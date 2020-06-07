社評：地攤經濟考驗政府管治能力

和其他城巿一樣，內地本來不乏小店地攤，然而大商場就相當於現代化發展，現在大城市商場林立，店舖整齊有序，櫥窗商品美輪美奐，熱天有冷氣，冬天不怕下雪，雨天又不會淋濕，自然可以吸引顧客流連，小商店的經營空間受到大幅壓縮；同時，由於商場租金愈來愈高，價格低廉的小商品店難以負擔，而政府為了方便管理，以美化巿容為名，大力取締擺地攤的流動小販，以至大城市的地攤幾乎絕迹。

疫情帶來失業大軍

地攤經濟應運而生

近年流行的網上購物，對奄奄一息的地攤經濟更是最後一根稻草。電子購物平台的商品琳琅滿目，便宜方便，一按掣貨品就會送到屋前，不滿意還可以退貨，物流業的勃興更打破了商品來源地與消費地之間的地理隔閡，成為消費者購物的首選途徑。

一場突如其來的疫情，帶來了各種改變誘因。商場的店舖有多少因為捱不住高昂租金而要關門的還無法統計，慘淡經營則肯定普遍存在，即使老闆能勉強苦撐，減薪裁員也在所難免，失業者手停口停。雖然政府禁止大型企業在疫情期間辭退工人，而且必須給員工發當地標準的最低工資，然而還是有無數巿民會失去飯碗，擺地攤並非唯一的出路，但不失為一個權宜之計。

擺地攤成本低，高度靈活，最大的障礙是密不透風的城市管理規章制度。考核政府政績的標準，包括是否出現「馬路市場、佔道經營和流動商販」，所以每個城市都有一支龐大的城管隊伍，日夜巡查，不留死角，過去不時發生管理人員和商販衝突而釀成流血事件。而今在剛舉行的全國人大會議上，有人大代表提出，要釋放地攤經濟的最大活力。中央政府從善如流，立即取消上述測評政績的標準，各地政府應聲放寬限制，擺地攤成為一時間的流行語。

按道理，地攤經濟的確會影響商場店舖，更是電子商務的競爭對手，然而，各大電子商務平台不但擺出歡迎姿態，還積極協助，諸如提供免利息賒帳供貨，以apps發布城市地攤地圖提供資訊，將競爭關係變成促銷渠道，形成雙贏局面。

政府的城市管理與利用地攤經濟釋放城市活力，兩者也可以雙贏。誠然，放任自流的話，地攤會跟行人和車輛爭搶道路，食物衛生安全也沒有保障，不良經營手法也容易造成糾紛，雖不能簡單一個亂字概括，但秩序錯雜並且擾民是不可避免的。過去政府是一刀切禁止，但在管與放之間，是有很大空間的。

香港特區政府的管理理念注重程序和法規，結果從主張搞流動美食車到諮詢後形成決議，協調各政府部門在訂定發牌標準、經營範圍與場地，以及美食車的各種標準，就花了好幾年時間，最後成立專責部門「美食車專責辦事處」，5年的經費開支達到4141萬元，而管理的15部美食車，截至今年2月份，總收入只有5000萬元，不但沒有出現雙贏，政府還背上勞民傷財、得不償失的罵名。

地攤經濟雖然權宜

管理不能得過且過

內地的城市管理則有唯上級旨意而疏於程序的陋習，現在中央政府一聲令下，各城市馬上宣布劃定開放區，讓攤販自由擺賣，至於訂定的區域和開放時間長短是否合理、發牌標準是否符合衛生要求等等，則過於粗疏。地攤經濟一時間是活躍起來了，也解決了很多人的就業和生計問題，至於是否會帶來環境衛生髒亂、周邊居民投訴、交通因而堵塞等等問題，則留待以後處理。

地攤經濟只是權宜之計，對於擺攤的人如此，政府政策也如是。能夠從工作中得到穩定收入，誰也不願意風餐雨露掙點蠅頭小利，政府能夠從商場店舖中獲得足夠的稅款，也不會放寬地攤經濟。現在的問題是地產商獲厚利而加劇了商舖的租金成本，政府的稅費太高又增加了經營負擔，而消費者的消費能力下降而導致經濟疲軟，新冠疫情突顯了這三者之間的矛盾，政府、商家和市民都不得不求變求新，應對這個過渡期。

人們期盼疫情影響早點消失，地攤經濟作為過渡期早點結束，但並不表示在此過渡期間就可以得過且過，政府在管理地攤的問題上不能過於嚴苛，使地攤攤販不至於門檻太高望而卻步，而且又增加管治成本，但又不能太寬鬆而留有後患，以免在過去一放就亂、一亂就收、收了再放、放了再亂的惡性循環中重蹈覆轍。

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