社評：中美關係路崎嶇 也有風雨也有晴

主管外交的政治局委員楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧會晤，美媒聲稱是北京提議，中方這邊則沒有表示。外交操作底蘊未明，惟任何一方不認為有此需要，也不會專程飛到夏威夷。

閉門會議擺龍門

公開對抗顯真章

會晤後雙方各說各話，美方說重申了美國重大利益問題，以及就兩國商業、安全和外交全面互惠交往而互動，還強調對新冠疫情分享資訊需要高透明度。這種外交辭令，純屬找不到可以說的話題但非要說點什麼的表述。中方說這是一次建設性的對話，並且表示同意繼續保持接觸與溝通，表現出積極的正面態度，但也沒有透露會晤原定目標及是否達到預期目的。倒是外交部發言人在回答提問時主動公開，中方向美國詳細說明了涉及新疆、台灣和香港問題的立場。或許這就能夠解釋為何在沒有公開議程的情况下，雙方花了7個小時閉門「充分闡明了各自的立場」。

蓬佩奧與楊潔篪自去年八月以來沒有見過面，只通過電話，如今突然要面對面闡明各自立場，推測可能的原因，是特朗普在選情上遇到了麻煩，急於找一個「話題」轉移視線。美國疫情未見緩和，「黑人的命也是命」運動席捲全國，而特朗普在這兩方面的應對都大失民心，民意落後競選對手拜登近10個百分點，而且短期一下子有三本新書出版，由特朗普的侄女和國家安全事務顧問，分別披露特朗普的私人生活和公職表現，猶如重磅炸彈，足以令特朗普疲於奔命。

國家安全顧問博爾頓在白宮供職18個月，協助制定美國的外交政策，陪同特朗普出席幾乎每一個重要場合，他在即將出版的書中，以詳實的例子直指特朗普將個人政治利益跟國家利益混為一談，很多外交決定實質上是為他競選連任鋪路。加上特朗普不知道英國擁有核武、芬蘭不是俄羅斯的一部分等等國際常識笑話，這些「爆料」使特朗普陷入總統身分的危機，按照公關策略，最佳的辦法是以外交成就彌補。

兩個大國之間的關係，公關手段只能粉飾太平，實務才是王道。中美外交最高級別官員會晤之後一天，特朗普簽署《維吾爾人權政策法案》，全國人大常委會審議《港區國安法（草案）》，雙方以牙還牙，美國需要中國影響朝鮮「走向和平」，朝鮮在非軍事區重新武裝，中方沒有理由協助美國去壓制朝鮮，擺在中美之間的大山不是公關手段可以撼動。

萊特希澤說從此不可能脫鈎

特朗普說中美脫鈎仍是選項

雖然蓬佩奧與楊潔篪會晤的原意並非要解決實際問題，但中美兩國貿易官員懂得順水推舟，美國貿易代表萊特希澤在國會聽證會上表示，中國在落實首階段貿易協議方面信守承諾，從而緩和了糾紛，相信兩個經濟大國從此不可能脫鈎。中國負責中美談判的副總理劉鶴立即「以德報德」，公開表示：應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實首階段經貿協議。中美之間的經貿關係，莫說脫鈎，全球供應鏈也不可能出現任何一方的缺席，但晴天維持不了數日。

博爾頓爆出內幕，指特朗普希望中國多買農產品，以配合他爭取農業州份選票。通俄門影響特朗普當選的指控，使他焦頭爛額，而今再出現一個疑似的「通中門」，這是特朗普無法承受的另一個危機，於是，特朗普的推文說：「在不同條件之下，美國肯定要維持一個與中國全面脫鈎的政策選項」。反覆無常、有「交易總統」稱號的特朗普，何時又反過來說習近平是中國歷史上最偉大的領導人，也是視乎選情的變化而定。

四年一度的美國選舉，是美國政壇大事，然而，對待中國愈趨強硬的取態，已經成為兩黨共識，在一些具體政策或者個別事件上的處理，民主和共和兩黨或者不同的領導人，或許會有微小的差異，但壓制中國符合美國總體利益。特朗普是否成功連任，只會影響美中關係上上落落的頻率與幅度而已，長遠而言，兩國關係螺旋式向下，將是國際格局變化的使然。

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