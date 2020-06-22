社評：城鎮化目標小修訂 逆城市化或成風向

內地過去很長一段時間是限制城市人口增長的，原因是農產品不足以養活城市人口，饑荒嚴重的時候，甚至要將大量的城市人口送到農村，隨着糧食價格提升和農業科技發達，農產品供應早已經不成問題，工業急速發展還吸引大量人口從農村到城市打工，目前人口超過千萬的城市已經有16個，北京、上海和重慶的人口更超過2000萬。但城市病日趨惡化，交通堵塞、食水供應不足、空氣污染嚴重等等，都是難以解決的頑疾，這次新冠疫情更加突顯病毒在人口稠密的地方迅速大範圍傳播的弊端。

大城市和超大城市的出現，是政策使然，內地以省市為行政單位，地方政府無論是出於政績因素，還是地方保護主義原因，都在「各自為政」，一個城市的經濟發展，意味着大量的工廠吸納大量的人口，市民買房買車，政府稅收增加，再擴大城市範圍，再吸納更多的人口，造就愈來愈多的大城市。幾個大城市的人口變遷是最好的說明，上海100年前已經是亞洲大城市，1959年的人口已經超過千萬，真正加速發展的是在上世紀90年代，至今人口達到2500萬，成為世界第三大城市。北京人口1987年才突破千萬，2012年突破2000萬，雖然定位為政治、文化中心，但也不放棄勞動密集型工業，人口繼續上升。深圳是典型經濟急劇發展的產物，1987年才達到百萬人口，2010年超過千萬，現在官方統計是1334萬，但有估計認為實際管理人口達到2000萬。

超大城市不斷對外擴張

中小城市公共設施不足

北京、上海和重慶的面積超大，北京的面積有16個香港般大，發展軌迹是從三環到六環，像攤大餅般從中心向周邊擴展。其他的城市受到面積的限制，省會城市則依靠行政命令對外「兼併」，廣州將番禺、花都、增城和從化劃歸旗下，人口、面積、經濟規模、稅收齊升。深圳雖然有兩個香港般大，還是缺地，近年「收購」了汕尾近500平方公里的一塊地，將部分工廠遷到這塊「飛地」，管轄範圍進一步擴大。

超大城市是工商業並駕齊驅的產物，工業需要人口集聚，但現代的商業，特別是IT科技發達以後，很多商業未必需要在大城市進行，這次疫情更加說明遠程通訊是可以取代人群聚集的商業運作模式，連過去人頭湧湧的廣州交易會，現在都遷移到網上展覽、洽談、簽約。

國際大城市比如紐約，1990年的人口732萬，到2018年只有輕微增長，到839萬；倫敦人口在1950年已經達到820萬，到1990年下降到679萬，到2019年上升到898萬。這些城市的人口變遷軌迹，是通過市場無形之手，減少工業在大城市聚集。而在中國，北京和上海近年的人口也在輕微下降，部分是市場因素，比如樓價太高，部分工商業不勝負荷遷走，也有行政手段，比如北京將大型的批發市場趕走，導致人口下降，目前正在距離北京不遠的地方雄安，拔地而起建一個新城市，計劃要將北京350萬的人口遷到這裏。

小城鎮建醫院學校

有利吸引人才回流

靠行政手段去控制城市人口膨脹的模式不能複製的，近年因為人口增長速度放緩，很多大城市反而用甘詞厚幣去「搶人」，比如對擁有高學歷或者高技能的人才，給予「安家費」及住房補貼去吸引他們落戶，杭州在4年間人口增長100萬，去年進入「千萬城市俱樂部」，就是這個政策使然。而由於通訊技術發達使遠程工作可行，以及市場因素驅使逆城市化的情况，還不明顯，原因是中小城市的配套設施遠遠不夠，中小學學額與養老機構都不敷應用，疫情更暴露出中小城市衛生設施嚴重不足，無法吸引人才「回流」。

國家發改委日前表示，對於新型城鎮化的目標，需要解決幾個問題，包括建醫院、污水處理廠、市政公共設施等等，因為這些都是市場不能有效配置資源、需要政府支持引導的公共領域。這個來自中央政府的「呼籲」，如果沒有從中央撥款、具體規劃以及事後檢查落實等等政策配合，到頭來還是會停留在紙上談兵的階段。

目前超大城市人口過度膨脹，農村5億人口實際上只需要2億勞動力就可以確保農產品供應，解決中小型城市公共設施不足的問題，可以從雙向吸引人口遷移，大城市的商業和人才遷移到中小城市，以及農民到生活成本相對較低的中小城市謀生，這才是城鎮化對症下藥的方向，但如果目前的行政結構模式以及中央政府考核政績的方向不改，要達到這個目標也會舉步維艱。

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