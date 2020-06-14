社評：鼓勵發展電動汽車 支援關鍵技術科研

電動汽車的二氧化碳排放量為零，但對氣候變化的總體貢獻還有爭論，因為每個國家的發電能源比例不一，中國六成的發電量依靠燃煤，所以即使大規模使用電動汽車，空氣污染的根源仍然存在。雖然如此，發展電動汽車還是大趨勢，特別是對石油供應依賴進口的國家，能源安全是國家安全的重要組成部分，而中國六成石油依靠進口。

多國補貼購買電動車

技術障礙銷售量仍差

全球多國都有鼓勵電動汽車的政策，德國最新的政策是個人購買電動汽車補貼9000歐元，挪威是豁免所有增值稅，石油生產豐裕的加拿大，也有5000加元的補貼。但目前電動汽車的售價仍然比燃油汽車高，而最關鍵的因素是汽車電池的價格高昂和壽命較短，所得補貼不足以抵消這兩個因素，特別是近期石油價格見歷史新低，購買電動汽車的誘因就更加減少了吸引力。歐洲電動汽車的銷售量，低於整體的5%，美國更只有2%，中國的比例看似相當高，達到8%，惟結構性因素複雜。

內地今年頭5個月的汽車銷售量近800萬輛，比去年同期下降22.6%，5月份銷售量近220萬輛，增長14.5%，然而電動汽車銷售量僅8.2萬輛，下降23.5%。目前國家補貼電動車政策會延續到2022年，在大城市諸如北京、上海、廣州和深圳，新車牌註冊名額更會優先給電動汽車，但銷量始終不振，主要原因還是在於電池這個關鍵因素。

目前汽車電池佔電動車總體成本四成，其價格足以帶動電動車售價，同樣重要的因素是電動車的壽命，目前一般汽車電池能使用8年或24萬公里，續航能力可達到200到400公里，但愈接近最高年限或者里程數，電池的表現愈差，所以即使未到最高壽命期，就需要更換，電動車使用價格較便宜的電力充電所能節省的價錢，並不能抵消一般汽車的燃油費，對於普通駕駛者來說，電動汽車在總體消費上並沒有很大的吸引力。

最新公布的消息稱，內地一間工廠在汽車電池技術方面有重大突破，壽命比目前的電池延長一倍，生產成本多10%。消息透露該項技術的信息不詳，畢竟還沒有製成品和量化生產的紀錄，只知道這間工廠的產品，是一直供應世界多間名牌電動車生產商使用，而美國特斯拉（Tesla）較早前曾透露與這間工廠和加拿大一間研究所合作研製新款電池。

無論這項技術革新有多少比例是來自中國的廠家，電池這項關鍵技術，是早晚要取得突破的，因為世界各國的汽車生產商和研究所，都在日以繼夜地鑽研電池技術的各個環節，誰能領先衝破技術藩籬，誰就能夠在競爭中脫穎而出，在市場份額中取得更高的比例。電池技術革新在電動汽車這個方興未艾的行業中，所佔地位極其重要。

中國鼓勵電動車市場

宜考慮支持技術革新

按照一般的國家政策，支持一個新興工業，在於鼓勵市場發育，目前世界多國對於電動汽車也是這種辦法，購車獲得補貼，就會鼓勵汽車生產商投入更大的研發力量，但由於電動汽車發展困難較大，催生市場的力量不足，比如較大的汽車生產商如果投放更多的力量在電動車，會影響短期的財政表現而導致股價下跌，所以很多大生產商還處於觀望態度。

中國的體制跟西方不同，政府政策還可以用行政命令，要求巴士和出租車轉用電動車，目前很多大城市已經完成這個轉變，這個政策對大城市的空氣污染情况即時有很大改善，也孕育了一些新興的生產商，但對於電動車的整體技術革新，則未見明顯效果。加上財政制度以省為單位，補貼由各省發放，結果只催生了一些小型生產商，依賴地方政府的補貼，生產只供本省優惠的電動車，而不是大企業受惠，特別是沒有在技術革新方面彰顯效果。

既然電動車發展在目前階段的關鍵因素是技術，尤其是在電池方面的革新，政府就不能單純以鼓勵市場發育的政策，應該因時制宜，大力針對研發力量，減低生產商在電池方面需要付出的成本，支持開發電動車的電池或其他配件，攻佔國際市場。

電動車的商業價值對經濟重要，而其對減低空氣污染以至全球的氣候變化，都有重要影響，不但利國利民，也是功在天下，很多關鍵技術是推廣電動車的障礙，國家應該及時審視新的支持新興工業的方式與政策。

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