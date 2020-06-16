社評：北京疫情現反覆 香港防疫勿鬆懈

全球病例近千萬

內地韓國現暗湧

COVID-19大流行，3月初全球確診病例才10萬宗，隨着歐美疫情大爆發，4月初已突破百萬；兩個半月的今天，全球確診病例已突破800萬宗，若以目前每日新增10多萬宗的速度推算，下月初全球確診病例很可能突破1000萬宗。

數月來疫情「震央」一再轉移，由最初的中國，到之後的歐洲、美國，再到近期的南美洲，各國防疫表現，難免成為比較對象。圍繞疫情的文宣操作鋪天蓋地，然而只要放下政治有色眼鏡，疫情受控與否有目共睹，各地民眾亦心裏有數。誰看輕病毒威脅，防疫愈鬆懈，疫情愈嚴重。東亞抗疫表現相對理想，歐洲要差一些，美國和巴西這兩個右翼民粹當道的國家情况最糟，近期平均每天各增2萬宗病例。德國Dalia研究所對53個國家地區合共12萬人做大型國際調查，發現只有三分之一受訪者認為美國應對疫情良好，認為中國應對得好的則超過六成。53個受訪地區，僅得美國、台灣和韓國有較多人認為美國的應對比中國的應對好。當然，中美控疫成績有別，不能解讀為「專制勝民主」；韓國奉行民主，當局強而有力控制了第一波疫情，出色表現同樣得到國際公認。

中韓是東亞兩個成功將嚴峻疫情控制下來的國家，不過兩地疫情近期不約而同出現反覆。上周末，北京相隔56天後再度出現本土確診病例，短短4天合計新增79例確診，所有個案均與北京豐台區「新發地批發市場」有關。北京市官員表示，迄今已對全市及新發地市場超過7.6萬人做病毒檢測，出事的北京豐台花鄉地區已列為「高風險」地區，多個社區實施封閉管理。韓國方面，首爾疫情上月起出現反覆，梨泰院夜店群組感染，部分人隱瞞到過梨泰院同性戀者酒吧，妨礙了疫情追蹤，最近兩三周韓國每天確診病例平均數十宗，雖未至於嚴重爆發，卻也遲遲未能全面遏制下來。

科學家對COVID-19仍有很多不了解之處，唯一肯定是病毒傳染力很高，群組感染防不勝防，關鍵是及早發現和篩查，嚴防感染擴散。內地疫情3月初緩和，當局一直強調「外防輸入、內防反彈」，北京是首都，防疫措施尤其嚴厲，然而不管之前控疫表現如何，一宗超級傳播事件，足以改變疫情發展。北京最新疫情敲響了警報，至於會否出現更大規模爆發，形成第二波爆發，仍需更多時間觀察，現在言之尚早。

群組感染防不勝防

果斷控制防第二波

去年底武漢首現疫情，發生地點是海鮮市場，這次北京的群組感染，也是在擁擠的傳統市場爆發，不過二者亦有重要不同。北京疾控中心專家表示，根據已知病例，病人最早於本月初發病，惟涉事者並未即時就醫，直至上周末接受檢測才知確診，病毒基因組測序初步顯示，新一輪疫情的毒株與之前國內分型完全不同，相信是從歐洲方面輸入，內地專家不排除有海外冷藏肉食，在處理過程中沾染病毒，之後運抵北京，新發地批發市場的低溫環境，令病毒有機會存活較久並傳播。當然，這只是有關感染源頭的一個假設，不過早前香港葵涌嘉里物流貨倉出現感染個案，當時本地防疫專家亦提到，外國曾有貨物因人為污染而測出陽性的例子，不排除患者接觸外國冷藏貨品感染。

從較為樂觀的角度看，北京最新疫情全與新發地市場有關，未見其他源頭，以當局目前的控疫力度與速度，疫情仍有機會較快受到控制；從較為悲觀的角度看，新發地市場農產品吞吐量驚人，倘若真的涉及冷藏食品污染，不排除出現新的爆發點。COVID-19疫情曠日持久，疫苗面世廣泛投入使用前難以「斷尾」，人人都要與疫共存。最近個多月，香港先有荃灣及梨木樹邨家庭群組感染，之後又有物流倉及瀝源邨祿泉樓的源頭不明群組感染，疫情沒有進一步擴散，實屬萬幸，可是社會上下亦需明白，類似北京新發地市場或首爾梨泰院的群組感染，一樣有可能在香港發生，防疫意識絕對不能鬆懈。當下本港疫情緩和，為了讓社會運作復常，防疫措施可以進一步放寬，然而當局必須同時加強檢測工作，嚴防零星群組感染演變成大規模社區爆發。

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