社評：拯救國泰延續獨特角色 維護香港航空樞紐地位

國泰存亡對港影響大

港航海洋公園難並論

疫情令全球航空客運幾近停擺，跨境旅客銳減，航空公司就算未因疫情停飛，實際亦沒有多少旅客生意可做。一些國家幅員廣大，當地航空公司還可寄望國內航線幫補收入，相比之下，香港彈丸之地，國泰作為立足香港的航空公司，疫下處境尤其嚴峻，近月客運收入只及去年水平約1％，2月起每月虧損現金25億至30億元，若無法解決短期資金問題，確有倒閉之虞。

疫下全球各大航空公司紛紛向政府求救，例如美國航空業便要政府注資250億美元救亡，本周奧地利政府宣布提供4.5億歐元救助奧航，是最新例子。政府出資拯救私人企業，離不開兩大考慮，一是涉事企業「大到不能倒」，必須防止骨牌效應引發系統危機；一是事關重要戰略產業，為了社會長遠利益，不得不出手拯救。從這兩個角度考慮，港府出手拯救國泰，確亦有其需要。

國際金融中心和國際航空樞紐，是香港兩個主要定位，兩者緊扣相連互為影響，失去其一都會動搖香港根本，《基本法》第128條便明言，「特區政府應提供和採取措施，以保持香港的國際和區域航空中心地位」。國際航空樞紐對香港的重要性，體現在航空業對進出口貿易、商貿人員往來，以及旅遊業的支持。根據當局說法，航空業對本港經濟的貢獻，接近GDP的5%，涉及數以萬計職位，而國泰正是香港這個國際航空樞紐日常運作不可或缺的主角。

國泰是國際航空業著名品牌，立足香港70多年，累積了數十年營運經驗，空運安全獲得國際認可，業務合作伙伴遍及全球，看不到本地有任何財團或航空公司，有財力和營運經驗可以取而代之，填補國泰一旦倒閉遺下的真空。誠然，近年國際航空業競爭激烈，國泰面對廉航挑戰，經營環境變得困難，然而國泰有致力改革，從2018年起轉虧為盈，只是去年6月反修例風暴爆發，訪港旅客顯著減少，經營環境才再度轉壞。無論業績表現還是戰略重要性，國泰的情况，都不能簡單跟港航或海洋公園財困相提並論。

去年反修例風暴，國泰亦捲入爭議漩渦，今次政府注資拯救，難免有人揣測拯救背後有否政治動機。平情而論，政府選擇以優先股方式注資，用意之一相信正是希望減少這次拯救方案的政治色彩。優先股股息一般較普通股高，一旦公司倒閉清盤，持有者獲償機會也較大，然而持有優先股的股東並無投票權，有經濟學家亦提到，放眼其他地方，政府以優先股方式注資拯救比較少見，反映港府希望藉此顯示今次是「被迫介入」，無意插手公司營運，遑論「入主」。政府表示只打算從商界、法律界及會計界物色資深人士，以觀察員身分加入國泰董事局，不準備派官員加入，也是為了減少政治揣測。

注資不改國泰股權架構

延續一國兩制特殊安排

現今香港社會高度政治化，信者恒信，不信者恒不信，必然有人懷疑政府說法，惟反過來看，當局若想政治施壓，入不入主也一樣，現實是國泰亦很需要內地市場。若要從政治角度看拯救方案，港府的做法，其實正正反映國泰在一國兩制下的特殊角色。國泰與匯控一樣，都是港英時代便立足本港的英資背景企業，國泰總部就在香港，比起以倫敦為總部的匯控，在港扎根更深。當年中央提出以一國兩制恢復對香港行使主權，當中不少具體處理，都是兼顧歷史與現實的安排。時至今日，匯控仍是本港三大發鈔銀行之一；《基本法》第135條提到，特區成立前「在香港註冊並以香港為主要營業地」的航空公司，在香港回歸後可繼續經營，更如同為國泰度身訂做。

國泰以香港為基地，英國政府不會相助，要救只能靠港府。這次港府的注資方案，體現了兩項原則，一是在商言商，確保合理股息回報，二是不會影響股權結構，英資太古繼續做大股東，就算港府將手上國泰優先股轉讓給第三方，也不會有變，從這一角度看，拯救方案實際是延續一國兩制下的特殊安排。當前香港與國際形勢錯綜複雜，國泰特殊角色不變，符合各方利益；對北京來說，照顧英資在港利益，必要時亦可成為與倫敦討價還價籌碼，「脫鈎」並無好處。當然，國泰今次獲港府出手續命，不代表往後可以高枕無憂。疫情改變全球航空業未來經營環境，現在無法預測往後航空業生態會如何，國泰必須深化改革，若不提升競爭力，很難在疫後世界生存。

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