社評：暴力政爭倏忽周年 埋首死鬥修補無門

暴力仇恨撕裂社會

港全方位政治戰爭

反修例風暴令香港出現根本轉變，以往港人從未想像過的畫面，在香港一一發生。特區政府漠視民情，強推《逃犯條例》修訂，去年6月9日過百萬市民遊行反對修例，特區政府仍想一意孤行，堅持6月12日在立法會大會展開二讀程序，示威活動由和平轉趨暴力，6月12日下午立法會外的衝突，打開了暴力的潘朵拉盒子。事隔一年，不同立場人士一談到「警暴」或「黑暴」，仍是咬牙切齒，憤憤不平，仇恨從未減少，反而愈積愈深。

6．12標誌「勇武」力量抬頭、「和理非」（和平、理性、非暴力）靠邊站。特區政府去年6月中宣布「暫緩」修例，再到9月初正式宣布「撤回」，勇武派及其支持者認為，這是暴力抗爭路線的勝利。特區政府犯下大錯，未理百萬人和平示威，令「和理非無用、暴力行得通」的論述大行其道，然而一年過去，看不到暴力抗爭為香港帶來更多自由民主，換來的只是更多的暴力、破壞和犧牲，對於實現「五大訴求」其餘四項目標，不見得有多少幫助，倒是陸續有年輕人因為干犯暴力罪行，輕則判處感化，重則判處入獄。暴力是否真的「有用」、和理非是否真的「無用」，值得所有人反思。

6．12事件始於反修例，然而對香港影響之深遠，卻又遠超反修例本身。隨着去年9月政府正式宣布撤回修例，《逃犯條例》爭議已成明日黃花，可是反修例風暴一再演化，早已變成一場大規模的政治反對運動，矛頭除了指向特區政府，亦指向中央，從這一角度而言，6．12事件標誌了一場全方位政治戰爭的開始。隨着事態不斷變化，不同陣營對於這場戰爭亦有不同表述，在一些人眼中，這是「時代革命」；在中央眼中，這是一場「帶有明顯顏色革命特徵」的反對運動，背後有外部勢力推波助瀾。

這場全方位的政治戰爭，街頭是一個主戰場，然而並非唯一，由議會內形形色色的「政治暴力」，到所謂「顏色經濟圈」等，全屬戰爭一部分。時至今天，這場鬥爭仍在持續，並深入到社會每一角落，「交戰」各方壁壘分明，互相敵視，一切鬥爭至上，道理淪為裝飾包裝。疫下街頭戰線暫緩，不代表暴力之火不會捲土重來，更不代表其他戰線偃旗息鼓。這場政治戰爭打了一年，正處於膠着狀態，「交戰」各方並未打算談判對話，而是積極部署下一步攻勢。泛民寄望於9月立法會選舉拿下過半議席；有人則寄望中央制訂港區國安法，能夠成為「game changer」。未來數月，這場政治戰爭很可能更尖銳激烈。

反修例風暴從三方面徹底改變香港。不同人對政治和暴力的看法南轅北轍，香港內部陷入前所未有撕裂，由微觀的日常人際關係，到宏觀的官民關係、警民關係、香港跟內地與中央關係，無不出現嚴重裂痕乃至全面破裂。論個人層面，大至社區、校園和職場，小至家庭和親友圈子，不同政治光譜人士「話不投機半句多」，一些人連日常生活細節也要講立場分顏色。論政治層面，修例風波重挫特區政治管治，警民關係陷入谷底，反對力量急速壯大、港獨活動由暗轉明，觸動中央神經。

香港外部形勢，同樣出現巨變，中美鬥爭愈演愈烈，以往華府看待香港，首重商業利益，現在卻變成政治操作掛帥，着眼的是如何利用「香港牌」打擊中國，商業利益由追求目的變成政治籌碼。隨着香港「政治戰爭」陷入膠着狀態，有些人將民主自由的希望，寄託在美國甚至港獨身上，然而這只會促使中央進一步收緊對港控制，港區國安法正是這樣的一着。

各方須重回對話軌道

「革命搞港獨」非出路

過去數十年，香港某程度就是一個「反共社會」，若非如此亦毋須「一國兩制」。一國兩制是矛盾統一體，有矛盾可以求同存異，不一定要死鬥，可是現在情况卻是有外部勢力想利用香港作為「反華工具」，亦有港人真的認為「沒有兩國哪有兩制」，然而正如民主派元老李柱銘近日所言，「革命搞港獨」不可能實現。一國兩制仍是香港唯一活路，就算形勢再艱難，各方始終要由全方位戰爭，重回休戰對話軌道。國際政治波詭雲譎，香港社會撕裂無法修補，必被別人利用。沒有獨立調查還原反修例風暴真相，社會傷口很難撫平；不與暴力和港獨切割，同樣看不到香港有何出路。

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