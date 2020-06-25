社評：放寬檢疫實事求是 健康碼試行求穩陣

出入境限制視乎疫情

不應受政治因素影響

全球新型冠狀病毒肺炎確診病例直逼1000萬宗，美洲疫情不斷惡化，歐洲逐步回穩，東亞大致理想。部分國家疫情回落，試圖重整旗鼓，恢復旅遊活動，各地標準如何銜接，愈來愈受關注。一些關係密切的國家，開始籌組「旅遊氣泡」，與疫情緩和的鄰近地區「互通」，方便民眾往來；亦有國家因為疫情，被昔日伙伴「踢出」氣泡之外，斯人獨憔悴，早前挪威、丹麥和芬蘭三個北歐國家協議互通，被指「佛系」抗疫的瑞典便遭「好兄弟」拒諸門外。香港考慮放寬入境檢疫限制，可以多些參考其他地方的經驗和做法，因應社會需要和疫情發展，審慎而為。

歐盟多國重啟經濟，陸續放寬對其他歐洲國家的跨境限制，由7月1日起，歐盟更會對外放寬出入境管制，向全球一些疫情控制相對理想的國家及地區打開門戶，根據《紐約時報》，目前歐盟內部草擬了兩份「允許入境」清單，中國、越南和古巴等社會主義國家，全都榜上有名，美國作為歐洲傳統盟友，文化意識形態相近，反而無緣上榜。根據歐盟官員說法，鑑於美國疫情嚴重，不能將美國民眾納入名單，巴西、墨西哥和印度亦面臨相似情况。

當然，控疫表現好壞如何劃定界線標準，本身便是一個很有爭議的問題，以歐盟入境清單為例，上榜準則是相關國家或地區最近14天的新增確診率，是否低於歐盟的平均數，然而相關國家病毒檢測是嚴是寬、病例通報數字是否準確，都會影響確診率計算。美國總統特朗普最近已公開要求「少做」檢測。歐盟一旦定了這個標準，其他國家為求「解禁」會否造數，確是一個問題。疫情加深各地之間的猜疑，信任問題不易解決，歐盟官員提出的方法，是透過歐盟駐各地使領館人員核查資料、了解情况。

疫下放寬出入境限制，要以客觀疫情為本，不應受政治或意識形態等非疫情因素影響，北歐三國協議和歐盟入境清單，均屬實事求是處理。香港疫情緩和，比歐洲情况更理想，有條件向其他疫情受控地區，適度放寬入境限制。粵港澳交往緊密，三地政府磋商恢復跨境人流，已有一段時間，惟因三地檢疫做法不同，如何落實檢疫安排互認，需要好好協調。本月初，港府透露將推出「香港健康碼」，與內地和澳門健康碼銜接，具體做法昨天終有眉目。

核酸檢測價驚人

政府須留意收費

港府表示，首階段健康碼只作粵港通關，粵港互認指定檢測機構的病毒檢測結果，檢測呈陰性的合資格人士可豁免14天強制檢疫。合資格港人可在離港前申請「香港健康碼」，然後自行選擇將「香港健康碼」轉換至「粵康碼」，申報入境。港府未有說明措施何時生效，亦不清楚港澳暫時未通的原因，無論如何，一步步放寬仍是較為穩妥的做法。粵港試行「健康碼」互通，現階段採用配額模式，優先分給公幹人士，以及有奔喪等特別需要的人，亦是合理審慎做法。如果操作順利，日後可以擴大豁免名額，涵蓋中港家庭；至於進一步向一般旅遊人士放寬，則必須考慮疫情發展，以及本港加強病毒檢測能力的進度。

香港健康碼的重點，在於確認通過病毒核酸檢測。至於內地健康碼制度，一大重點是方便當局運用大數據掌握行蹤，一旦發現有人染疫，可以迅即鎖定懷疑接觸者，及早檢測和隔離，然而亦有人關注個人私隱問題。港府強調，香港健康碼以保障個人私隱為前提，只會收集申請者的基本個人資料和核酸檢測結果。平情而論，是否前往內地，始終是個人選擇；將香港健康碼轉換為「粵康碼」等程序，亦須申請人提出及同意，無必要事事政治化，然而港府仍應設法釋除疑慮，讓公眾安心。另外，港府亦應跟進本港病毒核酸檢測費用高昂的問題。

內地與澳門的病毒核酸檢測，一般不過百多元，反觀香港的收費卻是10倍以上。本地醫院和化驗所辯稱，香港與粵澳醫療成本有別，不能相提並論，然而對於普羅大眾來說，這樣的開支成本未免過高。港府宣布將認可醫院及化驗所數目，由8間增至14間，期望引入競爭可以降低價格，實際成效難言，若情况持續，當局應容許市民日後於內地或澳門接受測試，方便經常出入兩地的港人，減輕開支負擔。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com