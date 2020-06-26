社評：白宮救市多於救人 疫情復熾美國有難

單日確診見新高

白宮鴕鳥式應對

COVID-19肆虐，全球確診病例昨天已超過956萬宗，美洲成為疫情重災區，美國確診病例佔全球四分之一，巴西則佔12%，兩國每天新增病例數以萬宗計。美國疫情3月中爆發，之後個多月，不少日子的新增病例都超過3萬宗，多州推出限制社交距離措施，一度令疫情略為放緩，單日新增病例降至2萬宗左右的水平，然而華府認為經濟代價「太大」，未待疫情真正受控，便要求各州重啟經濟。

觀乎5月以來美國股市表現和一系列數據，美國經濟活動確在逐步恢復，然而全國疫情同時亦告惡化，過去一周情况尤其明顯，多日錄得超過3萬宗新增病例，本周三更錄得36,880宗的新高。得州、佛州、亞利桑那州等南部和西部州份疫情嚴重，不少醫院告急，加州和華盛頓州疫情復熾，同樣令人關注。

美國疫情再度急轉直下，抗疫權威專家福奇形容情况嚴峻，未來數周是關鍵期。副總統彭斯卻聲稱，疫情恐懼被「誇大」，反指傳媒以「悲觀預測」嚇美國人；特朗普則再度「歸咎」美國病毒檢測做得太好太多，才令人有惡化印象，要求今後做少些。中國官方表示，內地核酸檢測數字累計超過9000萬。美國方面，迄今合計數字為3000萬。英國廣播公司指出，如果疫情真的放緩，核酸檢測做得多，陽性個案比率自然會下降，然而這並非美國的情况。世衛給各國的建議是，陽性個案比率持續14天低於5%才應放寬防疫措施，惟數據顯示，全美三分之一州份的相關比率都超過5%。

福奇指出，過去3個月美國疫情從未真正緩和，現在實際仍是第一波而非第二波疫情，可是白宮的態度，彷彿已回到3月初拒絕直面疫情的狀態，各州唯有自求多福。得州當局表示會重推部分社交限制措施，佛州則堅拒頒布「口罩令」。紐約州、新澤西州和康湼狄格州是疫情初期重災區，幾經艱苦才穩住疫情，三州為防反覆，變相組成「東北自保聯盟」，針對其他疫情嚴重州份，下達14天強制隔離令。有關措施具體執行是否可行，仍待觀察，不過當各州之間也開始以鄰為壑，美國上下能否團結抗疫，實屬疑問。特朗普依然故我，一時批評有些人戴口罩只為反對他，一時煽動反華情緒，以「kung flu」等種族歧視字眼形容疫症，抗疫政治化，事態只會更糟。

美國疫情惡化，然而近期美股走勢未算太差，一大原因是投資者認為，白宮官員已再三表明不會再為抗疫讓經濟停擺。特朗普放眼連任，以保經濟為先，結局有可能是犧牲大量人命。迄今全球至少有48萬人死於COVID-19，當中四分之一來自美國。美國爆疫初期，華府防疫專家曾估計，會有10萬至24萬人死亡，特朗普不久後聲稱，相信死亡人數大約在6萬左右，比原先估計為低。短短3個月，美國已有12萬人死於疫下，莫說特朗普的估計是笑話，若以目前走勢，24萬人喪生恐怕已是一個偏向樂觀的估算。

病毒奪命揭社會不公

抗疫不積極民主蒙污

華府和華爾街不少人認為，社交距離限制經濟代價太大，「並不值得」，這其實是極短視的看法。早前美國懷俄明大學一項研究指出，根據美國政府以往沿用的統計分析方法，一名美國人的命相當於1000萬美元，若以此為基礎，評估放任疫情與堅持防疫措施的真正經濟代價，前者可比後者高出上萬億美元。《自然人類行為》期刊一份最新研究則指出，美國以1年時間緩步解除防疫措施，比起過急解封之後又重新引入，可減少兩成半至五成半的經濟損失，涉及金額同樣是天文數字。

病毒不會講政治，可是疫情奪命情况，卻會將社會不公平真貌顯露無遺。放眼全球，最受今次疫情影響的就是老弱群體和低下階層，年輕人和中產富裕人士所受影響相對較輕。在美國，大量低下階層黑人「手停口停」，疫下冒感染風險如常工作，保持社交距離是奢侈品；在巴西，現政府對開發亞馬遜森林虎視眈眈，原住民缺乏醫療照顧，疫下死亡者眾。民主國家理應以國民生命為第一優先，沒理由救市先於救人，當權者是否全力抗疫，不僅關乎人命，也關乎社會公義，朱門酒肉臭， 路有凍死骨，只會令民主之名蒙污。

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