社評：放寬限聚政治化 官民看法存落差

延長限聚惹懷疑

官民鴻溝難克服

抗疫持久戰，講求張弛有道。各地政府為了遏阻疫症蔓延，推出一系列社區防疫措施，當中可分為兩類，一是規管食肆等處所，要求經營者嚴格執行，確保場內人士保持社交距離；二是規管個人，限制群眾聚集，減少傳播和感染風險。相關限制措施愈嚴厲，社會經濟影響亦愈大，近期部分國家疫情放緩，當局陸續「鬆綁」防疫措施。在歐洲，由餐飲業到頂級足球聯賽，只要做足防疫措施、符合公共衛生要求，都能逐步恢復；在加拿大，安大略省當局最近亦放寬限聚令，室內婚葬儀式，參與者人數上限，由原先不得多於場所最高容量的一成，上調至三成，戶外婚葬儀式，參與人數上限亦上調至50。

受疫情影響，香港經濟深度衰退，最新公布的3至5月份失業率，升見5.9%，是15年來最高水平。目前香港整體疫情緩和，當然應該「鬆綁」防疫措施，讓社交活動、經濟和社會運作進一步復常。昨天政府宣布，本周五起放寬防疫措施，處所規管方面，一般食肆每枱人數不再設限，惟每張枱之間仍要相隔1.5米，確保社交距離，至於卡拉OK房、派對房間等處所，上限人數由8提高至16；個人方面，公眾場所限聚令，人數上限由8放寬至50。

食衛局長陳肇始表示，今次放寬限聚令等安排，考慮了最新的公共衛生風險，平衡經濟需要和社會對恢復社交活動的期望，可是當局所談的「社會期望」，顯然未包括部分人最關切的示威集會權利。防疫措施收與放，公共衛生本應是唯一考慮，不應攙雜其他考慮，包括「妨礙」又或「方便」示威，然而以當前香港高度政治化的情况，如何做到這一點，確不容易。不管當局怎麼說，一定有人懷疑政府維持限聚另有政治目的；與此同時，另一政治陣營的亦可質疑，部分人主張撤銷限聚，只是着眼部署街頭鬥爭。限聚令的防疫作用言人人殊，有人認為學校既已復課，海洋公園亦重新開放，公共交通工具人多擠迫， 8人限聚令意義不大；可是不同意見者亦可反駁，部分國家及地區重啟經濟 ，逐步「解封」防疫措施，限聚令也沒有一下子取消。加拿大安大略省是其中一例，美國內華達州是另一例子。

政府技術辯解

難改公眾觀感

內華達州兩間教會的領袖不滿50人限聚令，早前入稟控告州政府。兩間教會認為，州政府的50人限聚令違憲，導致宗教聚會無法舉行，至於當局另一邊廂容許拉斯維加斯賭場和商戶重開，更是厚此薄彼。兩間教會要求撤銷50人限聚令，一視同仁看待教會與賭場，只要遵守入座率不超過五成等社交距離限制，便可重開，可是主審的聯邦法官卻駁回案件。法官理據主要有二，一是目前沒足夠證據，支持當局執行限聚令存心針對宗教聚會的說法；二是賭場復業屬於有條件重開，所要接受的公共衛生監管和檢查，遠不止於教會提及的限制，既然賭場復業要符合的規矩嚴厲得多，就不能說當局厚此薄彼。

這宗案件所觸及的問題，跟海洋公園可以重開、為何限聚令不可撤銷的爭議，並不完全相同，惟亦有相似之處。理論上，特區政府可以辯稱，重開海洋公園是考慮到經濟因素和員工就業問題，海洋公園要為園內防疫負責，若不嚴格執行防疫措施，諸如限制人流和消毒等，將要承擔法律責任，所以不應跟限聚令問題混為一談。可是從一般人的角度，海洋公園可以重開接待數以千計遊人，限聚令卻未能取消，難免有違和感。

防疫張弛有道知易行難，疫情嚴峻時，各方明白要以抗疫為先，即使不情願亦要配合；相比之下，疫情緩和下，人人各有要求和關切，很易發生爭拗。政府放寬防疫措施「平衡」不同需要，首要考慮明顯是恢復一般民生和經濟活動，由重開海洋公園到照辦書展，都反映了這一思路；陳肇始解釋最新限聚令安排，舉的例子也是方便婚宴或股東大會。陳肇始早前在網誌表示，從公共衛生角度而言，疫情仍未過去，非法集結及嚴重暴力違法行為，除了影響香港正在回復的經濟活動，亦有可能增加病毒傳播風險，甚至引發大型群組感染。當局強調延長限聚令，沒有任何政治考慮，並非針對遊行示威。觀乎陳肇始的說法，若從公共衛生角度考慮，當局一樣可以得出不宜示威遊行的結論。

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