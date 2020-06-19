社評：一國兩制失良性互動 大亂後大治一廂情願

國安法遏制港獨

政治戰爭難緩和

全國人大常委會本周四至周六在北京開會，雖然原先議程並未包括港區國安法，不過人大常委會昨日已把審議港區國安法草案加入議程，觀乎目前情况，港區國安法有可能較之前估計更早出爐。疫下中美鬥爭激烈，北京與西方整體關係亦趨緊張。七大工業國（G7）外長發表聯合聲明，呼籲北京不要落實港區國安法，中方重申外國無權干預內政；疫情爆發以來，中美高層首度會面，中共中央政治局委員楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧，在夏威夷閉門會晤，楊潔篪就香港問題闡明立場，包括堅定不移推進港區國安立法、堅決反對七國集團就涉港問題發表的聲明、堅決反對美方干預香港事務。

維護國安對中央是頭等大事，不會因為外國施壓而退讓，即使華府稍後推出制裁措施，相信也不會影響北京的決定。在香港，有些人一直寄希望於「國際陣線」，認為可以借外國之力逼北京在各方面讓步，事到如今，若認為這是行得通的方法，未免一廂情願。當然，在香港這個錯綜複雜的棋局博弈中，抱有一廂情願想法的人，亦非某方某派獨有。有些人期望港區國安法一出，就可扭轉香港政治形勢，甚至由大亂走向大治，現實發展會否如此，同樣叫人懷疑。

一國兩制是矛盾統一體，是嘗試兼顧歷史與現實的產物，對中央來說，這是實現國家統一的方法，對港人而言，這是維持既有制度和自由生活方式不變的安排。「一國」與「兩制」各有分際，各守分寸求同存異，可以和睦共處；不理各自局限，必釀摩擦紛爭。過去一年香港與內地關係緊繃，已不止是矛盾摩擦那麼簡單，而是一場全面「政治戰爭」，「一國」與「兩制」不僅失去良性互動，還惡化成為鬥爭關係。

中央眼中，有人企圖假「兩制」之名挑戰「一國」，甚至鼓吹「只有兩國才有兩制」；一些港人則擔心，「一國」會扼殺「兩制」。港區國安法是中央維護「一國」的新工具，針對港獨和一些危害國家安全的行為，設下法律紅線，對極小撮從事這類活動的人有震懾作用，卻談不上可以令「一國」與「兩制」重回良性互動軌道。港區國安法可令暴力有所收斂，港獨活動亦無法再如此公開，然而有壓力必有反抗，鬥爭對抗方式也許有變，不代表這場「政治戰爭」就此緩和。不同陣營依舊壁壘分明，社會撕裂絲毫未減，看不到各股力量有意重新對話、良性互動。否極泰來是良好願意，可是現實歸現實，未來一段時間，香港狀態不再惡化已是萬幸。

不忘一國兩制初衷

行穩致遠總有希望

港人對港區國安法有各種各樣的憂慮。早前港澳辦副主任鄧中華談到，港區國安法具有「不可挑戰地位」，「任何香港本地法律不得與之牴觸」，同時又說相關執法司法工作絕大部分由特區完成，惟在「極其特殊」情况下，中央對於香港發生的嚴重危害國安犯罪案件，應保留管轄權。鄧中華強調，港區國安法會體現無罪推定等法律原則，亦不會影響香港按《基本法》享有的獨立司法權及終審權，不過「極其特殊」究竟怎樣界定，國安法的凌駕性又應如何理解，港人確有很多疑問。

昨天新華社報道，法律草案對制止和懲治發生於香港的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結境外勢力危害國安等4類犯罪行為，在具體構成和相應刑事責任方面，作出了明確規定。有關「勾結」外國和境外勢力罪行的表述，跟早前全國人大所用的字眼，即「外國和境外勢力干預」有所不同，在香港即時惹來揣測。港區國安法制訂審議工作，預料不久便會完成，有關具體條文的事實問題，相信很快便有答案。中央要維護國家安全，港區國安法肯定不會是「無牙老虎」，至於會否是「鋼牙老虎」，則要視乎具體執行力度。無論如何，港區國安法既然是為了一國兩制「行穩致遠」而制訂，法律條文和執行，當然亦要體現一國兩制的原則，只要不忘初衷，貫徹這一點，內地與香港關係，總有逐步修補的機會。

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