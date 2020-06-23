社評：中央對香港信任下降 國安法留一手顯戒心

指定法官安排惹議

細節折射信任不足

關於港區國安法草案，過去數天，香港社會談論得最多的一個焦點，是中央在特定情形下對極少數案件行使管轄權。新華社周末的報道，並未解釋何謂「特定情形」，「行使管轄權」具體包括什麼，同樣未見闡述。有行政會議成員認為，法例應就「特定情形」下明確定義。基本法委員會前副主任梁愛詩則以加泰羅尼亞自治政府推動獨立為例，提到萬一出現特首或主要官員違法危害國安的極端情况，交由最高人民法院審理，亦是合情合理。

港區國安法草案條文細節尚待公布，「特定情形」定義是緊是寬、「管轄權」是闊是窄，現階段無從判斷。基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅表示，法案應對「特定情形」有較明確界定，範圍應「非常狹窄」，相信這亦是大多數港人的期望。 陳弘毅認為，根據新華社披露的資料，整體而言港區國安法算是較為溫和，體現了中央對一國兩制和香港既有人權法治保障的尊重。終審法院首任首席法官李國能亦表示，留意到人大法工委的說明，重申了香港法律制度所秉持的原則，諸如無罪推定等，不過對於草案授權特首挑選若干法官列入主審名單，榜上有名者可處理國安案件，李國能和陳弘毅都不約而同表達了關注。

根據現行制度，香港各級法官由特首根據「推薦委員會」的舉薦而任命。草案提出由特首指定法官審理國安案件，有別於一直以來由終審法院首席法官分派的做法。法律界對有關安排會否影響司法獨立，意見不一。陳弘毅主張要有徵詢「推薦委員會」意見的程序，並在國安法中列出特首挑選時應考慮的準則。李國能則認為，特首必須根據「推薦委員會」的舉薦作挑選。

中央制訂港區國安法，有意見主張明文規定負責審理國安案件的法官不能有外國國籍，李國能等本港法律界權威則認為，此舉有違香港普通法原則。由特首挑選法官納入主審名單，某程度可視為中央提出的折衷做法，希望避免外籍法官「國家利益衝突」問題，亦可避免有違普通法原則，惟對香港司法界來說，這始終是史無前例的做法，必須避免令人覺得特首在指派安排上專斷獨行、無視法律專業權威意見，否則有可能影響香港司法獨立形象。

過去一年，內地與香港關係緊繃，本港民調一再顯示，港人對中央信任度顯著下跌。與此同時，中央對香港的信任度，同樣大不如前。當年鄧小平談論一國兩制、港人治港、高度自治，強調的是「相信香港的中國人能治理好香港」以及「愛國者治港」，而愛國者的標準是「尊重自己民族」，「我們不要求他們都贊成中國的社會主義制度，只要求他們愛祖國愛香港」。事到如今，中央對香港的信任，無論能力上還是政治上，顯然都今非昔比。港區國安法的制訂，本身便反映中央懷疑香港何時方會履行「憲制責任」、落實《基本法》23條立法；草案內容的設計，同樣反映中央不太信任香港可以穩妥處理維護國安。

香港缺乏處理國安事務的經驗，中央設立駐港國安公署、指派國安顧問向特區維護國安委員會提供意見等，反映中央認為有必要提高香港維護國安能力。相比之下，中央保留行使管轄權，以及由特首挑選法官列入主審名單，則不僅是能力的問題，更是政治信任的問題。梁愛詩提到「特首或高官違反國安法」的假設場景，倘若這真的是中央「留一手」的其中一個考慮，那無異於說中央無法再百分百信任香港，不能再將「愛國者治港」這一基本假設視為必然。至於特首指派主審法官的安排，正如行政會議成員湯家驊所言， 多少予人不太信任終審法院首席法官的印象。當然，這不是說中央對香港「信心盡失」，可是信任程度下降亦是無可否認的事實。

避免信任問題外溢

良性互動助回正軌

一些港人認為中央的做法，不斷偏離他們心目中的「兩制」；從中央角度，香港的情况同樣愈來愈有違「一國」。最近港澳辦批評，香港不少學校的教育已嚴重偏離「一國兩制」正確方向，「港獨」思想和鼓吹暴力在校園蔓延。一國兩制需要建基於信任和良性互動，中央與香港互信不足，處處都要戒備提防，「兩制」空間必然萎縮。中央對香港信任不足，情况會否由國安、教育問題，蔓延到金融等其他領域，還須拭目以待，中央香港必須重新建立互信，一國兩制才能重回正軌。

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