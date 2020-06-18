社評：中美惡鬥牽扯地緣局勢 亞洲衝突熱點接連升溫

邊境衝突釀傷亡

中印關係添變數

中印邊界總長3400公里，兩國對多處界線長期存在分歧，今次中印爆發衝突的加勒萬河谷（Galwan valley）地區，位於邊界西段，亦是1962年中印邊境戰爭發生的地方。當年戰爭結束，中印同意以「實際控制線」（LAC）為界，惟領土主權爭議從未解決。多年來，中印邊界常有小衝突，像今次般多人死亡，卻是數十年未見，印方表示至少有20名印兵喪生，解放軍亦有傷亡；中方只說發生了激烈肢體衝突造成傷亡，未提具體數字。

加勒萬河流經中國的阿克賽欽，再流入印控克什米爾地區，1962年中印戰爭後，河流上游至河口地區，實際由中方控制，然而印方不承認中方擁有相關領土主權。加勒萬河谷位置具戰略意義，印度將解放軍沿河谷南下的可能性，視作重大安全危險；對北京來說，貫通新疆和西藏的「新藏公路」途經阿克賽欽，加勒萬河谷失守，將置阿克賽欽於險境。這次中印衝突的近因，是印度修築公路，一端通往河谷方向，另一端則接通附近的軍事基地和機場。上月，一批解放軍前赴加勒萬河口，在 LAC中方界線一側集結築壘佈防，嚴防印方越界，兩軍對峙多日。中印軍方本月初同意為事態降溫，未料周一兩軍卻發生武鬥衝突。外電報道，事發現場解放軍人數比印兵多近5倍，印兵寡不敵眾。

中印就衝突各執一詞，中方指印軍違諾，越過LAC挑釁攻擊，印方則指事件是中方試圖「單方面改變事發地點現狀」造成。這次邊境衝突，雖未偏離過去數十年兩軍「動武不開槍」的默契，可是始終導致多人死傷，不易善罷，中印關係會否惡化，還看兩國政府想小事化大，還是大事化小。觀乎中印初步反應，北京方面算是較為溫和，一邊抗議印軍越界，一邊重申中印同為發展中國家，共同利益遠大於分歧，不希望看到更多衝突。中方不公布解放軍死傷數字，有內地評論認為北京不想刺激兩國民情，某程度是向印方釋出善意。印度方面，民情較為激動，總理莫迪口氣亦較硬，強調陣亡印兵不會白白犧牲，不過印度外交部亦重申，希望保持邊界和平寧靜，通過對話解決分歧。

目前中印各有不少難題急需處理。印度疫情失控，確診病例達35萬宗，上萬人死亡；北京疫情反覆，亦需盡快控制，以免影響經濟重拾動力，同時又要全方位跟華府周旋。中印邊境衝突升級，對兩國並無好處，然而當前亞洲區地緣政治關係的複雜性，在於一切都受到中美惡鬥漩渦所牽扯，大局影響小局，國內外形勢有可能左右莫迪的取態。

國際大局影響小局

敏感試探動作增加

莫迪內政外交路線強硬，為了加強控制印屬克什米爾，去年廢除當地的自治權，建立了「拉達克中央直轄區」，其主張的管轄範圍，包括中方的阿克賽欽，惹來北京抗議。近年中印關係微妙，印度視中國為競爭對手，惟中國又是印度最大貿易伙伴。兩國同為新興國家，同樣要求改變西方主導的世界秩序，讓發展中國家有更多發言權；與此同時，華府提倡印太戰略，拉攏印度制華之心昭然若揭。疫下華府不斷發動盟友制華，一些最親密盟國當然要站邊，可是特朗普的單邊霸道行徑，亦令德法等國寧願與白宮保持一定距離。印度長期奉行不結盟政策，莫迪不會甘當白宮馬前卒，不過當前中美鬥爭激烈，無疑增加了印度的外交籌碼，有更多本錢跟北京和華府討價還價。

疫情如何影響大國浮沉，還須拭目以待，唯一肯定是世界格局必起變化。疫下美國放棄國際領導角色，總統特朗普強調美國不會再做世界警察，美軍只會聚焦保障國家安全及利益，不會往遙遠國度介入事不關己的歷史衝突。美國角色的變化，以及中美鬥爭發展，都會影響其他國家在地緣政治方面的盤算，部分國家或地區可能採取一些試探動作，看看有沒有改變地緣政治現狀的機會，又或設法令形勢多向己方傾斜。中印邊境爆發衝突，朝鮮半島作為亞洲另一熱點，最近亦因為平壤當局炸毁開城工業園區的兩韓聯絡辦公大樓，局勢頓變緊張。不少韓國分析認為，平壤此舉除了有國內政治考慮，更大目的是在朝鮮半島挑起軍事緊張氣氛，盼逼美國重返談判桌。亞洲區尚有不少熱點，未來一段時間，南海主權爭議、釣魚島問題以至台海局勢驟變緊張的可能性，絕對不能排除。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com