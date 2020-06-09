社評：全民派錢下月落袋 振興消費要有良策

政府振經濟需新猷

不應止於例牌項目

今年2月財政預算案宣布全民派錢1萬元，具體細節安排昨天公布，市民可於本月21日起登記，透過個人銀行戶口或接收支票領取款項。兩年前政府「補漏拾遺」變相全民派錢4000元，由於涉及複雜的申請及核對程序，行政費用相對高昂，費時失事。今次全民派錢相對簡單，年滿18歲的香港永久居民都合資格領取，當局估計行政費不會超過5億元。政府強調申請系統經過兩輪測試確認安全，市民當然亦希望派錢安排一切順利，下月初有錢到手。

疫情經濟打擊超乎想像，非常時期需要非常手段，多國都有派錢抗疫。疫下港府全民派1萬元， 作為一次過的特殊措施，最重要是確保為此投入的700億元，能為經濟民生發揮最大效果。財政預算案公布，不過是4個月前的事，可是這段期間全球疫情出現了很大變化，2月底西方疫情初起，無人想過美國往後情况如此糟糕，也無人料到疫情導致全球航空業和旅遊業幾陷停頓。港府當日宣布派錢，其中一項假設是疫情入夏後緩和，屆時全民派錢可以鼓勵消費催谷經濟。數月過去，有關假設大方向雖然正確，惟亦跟之前的想像有出入。

經過3、4月第二波疫情衝擊，本港疫情總算緩和下來，很多社區防疫措施逐步放寬，可是近期本地一再出現源頭不明感染個案，突顯社區傳播防不勝防，限制社交距離措施未知何時才能全面解除；全球確診病例突破700萬宗，多國疫情仍然嚴峻，各地入境檢疫限制相信將延續一段長時間，旅遊業復元之路荊棘滿途。

疫情威脅揮之不去，難免為本港振興經濟計劃增添掣肘，例如舉辦美食嘉年華一類盛事，要考慮社交距離限制問題，催谷旅遊則要考慮輸入病例風險，短期內只能考慮與疫情緩和的鄰近地區籌建「旅遊氣泡」。可是換個角度看，疫下港人外遊大減，收了政府1萬元後，較有可能留港消費，某程度減少了「市民有錢跑到外地花」的經濟外溢效應。政府既然花那麼多公帑派錢，便應該與不同行業加緊協作，合力催谷本地消費市道，設法鼓勵和吸引市民花錢，而不是收到1萬元後將錢儲起。

政府昨天宣布，今年7月書展如期舉行，海洋公園本周六重開，迪士尼樂園短期亦會重開，當局將採取適當防疫措施，包括限制入場人數。商經局長邱騰華提到，今年書展當局將透過防疫基金撥出4000萬元，資助所有本地參展商；海洋公園則表示重開初期會推出港人專享優惠，包括成人七折購票，指定人士免費入場等。凡此種種當然都有「旺場」作用，然而書展屬一年一度例牌項目，順利主辦是好事，談不上是新猷；海洋公園減價救亡，以其知名度當可吸引一些本地人，可是很多中小商戶生意陷困同樣需要救亡，卻未必能像海洋公園般大張鑼鼓吸引顧客。

疫下振興經濟，政府應突破思維框框，扮演更積極角色。當局大可多跟不同行業接觸，共商催谷市道方法，這比起各行各業商戶各自為政、零零散散推出一些吸客優惠，肯定有更佳宣傳效果，聲勢亦更浩大。誠然，最近旅發局推動的「旅遊‧就在香港」計劃，當中也包括全城消費大優惠，然而整個項目的構思，基本以支持旅遊業為主，受惠商戶對象難免有所側重傾斜，難言全面。

刺激本地消費市道

豈止旅業「熱身」項目

旅發局高層明言，「旅遊‧就在香港」計劃，某程度就是在開放有限度旅遊前，先由本地遊開始「熱身」，局方表示將搜羅本港餐飲、零售、酒店、景點及旅行社的折扣優惠，放上一站式平台方便市民搜尋。旅遊業是香港經濟重要一環，當然應該納入振興大計內，可是振興本地消費市道，本身就是重要經濟目標，不應僅僅被當成支援旅遊業的一個「熱身」項目。

除了疫情，本地經濟和消費市道今夏還要面對政治社會不明朗因素，港府與其他地區磋商「旅遊氣泡」也存在很多變數，然而就算不明朗因素再多，疫情緩和當局就應該多提具體方案，為振興經濟籌謀，不能只搞一些例牌項目交差。振興消費市道，涵蓋面愈闊愈好，只由旅發局牽頭處理，實非合適安排。

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