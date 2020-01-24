社評：RCEP年內締約 成效如何尚待觀察

東盟加中日韓澳紐

組世界最大自貿區

RCEP是於2011年由東盟10國發起，邀請中、日、韓、澳、紐、印6國參與，於2012年底10+6正式開始談判。在西方輿論眼中，被視為由中國主導的一個超大型自貿區，曾經被視為與美國為首的跨太平洋伙伴協定（TPP）相抗衡。不過，由於RCEP與TPP（在美國退出後現已更名為CPTPP）成員國多有重疊，如日本、澳洲、新西蘭、越南、馬來西亞、新加坡等國均加入了兩個協定，成員國家亦不認同RCEP由中國主導，如日本就聲稱主導談判，東盟也一直扮演重要角色，今次部長級會議，就是由東盟輪值主席國越南主持。

10+6（包括印度）的RCEP涵蓋全球35億人口，國民生產總值（GDP）之和達23萬億美元，佔全球GDP總量的三分之一。但在去年11月曼谷東盟峰會談判已接近尾聲之際，印度因擔心協議可能令中日韓等國商品和服務衝擊其國內市場，宣布退出談判，而日本、澳洲等國又希望「等埋印度」，協定的最終簽署被推遲到今年。而即使減去印度的13億人口、2.9萬億美元GDP，RCEP依然是世界最大的自貿區。

RCEP談判歷時8年，其間各成員國之間已經達成了多項雙邊或多邊的自由貿易協定（FTA），例如同為CPTPP成員的前述6國，而中國已分別與韓國、澳洲、新西蘭簽署了自貿協定。中國與東盟早於2002年就簽署了《東盟-中國全面經濟合作框架協議》（ACFTA），2004年ACFTA「早期收穫計劃」啟動，2010年ACFTA全面啟動，2015年ACFTA升級版議定書簽署，目前，中國與東盟之間逾九成商品已是零關稅。因此，RCEP的締約，可謂水到渠成，瓜熟蒂落。

在RCEP各成員國之間的自貿協定中，ACFTA規模最大，成績亦最可觀。今年首5個月，在環球經濟低迷的形勢下，東盟已超越歐盟，成為中國第一大貿易伙伴；今年1至4月，中國對東盟非金融類直接投資（ODI）增長43.3%，是同期中國對「一帶一路」沿線53國投資增幅的逾3倍；同期，在中國實際使用外資整體下跌6.1%的背景下，東盟對華實際投資額增長13%，這些成就，對RCEP的其他伙伴具有示範效用。

受新冠病毒大流行的影響，全球市場的供應和需求嚴重萎縮，導致國際貿易和投資大幅下滑。世界貿易組織（WTO）的報告顯示，今年首季全球貨物貿易量同比下跌3%，預計第二季減幅約為18.5%，全年貿易將縮水13%至32%，遠超2008年金融海嘯的影響，疫情還令一些重要的產業鏈面臨斷裂風險。因此，RCEP成員國不再「等埋印度」，年內締約，確有圍爐取暖的實際需要。

地緣政治因素或干擾

台灣面臨邊緣化隱憂

不過，RCEP在正式締約前還有一段路要走，尚有一些不確定因素；圍爐取暖的初衷能否達成，還需視乎締約後，各成員國能否克服地緣政治因素、國內利益集團作祟、民族主義情緒干擾。撇開印度後續加入的談判難度，僅從中日韓三方的自貿談判進展一例，就可知地緣政治博弈影響有多大。中日韓自貿區構想早於RCEP，2002年就由當時的中國國務院總理朱鎔基、日本首相小泉純一郎和韓國總統金大中聯手提出，原計劃7年內成事；2011年由溫家寶、野田佳彥、李明博再度確認，卻因三國間的各種恩怨轇轕，蹉跎至今。而最近中國因政治爭議對澳洲農產品、旅遊、留學的杯葛，亦令人對RCEP締約後能否真正促進區內貿易自由，抱持懷疑態度。

無論如何，RCEP若年內能順利締約，畢竟對亞太地區經濟發展是正面發展。RCEP各成員國都是香港重要貿易伙伴，2018年香港與16國（包括印度）的貿易總額達8369億美元，特區政府曾經承諾，會尋求加入RCEP，以鞏固香港的亞太區貿易及投資樞紐地位。相較而言，台灣處境較為尷尬，今日（29日）簽署滿10年的《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）已面臨期滿失效，續約前景不明，現時的兩岸關係令台灣短期很難加入RCEP，會否被邊緣化，確是台北的隱憂。

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