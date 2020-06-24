社評：全球定位不求人 北斗結網揭新章

不再受制美國 GPS

軍民兩用意義重大

中國北斗3號系統的最後一枚全球組網衛星，昨天由長征系列火箭運載升空，順利進入預定軌道。北斗系統是中國自主研發的衛星導航定位系統，1994年北京提出以「三步走」方式建設北斗系統，先覆蓋中國，再涵蓋亞太，最終擴至全球，到昨天終於走完最後一步，比原定計劃提早半年。北斗3號系統是繼美國GPS和俄羅斯GLONASS系統後，全球第三個成熟的衛星導航系統；歐洲的伽利略衛星定位系統，最快今年底才完成組建。

由各式導彈、現代農業漁業、交通運輸、地震救災，以至民眾日常所用的手機，衛星定位應用無處不在。1970年代末，美國成功發射首枚GPS試驗衛星，為建設軍民兩用的全球定位系統，踏出第一步。現代軍事科技，強調精準打擊能力，衛星定位導航不可或缺。1996年台海危機，暴露了當時中美軍事力量的巨大差距，10多年後有解放軍退休將領向媒體稱，當時解放軍曾向基隆軍事基地對開約20公里水域發射3枚導彈示警，首枚準確命中目標位置，另外兩枚發射後卻失去信號不知所終，解放軍分析人員懷疑是美軍對GPS定位信號做了手腳。有關說法求證無從，不過論軍事技術層面，美國絕對能有力做到這一點。

1991年海灣戰爭，美軍首次大規模使用衛星導向「聰明炸彈」，向全世界展示了GPS在軍事領域中的巨大作用，然而戰爭期間，美國對包括歐洲盟友在內的使用者關閉GPS信號，亦令一些國家意識到，必須建設自己的定位系統，不能依賴美國的GPS。海灣戰爭後，歐洲和中國相繼發展衛星定位系統，都是為免在軍事和通訊方面受制於人，確保關鍵時刻不會被美方「切線斷網」。

中國力爭在2030年成為「太空大國」，跟美俄鼎足而三，北斗3號系統完成是重要里程碑，標誌中國可以與美國GPS系統完全「脫鈎」。北斗3號系統由35枚衛星構成，較美國GPS的32枚、俄國GLONASS的26枚，以及歐洲伽利略完成後的30枚都要多。後來者的優勢，就是可以借鑑別人的經驗。北斗3號系統在亞太區的定位準確度，可以小至10厘米，比美國GPS 的30厘米更勝一籌，澳洲太空工程專家Andrew Dempster便指出，北斗系統除了精確度更高，維修保養亦較容易。

華府抗中國「太空絲路」

北斗全球民用挑戰多

中國高科技發展迅速，個別領域諸如5G技術等猶勝美國，中國衛星定位導航能力追上美國，北斗系統覆蓋全球，意味日後其他國家在定位導航服務方面「有得揀」，華府視北斗為中國挑戰美國領導地位的一着，並不叫人意外。經過多年發展，北斗民用定位服務，在內地已相當普及，資料顯示，去年中國七成以上手機都可使用北斗定位服務，除了國產手機，三星等外地品牌亦有兼容北斗服務的機款。與此同時，北京亦銳意向一帶一路國家推廣北斗民用定位服務。去年美國國會一份研究報告便關注，中方以「太空絲路」之名，向其他國家推銷北斗及代射衛星等太空服務，逐步蠶食美國的影響力。

早在2013年，泰國和巴基斯坦已開始使用北斗。內地當局稱，目前有用北斗系統的國家超過120個，未來15年，中國將全力推廣北斗的全球定位導航服務。不過北斗若要挑戰美國GPS的地位，還得面對一系列艱巨挑戰。論技術，北斗有能力與GPS競爭，惟正如一些內地專家所言，中國缺乏推廣這類全球服務的經驗。衛星定位系統，最重要是穩定，去年歐洲伽利略系統出現大故障，癱瘓近一周，便惹來不少怨言和批評。GPS雖由美軍操生殺大權，然而系統運行了數十載，日常穩定性很高，華府為了保住GPS的領導地位，相信也會不惜一切向盟友乃至其他國家施壓，遏制北斗民用服務的發展空間，就像近年大力打壓華為5G發展空間一樣。未來全球衛星定位服務會否走向「壁壘化」，美國、中國與歐洲各自拉攏友邦集結成堆，值得密切留意；近年美國銳意發展太空軍，要奪取「制空權」，中國北斗系統形成後，美國會否加快太空軍事化步伐，同樣需要關注。

歡迎回應 editorial@mingpao.com