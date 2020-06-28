社評：美軍逼近中國大門 亞太區成新火藥桶

三航母同現亞太區

美擬日本部署中導

美軍在太平洋的實力提升，始自奧巴馬的「重返亞太」政策，但當年由於中美關係尚好，兩國防長及軍方將領定期互訪，軍事熱線暢通，訂有海空行為準則及危機管控機制，美軍環太平洋多國軍演（RIMPAC）連續邀請中方艦艇參加……但近年來，隨着兩國政經關係惡化，兩軍溝通亦告中斷，戰機戰艦敵意對峙愈見頻密，擦槍走火風險也與日俱增。中國南海研究院近日發表的《美國在亞太地區的軍力報告（2020）》就指出，2017年以來美國在亞太的軍力部署充滿「冷戰色彩」，目前印太司令部統率37.5萬兵力，包括60%的海軍艦艇、55%的陸軍部隊以及三分之二的海軍陸戰隊兵力。該研究院院長吳士存稱，中美軍方之前達成的危機管控機制和行為準則可能完全失效，「一旦失控發生危機，對兩國關係的影響將是災難性的」。

本月美國「羅斯福號」、「列根號」和「尼米茲號」3艘航母相繼駛來亞太區，令區內出現多年未見的3支航母戰鬥群同時巡弋景象，美軍共有7艘現役航母，其中4艘正在維修，即是所有可作戰航母都部署到太平洋。一般相信，此舉是向中國示威，重拾盟友信心。儘管3月初中美兩國防長曾通過電話，強調對話解決紛爭，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）近日亦說，他與未來美國指揮官的共同使命，就是阻止大國戰爭爆發。不過，軍隊是國家政治的工具，軍事外交是難以抗拒國家外交大勢的。

中美的亞太軍事博弈不僅令兩國衝突白熱化，衝突的風險更有可能擴散到區內其他國家和地區。美國單方面退出《中導條約》（INF Treaty）後，有意在亞太地區部署中程導彈，據報道，韓國和菲律賓已明確拒絕，澳洲也意願不高。最新消息是，美國正與日本商討在駐日美軍基地部署中程導彈。對此，中國國防部發言人吳謙形容是在中國「家門口」挑釁，「中方絕不會坐視不管，將採取一切必要措施堅決反制」，並警告日本等有關國家「謹慎行事，不得允許美在其領土部署中導，以免淪為美地緣政治圖謀的犧牲品」。人們還記得，2017年美國在韓國部署「薩德」反導彈系統，就曾嚴重衝擊了中韓雙邊關係，中國的限韓令，嚴重影響了韓國經濟，後來，在首爾作出不追加「薩德」系統、不加入美國反導體系、不發展韓美日軍事同盟以及限制使用「薩德」等保證後，中韓關係才告解凍。

美國在亞太部署中程導彈，針對的不止中國，俄羅斯、朝鮮都將是目標，亞太區地緣政治將更形錯綜複雜。美國雖也屬太平洋國家，但畢竟台海、南海距離中國更近，中美對峙的形成，美國是主動的一方。與此同時，近年中國在南海問題取態更加強勢，除填海造島外，最近更傳出要劃設南海防空識別區，鄰近國家關注，區內局勢也更趨複雜。

地區局勢更趨複雜

台灣成為對抗焦點

中美軍事角力的最大焦點還是台灣海峽，自從民進黨2016年上台以來，兩岸關係陷入低潮，特朗普上台後，美方加大了打「台灣牌」牽制中國的力度，美台關係大幅提升，美軍在台海也有多番行動，本月內，美軍一艘驅逐艦穿越台海；一架C-40A運輸機穿越台灣上空，飛入南海再抵泰國。對此，中方反應強烈，明指美方是想以「切香腸」方式危害中國主權，6月份，解放軍9次派軍機巡航台灣島，多次進入台灣ADIZ西南角。

美國參議員霍利（Josh Hawley）早前擬於國會提出的《台灣防衛法》草案，其中核心內容，即美軍要阻止北京武力犯台造成「既定事實」（fait accompli）等，近日已被國會寫入《2021財年國防授權法》草案。國防授權法草案更建議美軍醫療船停泊台灣、邀請台軍參加RIMPAC海軍軍演及歐文堡（Fort Irwin）陸軍聯合訓練。如果成事，距離中國駐美公使李克新兩年半前所言的紅線，即「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」，已近在咫尺。

台灣無疑處在中美對抗的最前線，整個亞太區亦要小心避免捲入中美對抗漩渦。畢竟，兩隻大象打架，最終遭殃的是腳底的小草。

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