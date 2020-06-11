社評：國安執法機制惹疑慮 釐清職權堅持普通法

中央在港設國安機構

警方新部門分工未明

港區國安法草案何時出爐，暫時仍未清楚。中美鬥爭正酣，白宮就港區國安法問題，發動盟友向華施壓；在香港，有人則號召「罷工罷課」反對國安立法，然而誠如大律師公會主席戴啟思所言，全國人大決定已下，港區國安法已成既定事實。外交部表示，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是形勢所迫，「勢在必行，刻不容緩」。港區國安法出台，有可能比外界原先想像更快更早。

人大常委會制訂港區國安法直接在港實施，乃前所未有之舉，中央強調法例只是針對極少數危害國家安全的人，旨在打擊港獨、顛覆和勾結外部勢力干預香港事務的行為和活動，立法原則已列明一定會保障香港居民在《基本法》下的合法權益，亦不會影響本港的司法獨立及終審權，然而草案細節仍未制定，市民難免心存疑慮。連日來，本港不少資深法律界人士都就港區國安法表達意見，具體執法機制是關注焦點之一。保安局長李家超透露，警方正成立新部門，負責港區國安法執法，新部門將由警務處長領導，負責情報搜集、調查、行動和訓練人員，法例通過首日即可投入運作，新部門會有武裝執法人員，未來會按需要增加人手，亦會考慮加入其餘5個紀律部隊的人員。

港英時代設有政治部，名義上隸屬警隊，實際聽命於英國特務機關軍情五處，負責反間諜及情報收集等任務。回歸前港英政府解散了政治部；回歸後設立的保安部，主要職責是保護重要人物，以及情報搜集分析，性質難與港英時代的政治部相提並論。警隊成立的新部門，會否近似港英政治部，暫時仍不清楚。根據全國人大決議，特區政府要「強化維護國家安全執法力量，加強維護國家安全執法工作」，與此同時，中央政府維護國安的機關，可根據需要在港設立機構。李家超所說的警隊新部門，反映了人大決議有關強化特區政府維護國安執法力量的部分；有關中央設立駐港機構維護國安的部分，諸如具體角色職權、在港是否有執法權力，與警隊新部門如何分工合作，仍待揭盅。

港區國安法有否追溯力、刑罰是否合乎比例、條文是否符合《公民權利和政治權利國際公約》（下稱「公民權利公約」）、會否以言入罪等，都是備受關注的問題，然而對很多人來說，最令人忐忑的相信是具體執法安排。說到底，文字是死的，執法人員是活的，法例條文保障再多，還得看具體執行情况。港人對內地執法人員認知負面，兩地之間的信任鴻溝，近年更因為政治矛盾不斷加深，不少人關注港區國安法實施後，相關的拘捕、搜證和審訊權，究竟由本港還是內地主導；內地人員會否在港直接參與執法，港人尤其關心。

兩地合作維護國安

堅持一國兩制原則

香港與內地在法制上的最大分別，在於香港奉行普通法，強調無罪推定原則，疑犯有權保持緘默，亦有律師代表。香港最高法院前首席大法官楊鐵樑最近發表聲明，提到「公民權利公約」訂明任何相關權利都必須考慮國安需要，同時亦提到普通法原則在香港等地一直運作良好，公平審訊權、司法獨立必須堅持。內地公安、國安是中央政府部門，與中聯辦有別，若來港設機構，必須按《基本法》22條辦事，遵守香港法律，不能超越權限，更不能在香港執行內地法律。終審法院前首席法官李國能就港區國安法提出7項建議，在執法方面亦特別提到，調查權力必須受香港法律規管，除非獲得司法授權，否則不得搜查處所及監聽電話。凡此種種，都是必須堅持的原則。

內地國安機關有更廣泛的情報網絡，亦有更高層次的分析和視野觀察全局，相比之下，香港彈丸之地，未必能靠自己掌握大局，關於外部勢力干預情况，內地部門掌握的資料一定更多，從維護國家安全的角度，兩地部門之間必然有情報交流，然而中央在港設立國安機構，無可避免觸動香港社會神經，必須本着一國兩制原則審慎處理。

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