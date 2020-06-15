社評：海南自貿港試驗田 香港毋須杞人憂天

中央發展海南由來已久

新舉措為開放做「沙盒」

中央發展海南島的打算由來已久，早在1984年，在開放14個沿海城市的同時，當時尚屬廣東省下轄的海南行政區就獲特殊優惠政策，但卻演變為當地大肆走私進口汽車向內地炒賣；1988年海南建省，同時成為中國最大的經濟特區，結果又引發當地炒地炒樓風，結果數年後爛尾盤遍地；10年前海南又獲中央給予國際旅遊島的特殊政策，樓市再度吹起了泡沫……海南4年前就停止批地及新樓開工，3年前永久停止中部4市縣新建外銷房產項目，兩年前更全省限購，就是記取了以往教訓，遏止地產炒風。

海南自貿港的政策，是2018年4月國家主席習近平在海南特區建立30周年大會上宣布的，也是內地近年在各地推廣自貿試驗區的其中一個部署。目前除海南外，內地已在上海、廣東等10個省市建立了11個自貿試驗區，但總面積合計才1300多平方公里。雖然許多過往的外資禁區慢慢開放，負面清單由190項減少到45項，但規模仍然有限。海南自貿港的最大意義，是為國家進一步開放做好壓力和風險測試，在新一輪經濟全球化的重組過程中，尋求制度突破。

海南島面積3.59萬平方公里，略小於台灣島，人口只有900多萬，比香港稍多，但經濟相對落後，去年本地生產總值（GDP）僅5300多億元，相當於香港五分之一。惟海南作為一個省級行政區，下轄18市縣，擁有完整的政經、社會生態圈，結構完整，對內地其他省區極具標本意義，而作為海島，位處邊陲，與大陸相隔11海里寬的瓊州海峽，有天涯海角之稱，無論從人口、面積、經濟規模到地理位置，都是作為開放試驗區的理想地區。因此，海南自貿港更像是一個大型「沙盒」（sandbox），是中國自貿政策的試驗田。

過去，鄧小平曾認為，把海南經濟搞上去，可向台灣證明大陸的制度優越性；今天，全球政經格局已發生重大變化，海南自貿港的試驗顯然另有目的。自從特朗普上台，強調「美國優先」，美歐日等國有拋開世貿組織（WTO）另起爐灶之意，各種區域自貿俱樂部紛紛湧現，零關稅、零壁壘、零補貼已漸成趨勢。這對尚處於轉型期的中國，是極大的挑戰，若不能及時應變，就有被邊緣化危險。

中國已經與至少25個國家或地區簽訂了自貿協議，並正在牽頭促成區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）、中日韓自貿區 ，甚至不排除加入美國退出的全面與進步跨太平洋伙伴關係協定（ CPTPP）。盡早在全國推廣自由貿易原則，不僅是應對中美貿易戰的需要，亦是迎接新型全球化的需要。

金融航貿中心難取代

一國兩制仍最大優勢

明乎此，就知道中央在海南推行自由貿易港的良苦用心，即並非着眼於向外取代香港或新加坡，而是向內探索改革開放的深度。事實上，即使海南在零關稅、企業及個人所得稅、資金人員進出自由等方面看齊香港水準，也毋須擔心。

未來海南或會在旅遊方面分香港一杯羮，但世界級的航運及貿易中心，要麼像上海般背靠龐大經濟腹地，要麼如新加坡那樣位處國際航線要衝，利於中轉，香港則是兩者兼備，海南卻兩者皆非，中央也明確海南自貿港「不以轉口貿易和加工製造為重點」。至於國際金融中心，海南方案提及的「以國內現有本外幣帳戶和自由貿易帳戶為基礎」，並未跳脫現有自貿帳戶的「防火牆」，與香港的自由兌換有本質差別。因此，在人民幣國際化的過程中，無論是上海還是海南，都取代不了香港的作用。

海南省委書記劉賜貴表示，建設高水平的中國特色自由貿易港是一項全新的探索，強調要把各類風險研判在前、防範在前，又稱在海南仍要堅持中共領導，堅持走中國特色社會主義道路，不允許在意識形態方面破壞社會主義制度等等。這正彰顯「一國兩制」仍是香港的最大優勢，言論資訊自由、法治公平正義，比低稅率、零關稅更加重要，除非禍起蕭牆，自毁長城，否則對海南自貿港，香港不僅毋須憂心，反而可能因當地開放而擴闊的專業服務機會，增加商機。

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