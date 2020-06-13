社評：美股脫離疫情現實 經濟V彈水月鏡花

美股與疫情走勢背馳

儲局刺破華爾街泡沫

3月初美國疫情大爆發，全國多地頒布家居令、禁足令，經濟活動幾近停擺，美股5周內暴瀉超過三成半，美國首季GDP萎縮近5%，失業率一度升至接近15%，不少經濟學家認為美國經濟走勢將呈「U」形，難言谷底持續多久，然而踏入5月，市場氣氛卻出現180度逆轉。總統特朗普再三催促各地重啟經濟，多州未待疫情緩和便解封防疫措施，經濟活動逐步恢復，美股急速反彈「由熊復牛」，標普500指數由3月低位回升四成，納斯達克指數最近更創歷史新高。

傳統上，股市走勢往往比實體經濟行得快，美股先暴跌後暴漲，大好友紛紛唱好後市，認為美國「V」形反彈不是夢，特朗普更形容反彈力度有若「火箭飛船」。近期美國就業數據勝預期，5月份失業率回落至13.3%，更令大好友們信心十足，然而美股升勢之凌厲，卻與美國疫情背馳。自5月以來，美國新增確診病例，每天至少近2萬宗，迄今累計209萬人確診，11.6萬人死亡。華爾街彷彿對COVID-19已有「免疫力」，可是道指周四暴瀉逾1800點，卻揭穿了國王的新衣。

美股最近個多月的升勢，一大原因是聯儲局承諾「無限量寬」，不斷給市場「泵水」，白宮和國會亦一再推出萬億美元計的刺激經濟和紓困措施。市場資金氾濫，投資者預期華府不惜一切托市，藥商聲稱疫苗研發有進展，哪怕只屬「寸進」，都被視為美國疫情曙光快來的利好消息，股市即時炒上；5月份失業率出乎意料稍為回落，投資者已急不及待押注經濟急速反彈，白宮經濟顧問庫德洛還揚言，美國下半年經濟將出現20%增長。可是聯儲局本周公布的最新預測，卻是全年經濟萎縮6.5%，失業率將接近一成，零息超寬鬆貨幣政策至少要維持到2022年底。

疫情方面，最新數據顯示，美國重啟經濟後，超過20個州疫情出現反彈，得州、亞利桑那州等地的惡化情况尤其令人關注，美國第二波疫情威脅驟增，哈佛大學衛生專家警告，今年9月美國累計病故人數可能達到20萬，秋季冬季來臨後，疫情有可能更嚴峻。《紐約時報》形容，多州疫情復熾以及聯儲局的悲觀預測，一同刺破了「華爾街泡沫」，導致美股周四暴跌，即使昨晚美股開市後有所反彈，也遮掩不了經濟現實和嚴峻疫情。

特朗普一再聲稱疫苗可望年底前面世，華爾街不少投資者亦押注，隨着各州迅速重啟經濟，加上疫苗很快出現，美國實體經濟將很快恢復強勁增長，然而這些全屬「最理想」假設。回看歷史，疫苗研究隨時耗時十多年，近年伊波拉疫苗由研發到全面投入使用，速度之快已屬史無前例，前後仍要花上5年，不少專家認為，COVID-19疫苗若能在明年初面世，已是非常理想；美銀一項研究則指出，自大蕭條以來，但凡經濟衰退標普500指數暴瀉超過三成，從未試過在不足半年內見底。白宮和華爾街對疫情和經濟的「最理想」預期，究竟有多大機會出現、是否一廂情願過度樂觀，值得各方關注。

白宮救市先於抗疫

變相押注群體免疫

疫情令美國經濟一度停擺超過1個月，很多美國人「手停口停」，亦有人不習慣社交限制拘束，民調顯示，上月初多數美國人仍很擔心疫情，不想過早解封重啟經濟，可是近期民情已見變化，愈來愈多人希望盡快「復常」，不願再為防疫「忍痛」，當中尤以共和黨及特朗普支持者為甚。美國疾控中心總監擔心，民眾不再認真看待疫情、不理社交距離，美國疫禍恐更烈。特朗普放眼大選，最緊張的是經濟和股市，美國傳染病專家福奇的忠告，愈益遭到忽略。美國財長姆努欽周四更表明，即使確診病例再次激增，美國也不應再度讓經濟停擺。

雖然特朗普從未說過放棄抗疫，可是種種迹象卻令人關注，白宮是否變相在走「群體免疫」之路。群體免疫意味要有2/3人口感染病毒，美國人口逾3億，倘若美國真的走這條路，以染疫死亡率1%推算，相當於250萬人要喪生。白宮取經濟捨疫情，將所有希望押在疫苗極速面世之上，若能成功當然兩全其美，倘有任何差池，人命代價不堪設想。

■歡迎回應editorial@mingpao.com