔離措施的國家，封控超過百日，依然無法遏阻疫情，問題在於很多窮人無以為生，唯有冒險繼續開工或到市集做買賣；亦有民工生計無着回鄉，將病毒也帶回家鄉。印度的情况跟秘魯亦有相似之處。

COVID-19疫情某程度是一面鏡子，映照了各地的不公義不公平，受害最深的是窮人和弱勢群體。英國有研究便指出，疫下貧富差距進一步擴大，英國所有非必要娛樂場所或商場一度關閉，不少低收入人士因此失去工作，生活困頓，反觀很多富人不過是無處消費，倒是省下了不少開支。

COVID-19蔓延速度有增無減，單是最近一個月，全球錄得近400萬宗確診病例，然而值得留意的是，比起疫情突破百萬關口，部分國家和民眾對於確診病例突破千萬，並未太過重視，有人厭倦抗疫生活，不想再理疫情；有人則認為本地疫情已緩和，外圍疫情嚴峻「事不關己」。抗疫意識漸漸鬆懈，恐令疫情蔓延得更快。COVID-19疫情百年一遇，未來走向尚有很多變數，然而中短期形勢確實不容樂觀。美國巴西疫情愈演愈烈，近期確診數字屢見新高，美國衛生部長阿扎爾警告，遏制疫情擴散的機會正逐漸消失。

不少人期望疫苗面世後，便可脫離抗疫「苦海」，惟理想跟現實可以有很大出入。根據以往經驗，疫苗由研發到全面應用，最快也要5年。美國防疫權威專家福奇雖對明年初疫苗面世「審慎樂觀」，可是如此急忙生產出來的疫苗，免疫效力未必理想。福奇便估計，早期的COVID-19疫苗，有效率也許只有七成，加上美國存在反科學反疫苗情緒，民調顯示三分之一美國人表示不打算接種，意味就算有了疫苗，也未必能發揮群體免疫效用。

疫情受控圈互開邊界

港須提升病毒檢測力

各地看待疫情態度不一，有些依然緊張，有些無心戀戰，未來全球疫情走勢，地域差異將愈來愈大。一些疫情相對緩和的國家及地區，相互之間將逐步「重開邊境」，放寬檢疫限制，不同的「旅遊氣泡」慢慢凝聚，漸漸形成一個「疫情受控圈」。歐盟最近草擬重開邊境清單，初步決定先向日韓加澳紐等域外國家開放邊界，正是一例。疫情持續嚴重的國家及地區在圈外落單，在經濟及國際往來上愈來愈孤立，愈急於重啟經濟自救，疫情愈容易惡化，愈難融入「疫情受控圈」，形成惡性循環。

香港疫情緩和，昨天泰國宣布向香港等5個經濟體放寬出入境限制，反映香港絕對有能力融入「疫情受控圈」，然而不同地區之間重開邊境放寬限制，可不是一件容易處理的事。各地疫情處理標準不一，在歐盟，西班牙一天新增300宗病例，已理解為「疫情緩和」；英國一天新增900宗，仍然宣布放寬旅行限制。以香港的標準，這已是不得了的數字，甚至可視作「疫情失控」。

內地入境檢疫之嚴遠甚於歐洲，歐盟提出可以向中國放寬入境限制，反映歐洲承認中國抗疫理想，可是歐盟開出的條件，即中國也要對等放寬，以現時內地的防疫高標準，北京未必能夠接受。香港在對外重開方面，也可能面對類似問題。舉例說，歐盟與日韓互相放寬入境限制，對兩地疫情會帶來什麼影響，乃是未知之數，有可能影響香港與日韓未來互相放寬的步伐。從避免落單的角度，早日加入「疫情受控圈」當然是好事，然而疫情加劇風險亦不能低估，港府必須及早籌謀，顯著提升病毒檢測能力，為輸入病例風險增加，作好應對準備。

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