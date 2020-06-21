社評：國安法中央角色重 制度設計從嚴從緊

細節條文未曝光

港人憂慮未消除

全國人大常委會會議就港區國安法草案進行初審，目前尚未清楚法案何時通過。昨天傍晚，新華社報道了人大常委會法制工作委員會（下稱法工委）所作的說明摘要，包括立法的背景、法律起草的指導思想和工作原則，以及草案的主要內容。草案有6章，條文合計66條，詳列香港維護國安的職責和機構、罪行和處罰、案件管轄、法律適用和程序，以及中央駐港維護國安機關的角色職能等。

港區國安法是處理香港情况的全國性法律，根據內地制度，解釋權自然屬於全國人大常委會。港人對港區國安法有不少疑問，例如法例有沒有追溯力和凌駕性的問題、中央駐港國安機關會否有執法權、持有外國國籍法官可否處理國安案件等；早前國務院港澳辦副主任鄧中華提到，在「極其特殊」情况下，中央對於香港發生的嚴重危害國安犯罪案件，應保留管轄權，有關說法在香港亦惹來不少談論，不少人擔心定義不清晰。由於新華社報道的僅為草案內容框架，具體草案條文尚未公開，上述很多問題還未有明確答案。

新華社的報道，並未提及分裂國家、顛覆政權等4類罪行的具體定義或罰則，也未有闡述何謂「極其特殊」情况，僅表示草案對中央駐港國安機關「在特定情形」下的案件管轄和程序，作出了「明確規定」。港人關注的定義問題，相信要等到法律條文正式出爐始有分曉。至於人權保障和法律凌駕性的問題，草案有明確規定港區國安法遵從無罪推定等法治原則，亦應尊重和保障人權，依法保護港人根據《基本法》的自由和權利，惟草案附則亦訂明，香港本地法律若與港區國安法不一致，以後者的規定作準。維護國安與人權保障如何平衡，仍要看具體條文和日後執行操作，唯一肯定是，由整個制度的「頂層設計」到具體執行機制，均反映中央針對4類危害國安活動，將從嚴從緊，這是各方眼下都要面對的政治現實。

法工委解釋港區國安法起草工作的5項指導思想，強調的是必須先保護「一國」，必須着力處理「新形勢下」香港在維護國安方面的法律漏洞、制度缺失和工作「短板」，第5點才觸及「兩制」部分，談到「兼顧兩地差異」，處理好港區國安法與國家及香港特區本地法律的銜接和兼容。法工委的5項指導原則，提到要「突出責任主體」，反映在草案之中，就是開宗明義規定中央對國家安全事務有「根本責任」，香港維護國安則是「憲制責任」，兩者主次分明。

不信港維護國安能力

中央重手「指導」改做法

根據新華社報道的草案內容，香港維護國安機制的頂層設計，包括中央駐港國安公署，以及由特首出任主席的香港特區維護國家安全委員會。香港國安委將有國家安全事務顧問，由中央直接指派；駐港國安公署的職責，包括監督、指導、協調、支持香港特區履行維護國安職責，以及「依法辦理危害國家安全犯罪案件」。另外，香港警務處及律政司將分別設立專責部門，處理維護國安的執法及檢控工作，特首則會指定若干現任或前任法官，負責處理國安案件。有關做法與一直以來由終審法院首席法官指派法官的制度有別，本港法律界反應相當大。

港區國安法反映中央處理香港問題手法有變，香港各界有憂慮是必然，中央保留對極少數重大國安案件的管轄權，駐港國安公署「依法辦案」是否意味公署屆時可以在香港直接執法，有待更多說明，不過觀乎整個頂層設計，中央角色吃重明顯不過，反映中央對單靠特區政府處理國安事宜，並非很有信心，亦認為有必要加強中央在香港的存在，震懾危害國安的勢力。無論如何，對香港與內地關係而言，這確是前所未有的新狀况，「一國」與「兩制」重新磨合，過程不會一帆風順，當中必定有很多疑惑、憂慮、摩擦乃至衝突，一國兩制要行穩致遠，既要看「兩制」和香港獨特性能否得到妥善維護，也要看再磨合過程處理是否得宜，減少政治和法治方面的震盪。

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