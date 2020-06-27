社評：機場防疫安排現漏洞 阻鑽空子勿開壞先例

航空公司把關失職

港府須促合理交代

香港疫情緩和，連續多天未有本地感染個案，瀝源邨祿泉樓沒有出現更大規模爆發，不過近期本港其實持續有新增輸入病例，當中又以來自南亞地區的為數最多。香港部分少數族裔來自南亞國家，目前印度和巴基坦斯疫情嚴重，確診個案持續急升，身處當地的一些南亞裔港人希望回來，當中難免有人已經染疫，未來一段時間，來自南亞的輸入病例仍會陸續有來。

由於國際航班大減，南亞回港人士不少都會取道中東，轉機來港。今次涉事的阿聯酋航空客機，上周六由迪拜抵港，機上有不少南亞裔港人。根據衛生署資料，涉事航班上有多達26人染疫，比例相當高，同機其他乘客理論上都是「密切接觸者」，交叉感染風險較高，應當接受檢疫隔離，未料有11名內地人要求轉機，在機場禁區逗留前後5天。細察事件始末，有不少叫人感覺奇怪的地方，當局必須徹查問題所在，嚴防有人心存僥倖鑽空子。

根據機管局規定，航空公司有責任了解各地入境限制及檢疫要求，接受旅客登機前赴香港過境或轉機，必須預先確認目的地接受轉機入境旅客，避免旅客滯留香港機場。今年3月歐美疫情爆發後， 港府禁止非港人經機場入境，亦不可轉機前往內地。涉事11名內地人抵港要求轉機，並未持有香港前往內地航班的登機證，阿聯酋航空理應一開始便拒絕他們從迪拜登機來港。阿航未有遵守機管局規定，情况不能接受。阿航表示會採取措施避免同類事件再次發生，不過機管局和民航處仍應嚴肅跟進事件，要求阿航作出合理解釋。

涉事11名內地旅客6月20日晚上抵港後，不接受航空公司安排折返迪拜，堅持要轉機前往內地，在機場過境區逗留。兩天後衛生署已確認同機26名巴基斯坦乘客染疫，涉事11名內地人有感染風險，當局理應盡快處理，若無法令他們「知難而退」返回迪拜，就應盡早安排他們檢疫隔離，可是直到6月24日，當局才將其中10名不接受折返安排的人，界定為「拒絕入境者」，再於翌日將他們送往檢疫中心。由於涉事11人並未過關正式入境香港，當局處理這批逗留者，在法律技術層面可能多了一些障礙，然而萬一他們真的有人在機上感染病毒，他們在機場逗留期間四處流連，均有可能散播病毒，傳染其他旅客及機場職員，令病毒有機會輾轉進入香港社區。

疫區抵港機場「賴死」

檢疫後送返出發地

內地嚴防疫情輸入，民航總局3月底推出「五個一」政策，即一間航空公司一個國家只保留一條航線，一周最多飛一班，不少國民身處外地，要「撲飛機票」回國一點也不容易。及至本月，民航總局決定放寬航班出入境，推出「熔斷」機制，倘若某一航線連續3周沒有乘客檢測結果呈陽性，相關航空公司可以增加航班，惟如果感染人數達到5人，航空公司便要承擔責任，暫停航線1周；若達到10人，更要暫停4周。內地「外防輸入內防反彈」，恢復民航服務步伐審慎，「一票難求」下，不排除有些人鑽空子，設法從高風險疫區前往內地。香港與內地近在咫尺，需要密切留意。

今次機場禁區逗留事件，暴露本港機場防疫存在「死角」，港府必須研究有何應對方法，堵塞相關漏洞，不應僅僅視之為「個別特例」，讓問題不了了之。為免令其他疫區高風險人士以為，只要在香港機場禁區「賴死」不走，最終就可如願經香港「轉機」前往目的地，港府在10名涉事內地人完成強制檢疫隔離後，應安排他們返回迪拜，不能讓他們直接前赴內地，否則將開壞先例，變相鼓勵其他人仿效。

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