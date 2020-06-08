社評：國際民間反美 各國政府講利

美國警察跪殺黑人弗洛伊德事件，引發全美民權運動，即使疫情尚未消失，群體聚集感染風險十分高，各大城市的抗議示威，仍然一浪接一浪。意想不到的是，抗議示威還席捲全球，倫敦、巴黎、柏林、悉尼等大小城市，紛紛出現數萬人集會。他們高舉「黑人的命也是命」以及「我不能呼吸」的標語，抗議美國的種族歧視，以及警察的非法暴力。

歐洲很多國家也有種族問題，法國的抗議還翻出4年前一宗跟弗洛伊德類似的事件，澳洲也有對待土著居民不公的事情，所以抗議種族歧視有本土的因素，並不能一概而論歸咎成反美情緒。然而，不少城市的集會地點，針對美國駐當地的大使館，反美的元素就變得明顯了。韓國與日本沒有本土的種族問題，雖然示威者也有可能是因為普世價值的驅使而參加抗議，但也有可能是這些國家傳統的反美元素在趁機重燃。

抗議美國警察非法暴力虐殺黑人是抗議的主因，全球各大城市的示威場面也不見有明顯的反美標語，但當中有多大程度是發泄對美國近年放棄國際義務的承擔，特別是在處理疫情問題上推諉責任不滿，則值得探討。

隨時改變規則

特朗普拒承擔國際義務

特朗普就任總統後，相繼宣布美國退出聯合國教科文組織、巴黎氣候協定，早已引起國際社會不滿，新冠疫情爆發後，又宣布脫離世界衛生組織。弗洛伊德事件引發抗議浪潮發生後，特朗普一再威脅出動軍隊鎮壓，種種處置事情的取態，國際社會無不對這個強調「美國優先」，但又不斷在破壞國際秩序與準則可能引起的後果表示擔憂。

美國獨霸天下，對國際秩序有主導地位，特朗普當然可以按美國的利益，重新定義其在國際秩序的地位，可以先破後立，也可以先立後破，而目前看到的軌迹，則似乎是邊破邊立，甚至是破而不立。對於國際社會而言，無論同意與否，只能接受，但人們希望美國基於規則來建立秩序，而且作為領導者要遵守規則，惟目前看到的是特朗普的率性任意，毫無章法，隨時改變規則而變得「深不可測」。

美國的這種做法，長遠會影響國際準則，近期會影響國際經貿與市場，擺在眼前的則是新冠疫情感染人數即將突破200萬，美國不能控制疫情，全球都將繼續停擺。從這個角度看，將全球各地出現的抗議浪潮，理解為反美情緒，則可能不那麼牽強。

民間的抗議示威，民意一定程度上會影響不同國家對美國關係的態度，但由於這些抗議活動對本國政治生態的影響不會持續，風潮過後，將會回復正常，或者成為新常態。不同國家在處理跟美國的關係，畢竟是以國家利益作為大前提的。

美國目前要建立的國際新秩序，其中一個焦點是對中國的態度，不同國家在跟隨美國的立場方面，有不同的表現，有的無條件緊跟，有的按情况而跟，有的跟隨但也要表現一下異議，美國傳統以來說一不二的地位，已經受到挑戰，其中最明顯的表現是，美國帶頭發表聲明，反對北京為香港制定國安法，堅定的盟友「五眼聯盟」中的新西蘭就沒有參加。

為己為歐盟

德國密切聯繫中國

英國跟緊美國是有傳統的，美國發動伊拉克戰爭，英國還合謀製造伊拉克擁有大殺傷力武器的「證據」，而英國目前必須傾全國之力，應對脫歐後的各種關係，美國答應的經貿特別關係，對英國至關重要，只要是美國提出的其他要求，英國都會無條件「順水推舟」。

德國在歐盟的地位舉足輕重，跟中國的經貿關係也十分密切，所以無論是出於歐盟要跟美國談條件，還是要跟中國促進關係以利本國經濟發展，都不可能跟緊美國的立場，總理默克爾上周跟國家主席習近平通電話，是新冠疫情發生後的第三次，傳遞的信息十分明確，美國要贏得德國的支持，還要付出更多的條件。

加拿大是美國的鄰邦，各種關係千絲萬縷，總理特魯多在被問到如何看待特朗普威脅用軍隊對付示威者，他竟然維持了21秒「啞口無言」，及後更親自參加示威並作出單膝跪的動作。當中有多少是年輕人的任性，有多少是表達對美國的不滿，見仁見智，但加拿大在跟美國重新簽訂貿易協議當中所吃的大虧，至今還沒有機會表達，則是事實。

雖然國際社會對美國的霸主地位有不同反應，但美國仍然可以主導國際秩序的地位猶在，只不過人們希望看到美國在重建國際秩序的時候，多一點講規則，多一點可預測性，以及願意帶頭遵守國際規則的示範作用。

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